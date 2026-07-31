Τέσσερις νεκρούς ορειβάτες εντόπισαν το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου πακιστανικές ομάδες διάσωσης, από την ομάδα των τουλάχιστον 10 αλπινιστών που αγνοούνται έπειτα από χιονοστιβάδα στο Μπρόουντ Πικ. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Μεταξύ αυτών που αγνοούνται είναι ο 43χρονος Νεπαλέζος ορειβάτης, Νίρμαλ Πούρτζα, ο οποίος κατέχει το ρεκόρ για την κατάκτηση των 14 υψηλότερων κορυφών του κόσμου μέσα στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα που έχει καταγραφεί, όπως ανακοίνωσε ο Ορειβατικός Σύλλογος του Πακιστάν (ACP).

Οι ορειβάτες πιστεύεται ότι παρασύρθηκαν χθες το μεσημέρι από χιονοστιβάδα στην κορυφή των 8.051 μέτρων, σε ένα από τα 12 υψηλότερα βουνά του κόσμου.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν σήμερα, δήλωσε στο Reuters ο Σατζίντ Χουσέιν, αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας τουρισμού στην περιφέρεια Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν του Πακιστάν. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε «μια απομονωμένη και δύσκολη περιοχή», δήλωσε ο Χουσέιν.

Οι τέσσερις νεκροί που εντοπίστηκαν δεν έχουν ακόμα ανασυρθεί, σύμφωνα με πακιστανικές πηγές ασφαλείας, που δεν έδωσαν λεπτομέρειες για το πού βρέθηκαν.

Δύο ελικόπτερα διάσωσης της πακιστανικής Πολεμικής Αεροπορίας έχουν σταλεί στο σημείο, σύμφωνα με τον ACP.

Η αποστολή περιελάμβανε τον Πούρτζα και εννέα άλλους ορειβάτες από το Νεπάλ, το Πακιστάν, το Ομάν, τις ΗΠΑ και την Κίνα, σύμφωνα με τον ACP.

Το Μπρόουντ Πικ, στην περιοχή Γκιλγκίτ-Πακιστάν, θεωρείται μια από τις πιο δύσκολες αναβάσεις στο Πακιστάν.

Ο Πούρτζα σκαρφάλωσε πρώτη φορά στο Αναπούρνα, το 10ο υψηλότερο βουνό του κόσμου, στις 23 Απριλίου του 2019 και στη συνέχεια άρχισε να ανεβαίνει σε άλλες κορυφές που ξεπερνούν τα 8.000 μέτρα.

Από τις 14 υψηλότερες κορυφές του κόσμου, οι 8 βρίσκονται στο Νεπάλ, οι 5 στο Πακιστάν και 1 στο Θιβέτ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.