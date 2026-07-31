Το επαναστατικό επιβατικό αεροσκάφος της αμερικανικής εταιρείας JetZero βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή του, μετά από μια σημαντική εξέλιξη στην ανάπτυξή του. Το πρωτοποριακό αεροσκάφος, με σχεδιασμό που θυμίζει σαλάχι και χωρίς παράθυρα, φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την εμπειρία των αεροπορικών ταξιδιών, προσφέροντας περισσότερους χώρους, χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων και ενδεχομένως φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το μοντέλο Z4 της JetZero θα μπορούσε να μεταφέρει τους πρώτους επιβάτες ακόμη και από το 2030, εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς τα επόμενα στάδια ανάπτυξης.

Νέα φιλοσοφία σχεδιασμού με περισσότερους χώρους για τους επιβάτες

Το Z4 διαθέτει σαφώς μεγαλύτερο πλάτος και μικρότερο ύψος σε σχέση με τα συμβατικά επιβατικά αεροσκάφη, δημιουργώντας σημαντικά περισσότερο διαθέσιμο χώρο για τους 250 επιβάτες του. Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί με τέσσερις διαδρόμους, ώστε να διευκολύνεται η κίνηση των επιβατών, ενώ προβλέπονται ειδικοί χώροι αναμονής έξω από τις τουαλέτες.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια, όσοι περιμένουν να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες δεν θα εμποδίζουν τη διέλευση στους διαδρόμους ούτε θα αναγκάζονται να στριμώχνονται ανάμεσα στους υπόλοιπους επιβάτες.

Χρηματοδότηση 3 δισ. δολαρίων και στήριξη από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες

Το πρόγραμμα έκανε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίησή του, καθώς η JetZero εξασφάλισε δέσμευση δανειοδότησης ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών (US Export-Import Bank) για την κατασκευή του πρώτου εργοστασίου της.

Παράλληλα, περίπου 20 αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη εκφράσει τη στήριξή τους στο εγχείρημα, μεταξύ των οποίων οι Delta Air Lines και Alaska Airlines. Η United Airlines έχει προχωρήσει ακόμη περισσότερο, ανακοινώνοντας την πρόθεσή της να αγοράσει έως και 200 αεροσκάφη, εφόσον αυτά επιτύχουν τους στόχους απόδοσης που έχουν τεθεί.

Μικρότερη κατανάλωση καυσίμων και χαμηλότερες εκπομπές

Η JetZero υποστηρίζει ότι το νέο αεροσκάφος θα μπορεί να πετά σε μεγαλύτερα ύψη από τα σημερινά εμπορικά αεροπλάνα, καταναλώνοντας σημαντικά λιγότερα καύσιμα χάρη στον ιδιαίτερα αεροδυναμικό σχεδιασμό του.

Το αεροσκάφος βασίζεται στη φιλοσοφία του blended-wing, όπου οι πτέρυγες και η άτρακτος αποτελούν μία ενιαία επιφάνεια άντωσης («lifting surface»). Η συγκεκριμένη σχεδίαση εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει τόσο τις εκπομπές ρύπων όσο και το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων.

Ατομικές θέσεις, προσωπικοί χώροι αποσκευών και WiFi Starlink

Στο εσωτερικό του, το Z4 θα διαθέτει ανεξάρτητα καθίσματα αντί για τις παραδοσιακές ενιαίες σειρές, προσφέροντας περισσότερο προσωπικό χώρο στους επιβάτες. Επιπλέον, κάθε επιβάτης θα έχει το δικό του χώρο για χειραποσκευές πάνω από τη θέση του.

Η απουσία παραθύρων επιλέχθηκε με στόχο τη μεγιστοποίηση της δομικής αποδοτικότητας του αεροσκάφους και τη μείωση του συνολικού βάρους του.

Το αεροσκάφος θα προσφέρει τόσο θέσεις οικονομικής όσο και premium κατηγορίας, ενώ σε όλη την καμπίνα θα είναι διαθέσιμο WiFi Starlink, δημιουργώντας, σύμφωνα με την εταιρεία, μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα που θυμίζει «σαλόνι».

Οι επιφυλάξεις των ειδικών

Παρά τις καινοτομίες του, ο σχεδιασμός του νέου αεροσκάφους δεν έχει πείσει όλους τους ειδικούς της αεροπορίας.

Ορισμένοι εκτιμούν ότι οι επιβάτες που θα κάθονται κοντά στις πτέρυγες ενδέχεται να δέχονται ισχυρότερες βαρυτικές δυνάμεις κατά τις αλλαγές κατεύθυνσης σε σχέση με όσους ταξιδεύουν σε συμβατικά αεροσκάφη. Άλλοι εκφράζουν προβληματισμό για το κατά πόσο η ασυνήθιστη διάταξη με τους τέσσερις διαδρόμους θα μπορούσε να δυσκολέψει μια διαδικασία εκκένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της United Airlines Ventures, Άντριου Τσανγκ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πιστεύουμε ότι η JetZero αλλάζει τα δεδομένα. Πρόκειται για έναν διαφορετικό τρόπο επανεφεύρεσης της αεροπορίας».

Το πρώτο πρωτότυπο πλήρους κλίμακας αναμένεται να πραγματοποιήσει την παρθενική του πτήση στα τέλη του 2027, ενώ η έναρξη των εμπορικών δρομολογίων τοποθετείται χρονικά στις αρχές της δεκαετίας του 2030.