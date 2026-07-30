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Συναγερμός σήμανε στη Μεσίνα της Σικελίας, καθώς κατέρρευσε κτίριο και υπάρχουν επτά αγνοούμενοι, με ιταλικά ΜΜΕ να περιγράφουν τη σκηνή «σαν βομβαρδισμένο τοπίο».

Το κτίριο στέγαζε καταστήματα, σούπερ μάρκετ και διαμερίσματα, ενώ στο ισόγειο πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, έγραψε η Corriere Della Sera.

Ο δήμαρχος Φεντερίκο Μπαζίλε είπε ότι ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, προσθέτοντας ότι «σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια».

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