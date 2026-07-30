Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υπογράμμισε την Πέμπτη 30/07 ότι η διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας της Αιγύπτου αποτελεί «υψίστης σημασίας» προτεραιότητα για την Τεχεράνη, μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο λιμάνι της Νταμιέτα, η οποία ενίσχυσε τις ανησυχίες για πιθανή διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

«Η Αίγυπτος είναι σημαντική φίλη και εταίρος στην περιοχή. Και η ασφάλειά της είναι υψίστης σημασίας για εμάς», υπογράμμισε ο ΥΠΕΞ του Ιράν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Παράλληλα, τόνισε πως απαιτείται εγρήγορση απέναντι σε «ισραηλινά σχέδια και παραπλανητικές επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην υπονόμευση της περιφερειακής ειρήνης».

Η κυβέρνηση της Αιγύπτου επιβεβαίωσε την ίδια μέρα ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τετάρτη σε δύο δεξαμενόπλοια LNG στο λιμάνι της Νταμιέτα προκλήθηκε από επίθεση drone. Αδιευκρίνιστο παραμένει όμως ποιος εξαπέλυσε την επίθεση. Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέφεραν το απόγευμα πως δεν ευθύνονται για το συγκεκριμένο πλήγμα και ότι στοχεύουν αποκλειστικά το σαουδαραβικό καθεστώς.