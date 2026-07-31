Ένα ρομπότ ύψους περίπου 2,1 μέτρων, με εμφάνιση που παραπέμπει σε μυθολογικό πλάσμα και κρατώντας αλυσοπρίονο, έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας από ενθουσιασμό μέχρι φόβο.

Πίσω από την κατασκευή βρίσκεται ο 40χρονος μηχανικός και ιδρυτής της νεοφυούς εταιρείας Satyress, Μπο Γκ., από την Καλιφόρνια, ο οποίος θεωρεί ότι το ανθρωποειδές δημιούργημά του μπορεί στο μέλλον να συμβάλει στην ασφαλέστερη εκτέλεση επικίνδυνων εργασιών.

Το βίντεο του ρομπότ, με την ονομασία Threehalves, συγκέντρωσε πάνω από 10,9 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα X, ενώ ακολούθησε κύμα σχολίων και σατιρικών εικόνων που παρουσίαζαν το μηχάνημα μπροστά σε φλόγες με τη φράση: «I’m here to save you».

Ο δημιουργός του εξηγεί ότι το όνομα της εταιρείας Satyress προέρχεται από το θηλυκό του μυθολογικού σάτυρου, ενώ το ίδιο το ρομπότ ονομάστηκε Threehalves επειδή, όπως λέει χαρακτηριστικά, είναι «μισό άνθρωπος, μισό κατσίκα και μισό άλογο».

Παρά την τρομακτική του εμφάνιση, ο στόχος του δεν είναι στρατιωτικός ή ψυχαγωγικός. Ο Μπο Γκ. υποστηρίζει ότι το ρομπότ σχεδιάζεται για να χρησιμοποιείται σε δασικές εργασίες και στον καθαρισμό βλάστησης γύρω από γραμμές ηλεκτροδότησης, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι για τους εργαζομένους.

people think this thing looks terrifying



but the centaur is actually a goated robotics design



> it combines all the advantages of a humanoid upper body AND a quadruped lower body



> the humanoid half has human reach

> so it can interface with tools + environments designed for… https://t.co/cdaKPlaBnY pic.twitter.com/sBx9MSy5VM — Ole Lehmann (@itsolelehmann) July 30, 2026

Το Threehalves θα λειτουργεί μέσω τηλεχειρισμού, με έναν άνθρωπο να το ελέγχει από ασφαλή απόσταση χρησιμοποιώντας χειριστήριο και κάμερες. Με αυτόν τον τρόπο, το ρομπότ θα μπορεί να χειρίζεται βαριά εργαλεία, όπως αλυσοπρίονα, χωρίς να εκτίθενται οι εργαζόμενοι σε πτώσεις δέντρων ή άλλους σοβαρούς κινδύνους.

«Θέλουμε να κάνουμε τις εργασίες στη δασοκομία και στον καθαρισμό των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ασφαλέστερες και πιο αποτελεσματικές. Ο εργαζόμενος θα συνεχίζει να κάνει την ίδια δουλειά, αλλά δεν θα κινδυνεύει από ένα κλαδί που μπορεί να πέσει πάνω του», δήλωσε ο δημιουργός του στη New York Post.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι αρκετοί αμφισβητούν την ύπαρξη ή τις δυνατότητες του ρομπότ, τονίζοντας πως βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του πρωτοτύπου και δεν διαθέτει λειτουργικά πόδια. Ωστόσο, επιμένει ότι η ανάπτυξή του προχωρά κανονικά και πως πρόκειται για ένα πραγματικό έργο.

Η ιδέα γεννήθηκε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, όταν ο Μπο Γκ. άρχισε να ασχολείται με την κοπή δέντρων μετά από μεγάλη καταιγίδα κοντά στο Tahoe National Forest. Το 2022 παρατήρησε την έκταση των εργασιών που απαιτούνταν για τον καθαρισμό της βλάστησης γύρω από τα ηλεκτρικά δίκτυα, ώστε να αποφεύγονται οι πυρκαγιές, και αποφάσισε να αναπτύξει μια ρομποτική λύση.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο εργάζεται αποκλειστικά πάνω στο Threehalves μαζί με έναν ακόμη μηχανικό και επιχειρηματικό συνεργάτη. Όπως αποκάλυψε, μέχρι σήμερα έχει επενδύσει περισσότερα από 150.000 δολάρια μόνο για εξοπλισμό και εξαρτήματα.