Αξιωματούχοι της Χαμάς επιβεβαίωσαν τα ξημερώματα της Παρασκευής 31/07 ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση της διαδικασίας που ακολουθεί την εκεχειρία με το Ισραήλ, η οποία περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης που εξακολουθεί να ασκεί την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κλείστηκε η συμφωνία στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχει επιτευχθεί συμφωνία για το ζήτημα των όπλων… Επιπλέον, συμφωνήθηκε και η σταδιακή αποχώρηση των (ισραηλινών) δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς, προσθέτοντας ότι η οργάνωση αναμένει πλέον από τους διαμεσολαβητές και το Συμβούλιο Ειρήνης (Board of Peace) να διασφαλίσουν πως το Ισραήλ θα τηρήσει τους όρους της συμφωνίας.

Ένας από τους ανώτερους αξιωματούχους ανέφερε ότι η παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης για τη διακυβέρνηση της Γάζας, θα επιβλέπει τη διαδικασία καταγραφής και φύλαξης του οπλισμού της Χαμάς.

«Η Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας (NCAG) θα αναλάβει τη διαχείριση και την υλοποίηση της καταγραφής και αποθήκευσης των όπλων, σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Η Εθνική Επιτροπή θα είναι η μοναδική αρχή που θα έχει την εξουσία να διατηρεί, να αποθηκεύει ή να ελέγχει τον οπλισμό στη Γάζα».