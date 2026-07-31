Η Ρουμανία, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, κινητοποίησε την αεράμυνά της έπειτα από την ανίχνευση πολλών εναέριων στόχων σε περιοχή κοντά στα σύνορά της με την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας αργά το βράδυ της Πέμπτης 30/07.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, δύο μαχητικά Eurofighter Typhoon της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, τα οποία σταθμεύουν στην αεροπορική βάση Μιχαήλ Κογκαλνιτσεάνου, απογειώθηκαν στις 02:41 με αποστολή την επιτήρηση και αξιολόγηση της κατάστασης.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι τέθηκαν σε εφαρμογή συστήματα προειδοποίησης του πληθυσμού στην κομητεία Τούλτσεα, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα ουκρανικά σύνορα.

Update:



Țintele aeriene au dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Acestea au evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național.

Ulterior dispariției de pe sistemele radar, au fost raportate explozii pe teritoriul… pic.twitter.com/OmmnASjeqL — MApN (@MApNRomania) July 31, 2026

Οι εναέριοι στόχοι χάθηκαν στη συνέχεια από τα συστήματα επιτήρησης ραντάρ. Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, κινήθηκαν κοντά στη συνοριακή γραμμή που σχηματίζει ο ποταμός με την Ουκρανία, χωρίς να παραβιάσουν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.

Λίγο αργότερα, μετά την απώλεια του ίχνους τους από τα ραντάρ, αναφέρθηκαν εκρήξεις σε ουκρανικό έδαφος.

Ο συναγερμός για αεροπορική απειλή έληξε στις 03:15.