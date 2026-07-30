Νέες διπλωματικές προειδοποιήσεις απηύθυνε το Ιράν προς την Κύπρο και τη Βουλγαρία, καλώντας τις δύο χώρες να μην επιτρέψουν τη χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο έδαφός τους για ενδεχόμενες επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Τεχεράνης.

Το ζήτημα τέθηκε στο επίκεντρο τηλεφωνικών επαφών που είχε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, με τους ομολόγους του σε Κύπρο και Βουλγαρία, στο πλαίσιο της αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Κατά την επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ξένες στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στην Κύπρο για επιθετικές ενέργειες κατά του Ιράν.

Ο Αμπάς Αραγτσί επισήμανε ακόμη ότι, σύμφωνα με τη θέση της Τεχεράνης, όταν μια χώρα επιτρέπει τη χρήση του εδάφους της για στρατιωτικές επιχειρήσεις τρίτης χώρας εναντίον άλλου κράτους, αυτό μπορεί να θεωρηθεί συμμετοχή σε πράξη επίθεσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Κύπριος υπουργός ενημέρωσε την ιρανική πλευρά ότι η Λευκωσία έχει λάβει διαβεβαιώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο πως οι βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις εναντίον οποιασδήποτε χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.

Μήνυμα και προς τη Βουλγαρία

Σε ξεχωριστή τηλεφωνική συνομιλία με την υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Βελισλάβα Πετρόβα-Τσάμοβα, ο Ιρανός υπουργός ζήτησε από τη Σόφια να επανεξετάσει την απόφαση που επιτρέπει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιούν αεροπορική βάση στη χώρα για την υποστήριξη επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη κάλεσε τη βουλγαρική κυβέρνηση να αναθεωρήσει άμεσα τη στάση της, προειδοποιώντας ότι το Ιράν θα υπερασπιστεί τα εθνικά του συμφέροντα και πως οποιαδήποτε χώρα διευκολύνει επιθετικές ενέργειες εναντίον του θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τις συνέπειες.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στον μήνα, το κοινοβούλιο της Βουλγαρίας ενέκρινε κυβερνητική πρόταση που επιτρέπει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιούν αεροπορική βάση στη χώρα για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Η νέα παρέμβαση της Τεχεράνης εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς το Ιράν έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι θεωρεί υπεύθυνα και τρίτα κράτη τα οποία παρέχουν στρατιωτικές διευκολύνσεις για επιχειρήσεις που στρέφονται εναντίον του.