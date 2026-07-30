Σήμερα ο ιδρυτής του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, προστέθηκε στη λίστα των «τρομοκρατών και εξτρεμιστών» της Ρωσίας, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των αρχών ότι επιδιώκουν τη σύλληψή του.

Ο 41χρονος επιχειρηματίας κατηγορείται από τη Μόσχα ότι επέτρεψε τη χρήση της δημοφιλούς εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων στις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το όνομα του Ντούροφ εμφανίστηκε στο διαδικτυακό μητρώο «τρομοκρατών και εξτρεμιστών», το οποίο διατηρεί η Rosfinmonitoring, η ρωσική υπηρεσία χρηματοοικονομικής εποπτείας.

Όσοι περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη λίστα αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς στις οικονομικές συναλλαγές τους εντός της Ρωσίας, καθώς οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί μπορούν να δεσμευτούν ή να τεθούν υπό αυστηρότερο έλεγχο.

Διεθνής αναζήτηση από την FSB

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας, γνωστή ως FSB, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες διεθνούς αναζήτησης σε βάρος του Ντούροφ. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν και σε ποιον βαθμό ξένες κυβερνήσεις ή διεθνείς διωκτικές αρχές θα ανταποκριθούν στο σχετικό αίτημα.

Σύμφωνα με την FSB, στο Telegram υπήρχε ένα δημοφιλές bot γνωριμιών, το οποίο, κατά τους ρωσικούς ισχυρισμούς, χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες για να προσεγγίζουν νεαρούς Ρώσους και να τους εμπλέκουν σε «τρομοκρατικές ενέργειες και πράξεις δολιοφθοράς».

Οι δικηγόροι του Ντούροφ αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις κατηγορίες.

«Ο Πάβελ Ντούροφ δεν επιθυμεί να σχολιάσει στο παρόν στάδιο», ανέφερε εκπρόσωπος του Telegram.

Η μακροχρόνια σύγκρουση με τις ρωσικές Αρχές

Ο Ντούροφ, ο οποίος έχει ζήσει για χρόνια εκτός Ρωσίας και διαθέτει γαλλικό διαβατήριο, καθώς και διαβατήριο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τις ρωσικές Αρχές.

Το Telegram αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πλατφόρμες επικοινωνίας στη Ρωσία. Η Μόσχα έχει επιχειρήσει αρκετές φορές να περιορίσει ή να εμποδίσει τη λειτουργία του, ασκώντας πίεση στον Ντούροφ να παραδώσει δεδομένα χρηστών.

Παράλληλα, οι ρωσικές Αρχές προωθούν τη χρήση κρατικά υποστηριζόμενων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, οι οποίες δεν προσφέρουν αντίστοιχο επίπεδο κρυπτογράφησης.

Τα τελευταία χρόνια, η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα κατηγορίες περί «τρομοκρατίας» ή «εξτρεμισμού» εναντίον πολιτικών αντιπάλων, ακτιβιστών και προσώπων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

Από το «ρωσικό Facebook» στο Telegram

Ο Πάβελ Ντούροφ γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη, τη γενέτειρα και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Έγινε ευρύτερα γνωστός ως συνιδρυτής του VKontakte, της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης που χαρακτηρίστηκε ως το «ρωσικό Facebook».

Αργότερα απομακρύνθηκε από τη διοίκηση του VKontakte, έπειτα από συγκρούσεις με τις ρωσικές Αρχές, οι οποίες επιδίωκαν μεγαλύτερο έλεγχο στην πλατφόρμα και στα δεδομένα των χρηστών της.

Στη συνέχεια ίδρυσε το Telegram, το οποίο εξελίχθηκε σε μία από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων διεθνώς.

Η Μόσχα προσπάθησε επί σειρά ετών, χωρίς επιτυχία, να αποκλείσει την πρόσβαση στο Telegram. Το τελευταίο διάστημα προτρέπει τους Ρώσους χρήστες να στραφούν στην κρατικά υποστηριζόμενη εφαρμογή Max.

Ο Ντούροφ έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, υποστηρίζοντας ότι δημιουργήθηκε με στόχο «την παρακολούθηση και την πολιτική λογοκρισία».