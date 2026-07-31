Οι συγκρούσεις του 21ου αιώνα δεν διεξάγονται μόνο στη στεριά, στον αέρα και στη θάλασσα. Το Διάστημα μετατρέπεται σταδιακά σε ένα ακόμη πεδίο αντιπαράθεσης, καθώς οι δορυφόροι αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τις επικοινωνίες, τη στρατιωτική επιχειρησιακή ικανότητα και τις κρίσιμες υποδομές. Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών δείχνουν ότι η τροχιά γύρω από τη Γη δεν αποτελεί πλέον ένα ασφαλές περιβάλλον, με κυβερνοεπιθέσεις, ύποπτες κινήσεις δορυφόρων και νέα οπλικά συστήματα να εντείνουν τις ανησυχίες για το μέλλον της διαστημικής ασφάλειας.

Η κυβερνοεπίθεση που προηγήθηκε της ρωσικής εισβολής

Λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της 24ης Φεβρουαρίου 2022, χιλιάδες δορυφορικά μόντεμ στην Ουκρανία και την Κεντρική Ευρώπη τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Λίγες ώρες αργότερα ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Κάρι Μπίνγκεν, διευθύντρια του Προγράμματος Αεροδιαστημικής Ασφάλειας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών των ΗΠΑ, αναφέρει: «Το πρώτο χτύπημα στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας δεν ήταν τα άρματα μάχης που πέρασαν τα ουκρανικά σύνορα, αλλά μια κυβερνοεπίθεση εναντίον ενός εμπορικού δορυφορικού συστήματος, η οποία αργότερα αποδόθηκε στο ρωσικό κράτος. Γιατί το έκαναν; Επειδή ήθελαν να περιορίσουν την ικανότητα επικοινωνίας του ουκρανικού στρατού και της κυβέρνησης».

Όπως επισημαίνει, στον σύγχρονο πόλεμο το πρώτο πλήγμα μπορεί να μην προέρχεται από ένα όπλο ή έναν πύραυλο, αλλά από μια σειρά κακόβουλου κώδικα που στοχεύει δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Οι κινήσεις των ρωσικών δορυφόρων προκαλούν ανησυχία

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία αντιπαρατέθηκαν στη στεριά, στον αέρα, στη θάλασσα, αλλά και στο Διάστημα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σήμερα, όμως, οι εντάσεις επανέρχονται σε τροχιά, ενώ το διακύβευμα αφορά πλέον μια διαστημική οικονομία αξίας 626 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στις αρχές Φεβρουαρίου αποκαλύφθηκε ότι δύο ρωσικοί δορυφόροι πιθανόν υπέκλεψαν τις επικοινωνίες τουλάχιστον δώδεκα ευρωπαϊκών δορυφόρων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπως αναφέρει το BBC . Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι υποκλοπές αυτές θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών να διαβάσουν ευαίσθητα δεδομένα ή ακόμη και, θεωρητικά, να αποκτήσουν τον έλεγχο των δορυφόρων.

Τα τελευταία χρόνια, επίγεια τηλεσκόπια και κάμερες σε τροχιά έχουν καταγράψει επανειλημμένους ύποπτους ελιγμούς των ρωσικών δορυφόρων Λουτς-1 και Λουτς-2. Οι δύο δορυφόροι έχουν πλησιάσει σε πολύ μικρή απόσταση σημαντικούς ευρωπαϊκούς γεωστατικούς δορυφόρους, μεταξύ των οποίων και ο Ίντελσατ 39. Οι συγκεκριμένοι δορυφόροι βρίσκονται σε τέτοιο ύψος ώστε να φαίνονται ακίνητοι πάνω από το ίδιο σημείο της Γης, γεγονός που τους καθιστά ιδανικούς για επικοινωνίες, πλοήγηση και στρατιωτικές αποστολές, αλλά και πολύτιμους στόχους για έναν πιθανό αντίπαλο.

Τα όπλα που μπορούν να «τυφλώσουν» ή να καταστρέψουν δορυφόρους

Η πρόσφατη δραστηριότητα των ρωσικών δορυφόρων θεωρείται από αρκετούς ειδικούς συνέχεια της υβριδικής στρατηγικής που εφαρμόζει η Ρωσία, δηλαδή μιας μορφής σύγκρουσης που δεν βασίζεται αποκλειστικά στη στρατιωτική ισχύ, αλλά περιλαμβάνει και ενέργειες όπως η διατάραξη των επικοινωνιακών δικτύων. Σύμφωνα με την ανάλυση, η Μόσχα αντιμετωπίζει τους δορυφόρους ως την «αχίλλειο πτέρνα» των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, καθώς η εξάρτησή τους από αυτούς είναι πλέον πολύ μεγάλη. Η διακοπή της λειτουργίας τους θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στις πολιτικές όσο και στις στρατιωτικές υποδομές.

Η ειδικός σε θέματα διαστημικού πολέμου του Βασιλικού Ινστιτούτου Ενωμένων Υπηρεσιών, Τζουλιάνα Σους, τονίζει: «Αυτή η συμπεριφορά των Ρώσων δεν είναι καινούργια, είτε εκδηλώνεται στο Διάστημα είτε στη Γη. Βλέπουμε συνεχώς δοκιμές των ορίων, είτε πρόκειται για μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισέρχονται στον πολωνικό εναέριο χώρο είτε για ρωσικούς δορυφόρους που πραγματοποιούν ελιγμούς κοντά σε άλλους δορυφόρους επικοινωνιών, είτε ανήκουν σε δυτικές κυβερνήσεις είτε σε εμπορικές εταιρείες. Το παρατηρούμε αυτό εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια».

Από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμα συστήματα που έχουν ως στόχο να καταστρέψουν, να παρεμβάλουν ή να μειώσουν τις δυνατότητες δορυφόρων και άλλων διαστημικών υποδομών, ώστε να προσφέρουν στρατιωτικό πλεονέκτημα σε μια σύγκρουση. Σε αυτά περιλαμβάνονται κυβερνοόπλα, όπως εκείνο που χρησιμοποιήθηκε πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και τεχνολογίες παρεμβολής ή παραπλάνησης των δορυφορικών σημάτων. Παράλληλα, εξελίσσονται πιο προηγμένα συστήματα, όπως λέιζερ και ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί (EMP), τα οποία μπορούν να εξουδετερώσουν ή ακόμη και να καταστρέψουν έναν δορυφόρο από το έδαφος, από αεροσκάφος ή ακόμη και από άλλον δορυφόρο που έχει προσεγγίσει τον στόχο του.

Στην κατηγορία των κινητικών όπλων περιλαμβάνονται επίσης πύραυλοι που εκτοξεύονται από το έδαφος ή από αεροσκάφη, καθώς και αντικείμενα που εκτοξεύονται από άλλο διαστημόπλοιο και μπορούν να καταστρέψουν έναν δορυφόρο.

Οι δοκιμές αντιδορυφορικών όπλων και η απειλή των διαστημικών συντριμμιών

Η Κάρι Μπίνγκεν υποστηρίζει ότι οι κυβερνοεπιθέσεις εναντίον δορυφόρων αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο, ενώ ο ηλεκτρονικός πόλεμος με παρεμβολές και παραπλανητικά σήματα χρησιμοποιείται εκτεταμένα στο μέτωπο της Ουκρανίας. Όπως σημειώνει, η Κίνα έχει αναπτύξει μεγάλο αριθμό συστημάτων παρεμβολών στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνται οι δυνάμεις της, ενώ αντίστοιχες δυνατότητες διαθέτει και το Ιράν. Μάλιστα, επισημαίνει ότι σήμερα ακόμη και ένας χαμηλής ισχύος παρεμβολέας GPS μπορεί να αγοραστεί μέσω διαδικτύου.

Ορισμένες χώρες έχουν ήδη προχωρήσει και σε δοκιμές φυσικών όπλων στο Διάστημα. Η Μπίνγκεν εξηγεί ότι η σχετική τεχνολογία αναπτύχθηκε αρχικά κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση, όμως, όπως αναφέρει, καθοριστική καμπή αποτέλεσε η κινεζική δοκιμή του 2007, όταν ένας πύραυλος κατέρριψε έναν ανενεργό μετεωρολογικό δορυφόρο, δημιουργώντας χιλιάδες κομμάτια διαστημικών συντριμμιών που εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε τροχιά για περίπου επτά δεκαετίες.

Το 2008 οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν δημόσια την επιχείρηση «Operation Burnt Frost», κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε αναχαιτιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από πλοίο για να καταρρίψει έναν αμερικανικό δορυφόρο που παρουσίαζε βλάβη. Σύμφωνα με την Κάρι Μπίνγκεν, η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε για λόγους ασφαλείας.

Στην κούρσα ανάπτυξης αντιδορυφορικών όπλων έχουν εισέλθει και άλλες χώρες. Η Ινδία έχει επιδείξει αντίστοιχη δυνατότητα κατάρριψης δορυφόρου με αναχαιτιστικό πύραυλο, ενώ, όπως υπενθυμίζει η Μπίνγκεν, η Ρωσία πραγματοποίησε παρόμοια δοκιμή τον Νοέμβριο του 2021, μόλις τρεις μήνες πριν από την εισβολή στην Ουκρανία. Όπως διερωτάται η ίδια, παραμένει άγνωστο αν επρόκειτο για μήνυμα προς τη Δύση ή απλώς για μια ακόμη στρατιωτική δοκιμή.