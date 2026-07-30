Η υπόθεση της Έλι Γουίλιαμς, της νεαρής από το Μπάροου-ιν-Φέρνες της Κάμπρια που καταδικάστηκε επειδή κατασκεύασε ψευδείς καταγγελίες για συμμορία σεξουαλικής εκμετάλλευσης, επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από νέο ντοκιμαντέρ, το οποίο φέρνει στο φως νέα στοιχεία και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη. Αν και η Γουίλιαμς κρίθηκε ένοχη για ψευδείς ισχυρισμούς, το υλικό που δεν παρουσιάστηκε ποτέ στο δικαστήριο και οι μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν τα τελευταία χρόνια δημιουργούν νέα δεδομένα γύρω από την πολύκροτη υπόθεση.

Δύο ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Παρά την τετραετή και πλέον ενασχόληση με την υπόθεση, ο δημοσιογράφος που την ερεύνησε εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις σε δύο βασικά ερωτήματα: γιατί η Έλι Γουίλιαμς είπε ψέματα και αν υπήρχε έστω ένας πυρήνας αλήθειας σε όσα υποστήριζε.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η νεαρή διατύπωσε εντυπωσιακούς και αβάσιμους ισχυρισμούς. Τον Μάιο του 2020 είχε αναρτήσει στο Facebook ότι είχε πέσει θύμα ασιατικής συμμορίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης της στο Δικαστήριο του Πρέστον υποστήριξε πως είχε πέσει θύμα διακίνησης στην Ίμπιζα και ότι είχε πωληθεί σε δημοπρασία στο Άμστερνταμ.

Στο δικαστήριο προβλήθηκε επίσης υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο εμφανιζόταν να αγοράζει ένα σφυρί από κατάστημα Tesco. Η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε ότι το χρησιμοποίησε για να προκαλέσει στον εαυτό της τα σοβαρά τραύματα που παρουσίαζε.

Οι ψευδείς καταγγελίες της οδήγησαν στην καταδίκη της σε φυλάκιση οκτώμισι ετών τον Μάρτιο του 2023.

Το ντοκιμαντέρ που επανεξετάζει την υπόθεση

Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων του Sky Documentaries, με τίτλο «Groomed: The Truth Behind The Lie», επιχειρεί να διερευνήσει όσα δεν ακούστηκαν ποτέ στη δικαστική αίθουσα.

Βασισμένη στη δημοσιογραφική έρευνα του podcast του Sky News «Unreliable Witness» και με αποκλειστική πρόσβαση σε βασικούς πρωταγωνιστές της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων και μέλη της οικογένειας της Γουίλιαμς, η σειρά θέτει νέα ερωτήματα: τι πραγματικά συνέβαινε στο Μπάροου και μήπως η προσπάθεια να αποδειχθεί ότι μία έφηβη είπε ψέματα επισκίασε το γεγονός ότι στην περιοχή υπήρχαν πραγματικά περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Το ντοκιμαντέρ διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει καμία υπόνοια παρανομίας σε βάρος των πέντε ανδρών για τους οποίους η Γουίλιαμς καταδικάστηκε ότι ψευδώς τους κατηγόρησε.

Ωστόσο, ένας ακόμη άνδρας που η ίδια είχε κατονομάσει ως κακοποιητή καταδικάστηκε αργότερα, μαζί με δύο αδελφούς του, για τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο ίδιο το Μπάροου, όπου η Γουίλιαμς υποστήριζε ότι είχε πέσει θύμα.

Πρόκειται για τον Σαρτζ, κατά κόσμον Σαχ Τζομάν Μία, ο οποίος, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, δρούσε επί χρόνια χωρίς να λογοδοτεί, με τα εγκλήματά του να παραμένουν ατιμώρητα για περισσότερα από 15 χρόνια.

Οι καταγγελίες άλλων θυμάτων

Η σειρά παρουσιάζει τις μαρτυρίες δύο επιζωσών, της Ρουθ και της Λόρα, ονόματα που δεν είναι τα πραγματικά τους, οι οποίες περιγράφουν τη χειριστική συμπεριφορά των αδελφών Μία μεταξύ 2008 και 2010. Οι πράξεις τους, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, πραγματοποιούνταν από διαμέρισμα πάνω από το οικογενειακό τους κατάστημα εστίασης και οδήγησαν τελικά στην καταδίκη και φυλάκισή τους τον Φεβρουάριο του 2025.

Παράλληλα, παρουσιάζεται η ιστορία της Έλι Ρέινολντς, η οποία φοιτούσε στο ίδιο σχολείο με την Έλι Γουίλιαμς. Η Ρέινολντς παραιτήθηκε από το δικαίωμα ανωνυμίας και υποστηρίζει ότι ο Σαρτζ ήταν ένας από τους τρεις άνδρες που τη βίασαν, τη διακίνησαν και τη χτυπούσαν επί σειρά ετών, αρχής γενομένης από το 2014, όταν ήταν μόλις 13 ετών.

Οι καταγγελίες της διαβιβάστηκαν στην αστυνομία, όμως οι εισαγγελικές αρχές έκριναν ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για περαιτέρω ενέργειες. Έκτοτε, η αστυνομία επανεκκίνησε την έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς της ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκου. Ο Σαρτζ κλήθηκε να απαντήσει στις κατηγορίες, ωστόσο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, ο Σαρτζ ήταν το πρόσωπο για το οποίο είχε γράψει η Γουίλιαμς στο προσωπικό της ημερολόγιο, ενώ η μητέρα της, Άλισον, είχε αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην αστυνομία στα τέλη του 2019, αρκετούς μήνες πριν ο ίδιος και τα αδέλφια του κατηγορηθούν, τον Αύγουστο του 2020, για ιστορικές υποθέσεις.

Ήταν όλα τα τραύματα αυτοπροκληθέντα;

Κατά την περίοδο των γεγονότων, η Έλι Γουίλιαμς εξαφανιζόταν συχνά και αργότερα εντοπιζόταν σοβαρά τραυματισμένη και φαινομενικά υπό την επήρεια ουσιών. Η κατηγορούσα αρχή είχε υποστηρίξει ότι όλα τα τραύματά της ήταν αυτοπροκληθέντα και ότι η ίδια προσποιούνταν το θύμα.

Το ντοκιμαντέρ, ωστόσο, παρουσιάζει νέα στοιχεία που, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, δείχνουν ότι δεν προκλήθηκαν όλα τα τραύματα από την ίδια.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ψυχιατρική έκθεση που συνέταξε δικαστικός ψυχολόγος όταν η Γουίλιαμς βρισκόταν προφυλακισμένη. Η έκθεση εξέταζε τον ιατρικό της φάκελο και αναφέρει ότι, σε μία από τις 18 επισκέψεις της στα επείγοντα περιστατικά το 2019, επαγγελματίας υγείας είχε καταγράψει πως «υπάρχουν εμφανείς μώλωπες σε όλο της το σώμα, οι οποίοι, κατά την άποψή μου, δεν είναι αυτοπροκληθέντες».

Η ψυχιατρική έκθεση κατέληγε επίσης στο συμπέρασμα ότι η Γουίλιαμς ήταν «πιθανό να υπήρξε θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκου», με τους τραυματισμούς της να αποτελούν αποτέλεσμα κακοποίησης στο συγκεκριμένο πλαίσιο και να έχουν προκληθεί «από άλλα πρόσωπα».

Οι χαμένες ευκαιρίες και οι απαντήσεις που ακόμη λείπουν

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που ερεύνησε την υπόθεση, η ιστορία δεν αφορά μόνο τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την Έλι Γουίλιαμς, αλλά αποκαλύπτει και ένα ευρύτερο μοτίβο θεσμικών αποτυχιών και χαμένων ευκαιριών στο Μπάροου, ανάλογο με άλλες υποθέσεις που έχουν καταγραφεί στη Βρετανία τις τελευταίες δεκαετίες.

Όπως επισημαίνεται, αρκετές γυναίκες χρειάστηκε να περιμένουν χρόνια μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη, ενώ ορισμένες εξακολουθούν να την αναμένουν. Παράλληλα, η έλλειψη διαφάνειας σε τέτοιες υποθέσεις τροφοδοτεί καχυποψία και μπορεί να αξιοποιηθεί πολιτικά. Ο πρώην βουλευτής της περιοχής, Σάιμον Φελ, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε ως αποτέλεσμα η ακροδεξιά να αποκτήσει μόνιμο έρεισμα στο Μπάροου.

Η απάντηση της Αστυνομίας της Κάμπρια

Η Αστυνομία της Κάμπρια ανέφερε στο Sky News ότι όλες οι καταγγελίες της Έλι Γουίλιαμς διερευνήθηκαν διεξοδικά και ότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να συνδέουν τους αδελφούς Μία με τους ισχυρισμούς της.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι καταγγελίες της αποδείχθηκαν ψευδείς, με κατασκευασμένα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για να στηρίξουν τους ισχυρισμούς της, γεγονός που οδήγησε στην καταδίκη της για πολλαπλά αδικήματα παρεμπόδισης της απονομής της δικαιοσύνης.

Η αστυνομία τόνισε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει σημαντικά τον τρόπο αντιμετώπισης περιστατικών σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, εφαρμόζοντας μέτρα για την πρόληψη, την προστασία των θυμάτων και την προσαγωγή των δραστών στη Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία παιδιών και νέων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητά της.

Παρά τα νέα στοιχεία που παρουσιάζονται, το βασικό ερώτημα για το γιατί η Έλι Γουίλιαμς είπε ψέματα παραμένει αναπάντητο. Μετά την αποφυλάκισή της τέθηκε υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους, οι οποίοι δεν της επιτρέπουν να επικοινωνεί με δημοσιογράφους. Η μητέρα της, Άλισον, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ποιος θα την πιστέψει πλέον;». Ο δημοσιογράφος που παρακολουθεί την υπόθεση δηλώνει πάντως ότι εξακολουθεί να ελπίζει πως κάποια ημέρα θα μπορέσει να της θέσει ο ίδιος αυτό το ερώτημα, πρόσωπο με πρόσωπο.