Μία από τις σοβαρότερες μεταναστευτικές κρίσεις των τελευταίων ετών εκτυλίσσεται στη Θέουτα, όπου χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο προς τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, ενώ η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ προχώρησε στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν νέα επεισόδια, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν εικόνες από οχήματα που παραδόθηκαν στις φλόγες, καθώς οι ισπανικές αρχές επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν τη μαζική εισροή μεταναστών.

🇪🇸 | Esto es ahora mismo en Ceuta, 1 AM.



Siguen ingresando miles de inmigrantes marroquíes al sur de España. Esto ya es una toma a gran escala de la ciudad, prácticamente militar.



Solo durante la tarde ingresaron más de 40 mil personas en una ciudad de 84 mil, imagínense ahora… — Agustín Antonetti (@agusantonetti) July 30, 2026

Γιατί η Θέουτα αποτελεί διαρκές σημείο έντασης

Παρότι η Θέουτα ανήκει στην Ισπανία, βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Αφρικής, απέναντι από το Γιβραλτάρ, έχοντας σχεδόν ολόκληρη τη χερσαία περίμετρό της με το Μαρόκο. Μαζί με τη Μελίγια αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αφρικανική ήπειρο.

Η πόλη, στην οποία κατοικούν περίπου 85.000 άνθρωποι, βρίσκεται υπό ισπανική διοίκηση εδώ και αιώνες. Ωστόσο, το Ραμπάτ εξακολουθεί να αμφισβητεί την ισπανική κυριαρχία τόσο στη Θέουτα όσο και στη Μελίγια, θεωρώντας τις δύο περιοχές κατεχόμενα εδάφη. Η διαφωνία αυτή προσδίδει σε κάθε μεταναστευτική έξαρση και έντονη γεωπολιτική διάσταση.

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR — The Associated Press (@AP) July 30, 2026

Αδιευκρίνιστη η αιτία της μαζικής εξόδου

Οι ισπανικές αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τι προκάλεσε τη μαζική μετακίνηση χιλιάδων ανθρώπων μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι περισσότεροι μετανάστες απέφυγαν τα επίσημα συνοριακά περάσματα, επιλέγοντας να κινηθούν γύρω από τους κυματοθραύστες ή να κολυμπήσουν από τις μαροκινές ακτές προς τη Θέουτα. Ανάμεσά τους βρίσκονται κυρίως νεαροί άνδρες, αλλά και οικογένειες με γυναίκες και παιδιά.

Comienza a reproducirse en Melilla la situación vivida en Ceuta: nuevos vídeos del asalto masivo por Beni Enzar y el Dique Sur. pic.twitter.com/tJptmfXtVF — Onda Cero Melilla (@ondaceromelilla) July 30, 2026

Μπροστά στην κλιμάκωση της κρίσης, η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε την ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων προς ενίσχυση της Guardia Civil, ενώ ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή.

Ένα σκηνικό που έχει επαναληφθεί

Η σημερινή κρίση θυμίζει έντονα τα γεγονότα του Μαΐου του 2021, όταν περίπου 8.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα μέσα σε μόλις δύο ημέρες, έπειτα από τη χαλάρωση των συνοριακών ελέγχων από τις μαροκινές αρχές.

Τότε, πολλοί ανέλυσαν την εξέλιξη ως μέσο πίεσης προς τη Μαδρίτη, μετά την απόφαση της Ισπανίας να περιθάλψει τον ηγέτη του Μετώπου Πολισάριο, που διεκδικεί την ανεξαρτησία της Δυτικής Σαχάρας. Η ένταση αποκλιμακώθηκε όταν η ισπανική κυβέρνηση αναθεώρησε τη στάση της για το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας και αποκατέστησε τις σχέσεις της με το Ραμπάτ.

🇪🇸🇲🇦| Imágenes muestran el "control policial" en Ceuta, mientras continúan ingresando inmigrantes ilegales marroquíes a la ciudad autónoma española. pic.twitter.com/TtbO64pVZw — Radar Austral (@RadarAustral_) July 31, 2026

Έκτοτε, κάθε μαζική μεταναστευτική κίνηση προς τη Θέουτα αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως ανθρωπιστική ή συνοριακή πρόκληση, αλλά και ως πιθανό μήνυμα με διπλωματικές προεκτάσεις.

Η πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Θέουτα και η Μελίγια εξακολουθούν να αποτελούν βασικά σημεία εισόδου για ανθρώπους που επιδιώκουν να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από τη μαροκινή πόλη Φνιντέκ αρκετοί επιχειρούν να διασχίσουν κολυμπώντας περίπου πέντε χιλιόμετρα μέχρι τις ισπανικές ακτές, ενώ άλλοι ξεκινούν από το κοντινό Μπελιουνές, όπου η απόσταση είναι μικρότερη.

Όσοι εντοπίζονται συνήθως επαναπροωθούνται στο Μαρόκο, ενώ όσοι παραμένουν στις δομές υποδοχής έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση ασύλου στις ισπανικές αρχές.

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο βάρος των μεταναστευτικών ροών προς την Ισπανία καταγράφεται μέσω των Καναρίων Νήσων, η Θέουτα εξακολουθεί να θεωρείται το πιο ευαίσθητο και συμβολικό σημείο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

BREAKING: Illegal aliens were seen storming homes in Ceuta, Spain, amid a surge in illegal crossings from Morocco. pic.twitter.com/b0C2dAiYVP — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

Ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην Ευρώπη, καθώς η Θέουτα αποτελεί εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υποστήριξε ότι όσα διαδραματίζονται στην ισπανική πόλη αναδεικνύουν τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης παράτυπης μετανάστευσης για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ιταλία είναι έτοιμη να λάβει «έκτακτα μέτρα» για την προστασία τους.

Με την Ισπανία να ενισχύει την παρουσία του στρατού στη Θέουτα, τις σχέσεις με το Μαρόκο να εισέρχονται σε νέα περίοδο δοκιμασίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, η κρίση ξεπερνά τα όρια μιας τοπικής μεταναστευτικής πίεσης και αποκτά ευρύτερες γεωπολιτικές και ευρωπαϊκές διαστάσεις.