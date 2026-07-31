Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στο ξενοδοχείο King Evelthon στην Πάφο προκαλεί ο θάνατος ενός δίχρονου Βρετανού αγοριού, καθώς πρόκειται για τον τρίτο θάνατο Βρετανού τουρίστα στο ίδιο συγκρότημα μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών. Την ίδια στιγμή, συγγενείς προηγούμενων θυμάτων καταγγέλλουν ότι οι κυπριακές αρχές δεν έχουν διερευνήσει επαρκώς τα επαναλαμβανόμενα θανατηφόρα περιστατικά.

Ο 37χρονος πατέρας του παιδιού, τραπεζικό στέλεχος από το Σίτι του Λονδίνου, αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για πρόκληση θανάτου από απερίσκεπτη, επικίνδυνη ή επιπόλαιη πράξη. Σύμφωνα με πρόσωπο από το οικογενειακό του περιβάλλον, η οικογένεια βιώνει «έναν αδιανόητο εφιάλτη», καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού της.

Το δυστύχημα με το δίχρονο παιδί

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Ιουλίου στο πεντάστερο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο, κοντά στην Πάφο. Όπως ανέφερε ο πατέρας στις Αρχές, περίμενε το ασανσέρ μαζί με τον γιο του και τον τοποθέτησε πάνω στο περβάζι, θεωρώντας ότι το παράθυρο ήταν κλειστό, καθώς το τζάμι ήταν απολύτως διαφανές.

Ωστόσο, το παράθυρο ήταν ανοιχτό και το παιδί έπεσε προς τα πίσω, καταλήγοντας στο έδαφος από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, όταν δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν το ξενοδοχείο αυτή την εβδομάδα, το μεγάλο παράθυρο του τέταρτου ορόφου, από το οποίο έπεσε το παιδί, εξακολουθούσε να παραμένει ανοιχτό.

Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν είχαν τοποθετηθεί προειδοποιητικές πινακίδες ούτε είχε ασφαλιστεί το συρόμενο παράθυρο ώστε να παραμένει κλειστό.

Οι κανόνες ασφαλείας και οι διαφορές μεταξύ Βρετανίας και Κύπρου

Σύμφωνα με τις βρετανικές οδηγίες υγείας και ασφάλειας, τα παράθυρα ξενοδοχείων από τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης παιδιών θα πρέπει να περιορίζονται σε άνοιγμα έως 10 εκατοστών.

Στην Κύπρο, αντίθετα, η νομοθεσία απαιτεί μόνο το παράθυρο να βρίσκεται πάνω από περβάζι ύψους τουλάχιστον 1,1 μέτρου, προϋπόθεση με την οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το King Evelthon συμμορφώνεται.

Οποιαδήποτε επιπλέον μέτρα ασφαλείας επαφίενται στον σύμβουλο υγείας και ασφάλειας του ξενοδοχείου, ενώ οι σχετικές εκθέσεις δεν δημοσιοποιούνται.

Μία Βρετανίδα γιαγιά, η οποία έφτασε στο ξενοδοχείο λίγες ώρες μετά την τραγωδία, δήλωσε στην Daily Mail ότι το παράθυρο παρέμενε ορθάνοιχτο και την επόμενη ημέρα του δυστυχήματος.

«Το ξενοδοχείο θα έπρεπε να είχε τοποθετήσει κάποια ειδοποίηση ώστε το παράθυρο να παραμένει κλειστό, όχι μόνο για λόγους ασφαλείας αλλά και από σεβασμό προς την οικογένεια. Ήμασταν σοκαρισμένοι που παρέμενε ανοιχτό. Αυτά τα παράθυρα θα έπρεπε να είναι κλειστά, ιδιαίτερα τη νύχτα, καθώς είναι πολύ μεγάλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δύο ακόμη θάνατοι Βρετανών τουριστών

Το ίδιο ξενοδοχείο έχει συνδεθεί με δύο ακόμη θανάτους Βρετανών επισκεπτών τα προηγούμενα χρόνια.

Τον Ιούλιο του 2022, ο 21χρονος Μπεν Γουντς από το Μάντσεστερ πνίγηκε ενώ έπαιζε βόλεϊ στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Μάρτυρες είχαν καταγγείλει τότε ότι οι ναυαγοσώστες ασχολούνταν με τα κινητά τους τηλέφωνα όταν ο νεαρός κατέρρευσε μέσα στην πισίνα, ενώ οι λουόμενοι αναγκάστηκαν να του κάνουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καθώς ο χώρος όπου βρισκόταν δεν επιτηρούνταν επαρκώς.

Η αυτόπτης μάρτυρας Ντον Γουίνγκφιλντ δήλωσε ότι όταν τελικά έφτασε εργαζόμενος με απινιδωτή, έδειχνε πως δεν γνώριζε επαρκώς τη χρήση του και φαινόταν να μην είχε εκπαιδευτεί σωστά.

Η οικογένεια του νεαρού προσέλαβε δικηγόρο στην Κύπρο, όμως ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε ποινική διαδικασία, καθώς δικαστής είχε κρίνει ότι επρόκειτο για «απλό πνιγμό».

Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, στις 14 Οκτωβρίου 2023, έχασε τη ζωή του στο ίδιο ξενοδοχείο και ο εξάχρονος Ρούαριντ Νερν από το Ινβερνές της Σκωτίας.

Το παιδί εντοπίστηκε αναίσθητο να επιπλέει στην πισίνα από τη μητέρα του, Φιόνα. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων Μακάρειο στη Λευκωσία, όπου υπέκυψε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι μία γυναίκα φέρεται επίσης να έχασε τη ζωή της ενώ κολυμπούσε το 2024.

Καταγγελίες για έλλειψη διερεύνησης

Συγγενείς προηγούμενων θυμάτων υποστηρίζουν ότι οι κυπριακές αρχές δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην προστασία της τουριστικής εικόνας του νησιού παρά στη διερεύνηση των περιστατικών.

«Νιώθουμε βαθιά συμπόνια για την οικογένεια του δίχρονου παιδιού. Ξέρουμε ακριβώς τι περνούν. Δεν λάβαμε καμία κατανόηση από κανέναν. Έμοιαζε σαν το μόνο που απασχολούσε όλους ήταν το πώς θα επηρεαστεί ο τουρισμός», ανέφερε συγγενής ενός από τα θύματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, παραμένει ασαφές εάν έχει ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο εις βάρος του ξενοδοχείου, καθώς οι έρευνες πραγματοποιούνται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο δεν δημοσιοποιεί τα πορίσματά του.

Επιπλέον, βρετανικό δικαστήριο είχε αποφανθεί πέρυσι ότι το ξενοδοχείο δεν διέθετε άδεια λειτουργίας για την πισίνα του. Από την πλευρά του, το ξενοδοχείο υποστηρίζει ότι διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες και ότι οι επανειλημμένες αστυνομικές έρευνες δεν εντόπισαν καμία ευθύνη σε βάρος του.

Η υπόθεση του πατέρα

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση του 37χρονου πατέρα έρχεται σε έντονη αντίθεση με την απουσία ενεργειών κατά του ξενοδοχείου.

Ο Βρετανός κρατήθηκε επί οκτώ ημέρες σε αστυνομικό κελί πριν του απαγγελθούν κατηγορίες, χρονικό διάστημα που, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, αποτελεί τη μέγιστη διάρκεια προσωρινής κράτησης και συνήθως επιβάλλεται σε υποθέσεις ανθρωποκτονιών.

Παράλληλα, δεν του επιτρέπεται να εγκαταλείψει την Κύπρο, παρά το αίτημά του να επιστρέψει στη Βρετανία εγκαίρως για την κηδεία του παιδιού του, προκειμένου να στηρίξει τη σύζυγο και την κόρη του.

Φίλος της οικογένειας δήλωσε στην Daily Mail ότι οι συγγενείς δεν έχουν προλάβει να επεξεργαστούν την απώλεια του παιδιού, καθώς σχεδόν αμέσως βρέθηκαν αντιμέτωποι και με τη σύλληψη του πατέρα.

«Η οικογένεια θεωρεί ότι ο νέος χωρισμός τους σε μια τόσο ευάλωτη στιγμή είναι βαθιά σκληρός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση του ξενοδοχείου

Ο γενικός διευθυντής του King Evelthon, Αντώνης Στιβιτανίδης, δήλωσε ότι όλοι οι ναυαγοσώστες του ξενοδοχείου διαθέτουν πλήρη πιστοποίηση και ότι όλες οι θανατηφόρες υποθέσεις έχουν διερευνηθεί από την αστυνομία, χωρίς να προκύψει ευθύνη του ξενοδοχείου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν επιθυμεί να σχολιάσει τις καταγγελίες επισκεπτών σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι «ο καθένας έχει τη δική του άποψη».

Όπως ανέφερε, το ξενοδοχείο λειτουργεί με όλες τις προβλεπόμενες άδειες, συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς και είναι ασφαλές για τους επισκέπτες του, ενώ εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή του προς όλες τις οικογένειες των θυμάτων.