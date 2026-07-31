Χιλιάδες άνθρωποι που είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στη νοτιοδυτική Γαλλία λόγω της μεγάλης φωτιάς έλαβαν σήμερα την άδεια να επιστρέψουν σταδιακά, αφού οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά που καίει εδώ και πάνω από μία εβδομάδα έχει περιοριστεί.

Οι γαλλικές αρχές ήραν την εντολή εκκένωση 12 περιοχών στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά του Μπορντό, επιτρέποντας σε 144.000 ανθρώπους από τους 220.000 και πλέον που είχαν απομακρυνθεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους, δήλωσε η νομάρχης της Ζιρόντ, Σοφί Μπροκά, σε ανακοίνωση σήμερα.

«Η κατάσταση είναι σταθερή, η φωτιά έχει περιοριστεί στην περίμετρό της», δήλωσε. «Οι καιρικές συνθήκες τη νύχτα ήταν ευνοϊκές: μείωση των θερμοκρασιών και αυξημένα επίπεδα υγρασίας».

Ο αυτοκινητόδρομος A63 που συνδέει την πόλη του Μπορντό με τα ισπανικά σύνορα άνοιξε και πάλι. Ωστόσο η πρόσβαση στη χερσόνησο Καπ Φερέ, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, παρέμενε αποκλεισμένη.

Η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαντ, δυτικά του Μπορντό, έχει καταστρέψει 420.000 στρέμματα ιδιαίτερα εύφλεκτου πευκοδάσους, μετά από σοβαρή ξηρασία. Από τη φωτιά κάηκαν και μερικές εκατοντάδες σπίτια.

Από τις αρχές του έτους, περίπου 308 άνθρωποι έχουν συλληφθεί με την υποψία πρόκλησης πυρκαγιάς, είτε εσκεμμένα είτε από αμέλεια, δήλωσε σήμερα το πρωί ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.