Συναγερμός σήμανε στη Μεσίνα της Σικελίας, καθώς κατέρρευσε κτίριο και υπάρχουν επτά αγνοούμενοι, με ιταλικά ΜΜΕ να περιγράφουν τη σκηνή «σαν βομβαρδισμένο τοπίο».
Το κτίριο στέγαζε καταστήματα, σούπερ μάρκετ και διαμερίσματα, ενώ στο ισόγειο πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, έγραψε η Corriere Della Sera.
Le immagini dell'edificio crollato a Pistunina (Messina): almeno 5 feriti https://t.co/29CSgeZe3d— Corriere della Sera (@Corriere) July 30, 2026
Ο δήμαρχος Φεντερίκο Μπαζίλε είπε ότι ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, προσθέτοντας ότι «σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια».
❌️ #Messina, dalle ore 16 intervento in corso a Pistunina per il crollo parziale di una struttura che ospita attività commerciali e abitazioni. Sul posto #vigilidelfuoco per operazioni ricerca dispersi coinvolti nel cedimento [#30luglio 16:45] pic.twitter.com/T8EOOecoll— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 30, 2026
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❗Intervento in corso a Pistunina, Messina, per il crollo parziale di una struttura che ospita attività commerciali e abitazioni.— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 30, 2026
Sul posto vigili del fuoco con USAR, cinofili, droni e unità speleo alpino fluviali, per operazioni ricerca dispersi coinvolti nel cedimento. pic.twitter.com/xoFlozqYQB