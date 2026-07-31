Το πρώτο απτό αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας ανάμεσα στην ιταλική εταιρεία αεροδιαστημικής – αμυντικής βιομηχανίας Leonardo και την τουρκική Baykar, που παράγει τα γνωστά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar είναι πλέον γεγονός , σηματοδοτώντας την είσοδο της νέας κοινοπραξίας στη διεθνή αγορά των drones.

Από τη συνεργασία τους προέκυψε το Astore Levante, ένα προηγμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που μπορεί να πραγματοποιεί πολύωρες αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης και προσβολής στόχων, επιχειρώντας τόσο από χερσαίες βάσεις όσο και από πλοία με περιορισμένο διάδρομο απογείωσης.

Το νέο σύστημα παρουσιάστηκε στη Διεθνή Αεροπορική Έκθεση του Φέρνμπορο, στη Βρετανία, με τις δύο εταιρείες να ανακοινώνουν την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα της κοινής επιχειρηματικής τους κίνησης, η οποία φέρει την ονομασία «LBA Systems». Η κοινοπραξία φιλοδοξεί να συνδυάσει την εμπειρία της Baykar στην ανάπτυξη και τη μαζική παραγωγή drones, με την τεχνογνωσία της Leonardo στους αισθητήρες, στα ηλεκτρονικά, στα συστήματα αποστολής και στους επίγειους σταθμούς ελέγχου.

Τουρκική πλατφόρμα με ιταλικό «νευρικό σύστημα»

Το drone Astore Levante βασίζεται στο Bayraktar TB-3, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έχει αναπτύξει η Baykar για επιχειρήσεις από πλοία και αεροπλανοφόρα με μικρό διάδρομο. Στην ιταλοτουρκική εκδοχή, όμως, η πλατφόρμα αποκτά ένα διαφορετικό ηλεκτρονικό και επιχειρησιακό «πακέτο». Ενσωματώνει αισθητήρες της Leonardo, ιταλικό σύστημα διαχείρισης αποστολής και νέο επίγειο σταθμό, από τον οποίο οι χειριστές θα μπορούν να ελέγχουν την πτήση, να λαμβάνουν εικόνα από την περιοχή επιχειρήσεων και να διαχειρίζονται τον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Με απλά λόγια, η Baykar προσφέρει το αεροσκάφος, την αυτονομία πτήσης και τη βασική αρχιτεκτονική του, ενώ η Leonardo προσθέτει μεγάλο μέρος των συστημάτων που του επιτρέπουν να εντοπίζει, να αναγνωρίζει και να παρακολουθεί στόχους, καθώς και να συνεργάζεται με άλλες στρατιωτικές πλατφόρμες.

Περισσότερες από 24 ώρες στον αέρα

Η πλατφόρμα του Bayraktar TB-3, πάνω στην οποία αναπτύχθηκε το Astore Levante, έχει μήκος 8,35 μέτρα και άνοιγμα πτερύγων 14 μέτρα. Το μέγιστο βάρος απογείωσης φθάνει τα 1.600 κιλά, ενώ μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο έως 280 κιλά. Στο φορτίο αυτό μπορούν να περιλαμβάνονται ηλεκτροοπτικές και υπέρυθρες κάμερες, συστήματα αναγνώρισης και εντοπισμού στόχων, μέσα επικοινωνιών και ηλεκτρονικού πολέμου, καθώς και κατευθυνόμενα πυρομαχικά. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι η αυτονομία της. Μπορεί να παραμένει στον αέρα για περισσότερες από 24 ώρες, δίνοντας τη δυνατότητα πραγματοποίησης αποστολών μεγάλης διάρκειας χωρίς να απαιτείται συνεχής εναλλαγή αεροσκαφών.

Αυτό σημαίνει ότι ένα Astore Levante θα μπορεί να επιτηρεί για πολλές ώρες μια θαλάσσια περιοχή, να παρακολουθεί την κίνηση πλοίων ή οχημάτων και να μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο εικόνα και πληροφορίες στο κέντρο επιχειρήσεων. Η πτήση, η απογείωση και η προσγείωσή του μπορούν να πραγματοποιούνται αυτόνομα, με τους χειριστές να παρεμβαίνουν κυρίως στη διαχείριση της αποστολής και στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Διαθέτει, επίσης, δυνατότητα επικοινωνίας τόσο εντός της άμεσης εμβέλειας του επίγειου σταθμού όσο και πέρα από αυτήν, μέσω κατάλληλων δικτύων και δορυφορικών συνδέσεων.

Επιχειρήσεις από αεροπλανοφόρα και αποβατικά πλοία

Η δυνατότητα επιχειρήσεων από πλοία είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί περισσότερο το Astore Levante από άλλα drones της ίδιας κατηγορίας. Το αεροσκάφος έχει σχεδιαστεί ώστε να απογειώνεται και να προσγειώνεται σε μικρού μήκους καταστρώματα, χωρίς να χρειάζεται έναν συμβατικό διάδρομο αεροδρομίου. Μπορεί έτσι να αναπτυχθεί σε αεροπλανοφόρα, αποβατικά πλοία τύπου LHD και άλλες μεγάλες ναυτικές μονάδες. Οι πτυσσόμενες πτέρυγες της βασικής πλατφόρμας περιορίζουν τον χώρο που καταλαμβάνει το drone μέσα στα υπόστεγα και στα καταστρώματα των πλοίων. Με αυτόν τον τρόπο, ένα πλοίο μπορεί να μεταφέρει περισσότερα αεροσκάφη και να τα χρησιμοποιεί για επιτήρηση, αναγνώριση ή ένοπλες αποστολές σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές.

Η τουρκική εκδοχή του TB-3 έχει αναπτυχθεί για να επιχειρεί από το TCG Anadolu, ένα μεγάλο πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων τύπου LHD που έχει αποκτήδει το Πολεμικό Ναυτικό της γειτονικής χώρας που δεν είναι μεν κλασικό αεροπλανοφόρο με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά διαθέτει μεγάλο κατάστρωμα πτήσεων και μπορεί να επιχειρεί με ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το Astore Levante προορίζεται αντίστοιχα για χερσαίες και ναυτικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίησή του και από ιταλικά αεροπλανοφόρα ή αποβατικά πλοία.

Πρώτος πελάτης οι ιταλικές Ένοπλες Δυνάμεις

Πρώτος πελάτης του Astore Levante θα είναι οι ιταλικές Ένοπλες Δυνάμεις, με την παραγωγή των πρώτων αεροσκαφών να έχει ήδη ξεκινήσει. Οι φιλοδοξίες της LBA Systems, πάντως, εκτείνονται πολύ πέρα από την ιταλική αγορά. Η κοινοπραξία επιδιώκει να αξιοποιήσει τουρκικές πλατφόρμες που έχουν ήδη δοκιμαστεί επιχειρησιακά και να τις μετατρέψει σε συστήματα τα οποία θα παράγονται, θα εξοπλίζονται και θα υποστηρίζονται στην Ευρώπη. Το μοντέλο αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ελκυστικό για χώρες που ενδιαφέρονται για τις δυνατότητες και το σχετικά χαμηλό κόστος των τουρκικών drones, αλλά επιθυμούν ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά, συμβατότητα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ και υποστήριξη από μια μεγάλη ευρωπαϊκή αμυντική εταιρεία. Η LBA Systems δηλώνει ότι τα μελλοντικά συστήματά της θα δίνουν έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, στην προστασία από κυβερνοεπιθέσεις και στη δυνατότητα συνεργασίας με μέσα που επιχειρούν στον αέρα, στη θάλασσα και στο έδαφος.

Το Kizilelma δίπλα σε επανδρωμένα μαχητικά

Πέρα από το Astore Levante, η συνεργασία της Leonardo με την Baykar επεκτείνεται και στο επίκεντρο βρίσκεται και το Kizilelma, ένα ακόμη μη επανδρωμένο αεριωθούμενο μαχητικό που αναπτύσσει η τουρκική εταιρεία. Το Kizilelma ανήκει σε μια διαφορετική κατηγορία από τα συμβατικά drones. Είναι σχεδιασμένο ως μη επανδρωμένο αεροσκάφος μάχης, το οποίο θα μπορεί να αναλαμβάνει αποστολές που σήμερα εκτελούνται από επανδρωμένα μαχητικά.

Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της Baykar, το αεροσκάφος έχει μέγιστο βάρος απογείωσης 8,5 τόνων και μπορεί να μεταφέρει φορτίο 1.500 κιλών. Η μέγιστη ταχύτητά του φθάνει τα 0,9 Mach, δηλαδή προσεγγίζει την ταχύτητα του ήχου, ενώ η ταχύτητα πλεύσης υπολογίζεται στα 0,6 Mach. Μπορεί να παραμένει στον αέρα για περισσότερες από τρεις ώρες, να επιχειρεί σε ύψος 25.000 ποδιών και να φθάνει σε μέγιστο ύψος 45.000 ποδιών. Προβλέπεται να διαθέτει ραντάρ ενεργής ηλεκτρονικής σάρωσης AESA, ηλεκτροοπτικό σύστημα στόχευσης και υπέρυθρο σύστημα έρευνας και παρακολούθησης.

Τα συστήματα αυτά θα του επιτρέπουν να εντοπίζει αεροσκάφη, οχήματα ή άλλους στόχους σε μεγάλες αποστάσεις και υπό διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, η σχεδίασή του έχει ως στόχο τον περιορισμό του ηλεκτρομαγνητικού ίχνους του, ώστε να είναι δυσκολότερος ο εντοπισμός του από εχθρικά ραντάρ.

Το Kizilelma προορίζεται να λειτουργεί και ως «loyal wingman», δηλαδή ως μη επανδρωμένος παραστάτης ενός επανδρωμένου μαχητικού. Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο πιλότος του επανδρωμένου αεροσκάφους θα μπορεί να δίνει εντολές σε ένα ή περισσότερα drones. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα πετούν μπροστά ή δίπλα από το μαχητικό, θα συλλέγουν πληροφορίες, θα αναζητούν στόχους ή θα μεταφέρουν όπλα και αισθητήρες. Θα μπορούν επίσης να εισέρχονται πρώτα σε περιοχές με ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα, μειώνοντας τον κίνδυνο για τον άνθρωπο και για το ακριβότερο επανδρωμένο αεροσκάφος