Η καταστροφική πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία άφησε πίσω της ανυπολόγιστες καταστροφές, κατακαίγοντας δεκάδες χιλιάδες εκτάρια γης και αφανίζοντας εκατοντάδες κατοικίες. Ανάμεσα σε όσους έχασαν τα πάντα βρίσκεται ο 57χρονος Γκέοργκι Σμιντ, ο οποίος είδε το σπίτι όπου ζούσε με τη σύζυγό του την τελευταία δεκαετία να παραδίδεται στις φλόγες, παρά την πολύωρη προσπάθεια να το σώσει.

Ο ίδιος περιγράφει ότι παρακολουθούσε τη φωτιά να πλησιάζει ασταμάτητα μέσα από τα πευκοδάση πίσω από την κατοικία του. Μαζί με τον αδελφό του, έναν φίλο που ζούσε δίπλα και τέσσερις πυροσβέστες έδωσαν μάχη επί τρεις ώρες, χρησιμοποιώντας λάστιχα ποτίσματος και το αυτόματο σύστημα ποτίσματος του κήπου, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς.

Για περίπου δύο ώρες πίστεψαν ότι είχαν καταφέρει να την περιορίσουν, καθώς οι φλόγες υποχώρησαν και άρχισαν να κατευθύνονται προς την αντίθετη πλευρά. Ωστόσο, μία ώρα αργότερα ο άνεμος ενισχύθηκε, άλλαξε κατεύθυνση και έστειλε το πύρινο μέτωπο με μεγάλη ταχύτητα προς το σπίτι του, αναγκάζοντας τον ίδιο και τους κατοίκους του χωριού Λε Πορζ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Η φωτιά έχει κατακάψει 42.000 εκτάρια και απομακρύνθηκαν 260.000 άνθρωποι

Η πυρκαγιά έχει μέχρι στιγμής αποτεφρώσει 42.000 εκτάρια γης, έκταση που αντιστοιχεί σε τέσσερις φορές το μέγεθος του Παρισιού, ενώ συνολικά 260.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Η φωτιά ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στα δάση του Καπ Φερέ και, λόγω των ισχυρών ανέμων που τροφοδοτούν συνεχώς τις φλόγες προς τα δυτικά, πλησιάζει σταδιακά την πόλη του Μπορντό.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές γης που έχει γνωρίσει η Γαλλία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με περισσότερες από 240 κατοικίες να έχουν ήδη καταστραφεί.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και το σπίτι του Γκέοργκι Σμιντ, όπου κατοικούσε από το 2016. Μάλιστα, πριν από έναν χρόνο είχε ξεκινήσει εργασίες ανακαίνισης, τοποθετώντας νέο ξύλινο δάπεδο εξωτερικού χώρου και σχεδιάζοντας περαιτέρω παρεμβάσεις.

«Δεν έμεινε τίποτα, μόνο οι αναμνήσεις»

Σήμερα, από την κατοικία έχουν απομείνει μόνο καμένα συντρίμμια, απανθρακωμένα ξύλα, τούβλα, μπάζα και σπασμένα κεραμίδια.

Τα μοναδικά αντικείμενα που μαρτυρούν πως κάποτε υπήρχε εκεί ένα οικογενειακό σπίτι είναι ένα καμένο πλυντήριο, ένας φούρνος και οι μεταλλικοί σκελετοί δύο καρεκλών.

«Δεν έμεινε τίποτα, όλα χάθηκαν. Έχω πολλές όμορφες αναμνήσεις από αυτό το σπίτι, αλλά πλέον μόνο αυτές μου απέμειναν. Τα οικογενειακά άλμπουμ με φωτογραφίες από τη ζωή μας στην Τσεχία χάθηκαν μαζί με όλα τα προσωπικά μας αντικείμενα», ανέφερε.

Παρά τη συντριβή του, δηλώνει ευγνώμων που σώθηκαν οι αγαπημένοι του.

«Έχω ακόμη τη ζωή μου, έχω ακόμη τη σύζυγό μου γιατί είχε απομακρυνθεί μία ημέρα νωρίτερα και έχω και τα κατοικίδιά μου, γιατί ήταν η πρώτη μου σκέψη. Όταν είδα τη φωτιά να πλησιάζει, έβαλα τον σκύλο, τη γάτα και τις κότες μου στο αυτοκίνητο και τα μετέφερα σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια ειδοποίησα τον αδελφό μου και έναν φίλο που έμενε δίπλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τη μάχη με τις φλόγες, είπε πως τέσσερις πυροσβέστες προσπαθούσαν να περιορίσουν την πυρκαγιά, ενώ εκείνοι χρησιμοποίησαν κάθε διαθέσιμο μέσο που μπορούσε να εκτοξεύσει νερό.

«Το απόγευμα της Πέμπτης τα πευκοδάση πίσω από το σπίτι είχαν ήδη τυλιχθεί στις φλόγες και προσπαθούσαμε να τις σβήσουμε μέχρι τη νύχτα. Πολεμήσαμε σαν αδέλφια στα όπλα. Μετά από περίπου δύο ώρες πιστέψαμε ότι τα είχαμε καταφέρει, επειδή οι φλόγες υποχωρούσαν και απομακρύνονταν από το σπίτι. Όμως ο άνεμος άλλαξε ξαφνικά ένταση και κατεύθυνση και έστειλε τη φωτιά ξανά προς το μέρος μας», τόνισε.

Όπως σημείωσε, από εκείνο το σημείο και μετά δεν υπήρχε καμία δυνατότητα αντίδρασης.

«Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Έπρεπε να απομακρυνθούμε αμέσως γιατί η φωτιά είχε βγει εκτός ελέγχου. Θυμάμαι να κοιτάζω πίσω και να βλέπω τις πρώτες φλόγες να τυλίγουν το σπίτι. Ήταν σπαρακτικό να βλέπω το σπίτι όπου ζούσαμε ευτυχισμένοι με τη σύζυγό μου για δέκα χρόνια να καίγεται. Είχαμε ξεκινήσει ανακαίνιση, είχα τοποθετήσει νέο ξύλινο δάπεδο και είχα πολλά φιλόδοξα σχέδια, όμως δεν ήταν γραφτό να πραγματοποιηθούν».

Ο κήπος που του έδινε δύναμη

Ο Γκέοργκι Σμιντ επέστρεψε στο σπίτι του για να διαπιστώσει το μέγεθος της καταστροφής αλλά και να φροντίσει ό,τι απέμεινε από τον κήπο του, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ζει στη Γαλλία εδώ και 20 χρόνια και εργαζόταν ως υλοτόμος, μέχρι που τα σοβαρά προβλήματα στη μέση του δεν του επέτρεψαν να συνεχίσει την εργασία του.

Τα τελευταία χρόνια είχε αφιερωθεί στον κήπο του, όπου καλλιεργούσε μηλιές, ροδακινιές, ντομάτες, αγγούρια, κολοκυθάκια και κολοκύθες.

Σήμερα το γκαζόν έχει γίνει μαύρο από τη φωτιά και γύρω από το σπίτι βρίσκονται καμένα αυτοκίνητα, φορτηγά και αγροτικά μηχανήματα, ενώ η μυρωδιά του καπνού παραμένει έντονη στην ατμόσφαιρα.

Οι μηλιές και οι ροδακινιές του καταστράφηκαν ολοσχερώς, όμως ο λαχανόκηπός του γλίτωσε σχεδόν ανέπαφος.

«Εκεί έβρισκα παρηγοριά. Ήταν η μεγαλύτερη χαρά μου. Από τότε που σταμάτησα να εργάζομαι λόγω της μέσης μου, ο κήπος με κρατούσε δραστήριο και μου έδινε δύναμη. Αν δεν υπήρχε, θα καθόμουν όλη μέρα στον καναπέ. Γύρω μου υπάρχει μόνο καταστροφή, καμένα οχήματα, σπίτια, μηχανήματα και το χώμα έχει μαυρίσει από τον καπνό. Όμως, από τύχη, ο λαχανόκηπός μου δεν υπέστη σοβαρές ζημιές. Μπορεί να είναι κάτι μικρό, αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που με βοηθά να παραμένω συγκεντρωμένος και να μην σκέφτομαι συνεχώς όσα συνέβησαν», λέει.

«Θα χτίσω ξανά το σπίτι μας»

Προς το παρόν ο Γκέοργκι Σμιντ φιλοξενείται στο σπίτι ενός φίλου σε κοντινό χωριό, όμως δηλώνει αποφασισμένος να ξαναχτίσει το σπίτι του από την αρχή.

Όπως ανέφερε, δεν είναι ο μόνος που έχασε τα πάντα, καθώς πολλοί κάτοικοι της περιοχής βίωσαν την ίδια τραγωδία.

«Το σπίτι του αδελφού μου σώθηκε αλλά υπέστη σοβαρές ζημιές. Το σπίτι του φίλου μου και του γείτονά μου χάθηκε, όπως και το δικό μου. Και άλλοι γείτονες έχασαν τα σπίτια τους. Οι μισοί κάτοικοι αυτού του τμήματος του χωριού έχουν υποστεί το ίδιο. Είναι θλιβερό, όμως πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που δεν χάθηκε καμία ανθρώπινη ζωή. Συνεχίζουμε τη ζωή μας, στηρίζουμε ο ένας τον άλλο και βοηθάμε όσο μπορούμε τους πυροσβέστες. Παραμένω κοντά στην περιοχή. Αυτό είναι το σπίτι μου και όταν μπορέσω θα χτίσω ένα νέο σπίτι για εμένα και τη σύζυγό μου, ώστε να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.