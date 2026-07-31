Η Ισπανία ενισχύει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας στους δύο θύλακές της στη Βόρεια Αφρική, μετά τη μαζική είσοδο χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές μονάδες για να υποστηρίξουν την αστυνομία, ενώ παράλληλα λαμβάνονται επιπλέον μέτρα ώστε να αποτραπεί αντίστοιχο κύμα αφίξεων και στη Μελίγια, όπου επικρατεί επίσης ένταση.

Σύμφωνα με την ισπανική κρατική τηλεόραση TVE, από 2.000 έως 3.000 άνθρωποι πέρασαν χθες στη Θέουτα, τόσο από τη θάλασσα όσο και από τη στεριά, ενώ στους 18 έφτασαν οι νεκροί.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν καταγράφουν εκατοντάδες μετανάστες να κολυμπούν ή να χρησιμοποιούν σαμπρέλες για να φτάσουν από τις μαροκινές ακτές στον ισπανικό θύλακα, ενώ άλλοι καταγράφονται να παραβιάζουν πύλη στα χερσαία σύνορα και να εισέρχονται τρέχοντας στην πόλη.

Miles de personas mantienen la presión sobre la frontera de Ceuta



Rabat y Madrid han adelantado que los migrantes que han entrado en territorio español de forma irregular serán devueltos a Marruecos



🌐 https://t.co/CL049wpiWz pic.twitter.com/8qC1ASwIHO — CanalSurNoticias (@CSurNoticias) July 31, 2026

Την ίδια ώρα, στη μαροκινή πόλη Φνιντέκ, που βρίσκεται απέναντι από τη Θέουτα, οι Aρχές επιχείρησαν να ανακόψουν νέες απόπειρες διέλευσης χρησιμοποιώντας κανόνια νερού εναντίον ομάδων μεταναστών αργά το βράδυ της Πέμπτης.

«Ήταν πολύ δύσκολα. Η αστυνομία προσπάθησε να μας σταματήσει. Αλλά η θέληση και η αποφασιστικότητα μάς επέτρεψαν να φτάσουμε εδώ», δήλωσε ο μετανάστης Τζαντίντ Ζακάρια λίγο μετά την άφιξή του στη Θέουτα.

Κατά την είσοδό τους στον θύλακα, ορισμένοι από τους μετανάστες ακούστηκαν να φωνάζουν «ζήτω η Ισπανία».

The invaders are devastating Ceuta.

Sanchez state has lost control.

It is time for the Spanish people to take over. pic.twitter.com/v126H17TfQ — Martin Sellner (@MartinSellner_) July 31, 2026

Επεισόδια και στη Μελίγια

Παράλληλα, αυξημένη ένταση καταγράφηκε και στη Μελίγια. Πλάνα που μετέδωσαν τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά και οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φέρονται να απεικονίζουν συγκρούσεις στο συνοριακό πέρασμα Μπένι Άνσαρ, το μοναδικό σημείο διέλευσης μεταξύ Μαρόκου και Μελίγια που παραμένει ανοικτό τα τελευταία έξι χρόνια.

Ο Όμαρ Νάτζι, από τη Μαροκινή Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ανέφερε ότι τουλάχιστον τρία οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί τόσο μεταξύ μεταναστών όσο και στις δυνάμεις ασφαλείας.

Στρατός και αστυνομία ενισχύουν την ασφάλεια

Η ισπανική κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι στη Θέουτα έχουν ήδη αναπτυχθεί 200 επιπλέον αστυνομικοί και 60 στρατιωτικοί για την ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας.

Παραμένει άγνωστο αν αντίστοιχες ενισχύσεις θα αποσταλούν και στη Μελίγια, ενώ, όπως σημείωσε το Reuters, οι ισπανικές αρχές δεν ήταν διαθέσιμες για να σχολιάσουν το ζήτημα.

Σήμερα αναμένεται να μεταβεί στη Θέουτα ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. Οι δύο αξιωματούχοι θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και τις τοπικές αρχές.

Η Θέουτα και η Μελίγια αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική και κατά διαστήματα βρίσκονται στο επίκεντρο μαζικών μεταναστευτικών ροών ή προσπαθειών παράτυπης εισόδου.

Πολιτική αντιπαράθεση και αίτημα για κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η κυβέρνηση Σάντσεθ εφαρμόζει διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσφατα ενεργοποίησε πρόγραμμα που προβλέπει τη νομιμοποίηση περίπου 500.000 μεταναστών χωρίς έγγραφα.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των δεξιών κομμάτων της Ισπανίας, τα οποία υποστηρίζουν ότι το μέτρο λειτουργεί ως κίνητρο για την άφιξη περισσότερων μεταναστών και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι άφησε την κατάσταση στη Θέουτα να εξελιχθεί σε κρίση.

Ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχό, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ: «Η κατάσταση στη Θέουτα είναι απελπιστική. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια (…) διότι είμαστε αντιμέτωποι με μια εθνική κρίση».

A Spanish woman was seen welcoming a crowd of illegal immigrants from Morocco in Ceuta, Spain.



What are your thoughts on this? pic.twitter.com/IDRSVpJtue — Mukesh (@mksh_kgp) July 31, 2026

Λίγο νωρίτερα, ο δήμαρχος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, είχε απευθύνει έκκληση προς την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον θύλακα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος υποστήριξε μέσω ανάρτησής του στο Χ ότι οι εικόνες από τη Θέουτα αποδεικνύουν πως η μεταναστευτική πολιτική του Σάντσεθ είναι «λανθασμένη».

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και οι εκτιμήσεις της κυβέρνησης

Νωρίτερα μέσα στον Ιούλιο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας έκρινε ότι οι μετανάστες που εντοπίζονται στη θάλασσα κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια δεν μπορούν να επαναπροωθούνται άμεσα βάσει του ειδικού καθεστώτος «απόρριψης εισόδου στα σύνορα», το οποίο επιτρέπει την άμεση επιστροφή στο Μαρόκο όσων συλλαμβάνονται να περνούν τους συνοριακούς φράχτες.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας υποστήριξε ότι η «εκμετάλλευση αυτής της απόφασης από τη μαφία και τις εγκληματικές οργανώσεις» βρίσκεται πίσω από τη νέα αύξηση των μεταναστευτικών ροών και όχι η απόφασή της να παραχωρήσει νόμιμο καθεστώς σε ορισμένους μετανάστες χωρίς έγγραφα.

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Alice Weidel



Die spanische Exklave Ceuta wird derzeit überrannt: Bereits mehr als 1.500 Migranten, vorwiegend aus Marokko und Algerien, gelangten in kürzester Zeit in die EU. Ihr Ziel dürfte mutmaßlich Deutschland sein. Grenzen müssen jetzt geschlossen und Abweisungen rigoros pic.twitter.com/VWMYwnojZ2 — Rudolf der Schöne (@RudolfR20) July 31, 2026

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις μαροκινές αρχές προκειμένου να περιοριστεί η αυξημένη πίεση στα σύνορα.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής της Ισπανικής Επιτροπής για τους Πρόσφυγες, Μαουρίσιο Βαλιέντε, ο οποίος συνεργάζεται με δικηγόρους στη Θέουτα, επισήμανε ότι όσοι εισέρχονται στον θύλακα προέρχονται τόσο από το Μαρόκο όσο και από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και οικογένειες.