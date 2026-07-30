Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν ένα «ισχυρό κύμα» αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, ως αντίποινα για την απόπειρα επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικών δυνάμεων που σημειώθηκε την Τρίτη.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι έπληξε «δεκάδες» στόχους των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ως απάντηση στην εκτόξευση ιρανικών πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι τελευταίες αμερικανικές επιδρομές προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων στο νησί Κεσμ, ανάμεσά τους και ένα παιδί μόλις δύο ετών, ενώ στόχοι επλήγησαν επίσης σε περιοχές του νότιου και δυτικού Ιράν.

Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται σε μια εβδομάδα κατά την οποία η σύγκρουση επεκτάθηκε σημαντικά, καθώς πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά δημόσια ανακοινωμένες κοινές αμερικανο-σαουδαραβικές επιδρομές εναντίον φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράκ.

Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε μόνο λίγες εβδομάδες. Ωστόσο, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται ήδη εδώ και πέντε μήνες, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο τέλος.

Την Τετάρτη, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος ανώνυμο Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Χαλίντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος μετέφερε την επιθυμία του Ριάντ για αποκλιμάκωση της έντασης.

Οι συνομιλίες κατέρρευσαν μετά την επίθεση στην Ιορδανία

Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναζωπυρώθηκε ύστερα από αρκετές ημέρες σχετικής ηρεμίας. Για ημέρες, οι δύο πλευρές είχαν σταματήσει τις επιθέσεις, καθώς φαινόταν να επανεκκινούν συνομιλίες με στόχο μια διπλωματική λύση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τις επαφές «πολύ φιλικές διαπραγματεύσεις», ωστόσο η Τεχεράνη διέψευδε ότι διεξάγονταν οποιεσδήποτε συνομιλίες.

Μετά όμως την ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε να απαντήσει δυναμικά, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο:

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά, γιατί τώρα είναι η σειρά μας να χτυπήσουμε. Ξέρουν ότι έρχεται. Μας ζήτησαν να μην το κάνουμε».

Δεκάδες στόχοι των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης επλήγησαν

Το τελευταίο κύμα αμερικανικών επιδρομών ξεκίνησε στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) της Τετάρτης, δηλαδή στη 01:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Βρετανίας), και διήρκεσε περίπου μία ώρα.

Η CENTCOM χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις «ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες ιρανικών επιθέσεων κατά αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή», υποστηρίζοντας ότι όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος των αμερικανικών πληγμάτων ήταν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο IRIB μετέδωσε ότι μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν ήταν τα νησιά Κεσμ και Αμπαντάν, τα οποία αποτελούν κομβικά σημεία για τη βιομηχανία πετρελαίου της χώρας.

Παράλληλα, το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο το Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών της επαρχίας Χορμοζγκάν, ανέφερε ότι αμερικανικό πλήγμα σε κατοικία στη συνοικία Τσαχ Τανγκού του νησιού Κεσμ προκάλεσε τον θάνατο τριών μελών της ίδιας οικογένειας: του πατέρα, της μητέρας και του δίχρονου παιδιού τους.

Η Ιορδανία αναχαίτισε πέντε ιρανικούς πυραύλους

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν με επιτυχία πέντε ιρανικούς πυραύλους που είχαν ως στόχο το έδαφος του βασιλείου.

Την Τρίτη, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση και κέντρο διοίκησης στην Ιορδανία «ως απάντηση στις επιθετικές ενέργειες του αμερικανικού στρατού που σκοτώνει παιδιά».

Επιπλέον, είχαν υποστηρίξει ότι οι ναυτικές τους δυνάμεις έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, επειδή, όπως ανέφεραν, αγνόησαν τις προειδοποιήσεις και κινήθηκαν σε αυτό που χαρακτήρισαν «μη ασφαλή και παράνομη διαδρομή» στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό του Περσικού Κόλπου.

Οι κοινές επιδρομές ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ

Την περασμένη Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε μια εντατική εκστρατεία βομβαρδισμών που είχε διαρκέσει 13 συνεχόμενες νύχτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακοινώσει ότι στόχευσαν ιρανικά οπλικά συστήματα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Την Τρίτη, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι κοινές αμερικανο-σαουδαραβικές επιδρομές έπληξαν πολλαπλές εγκαταστάσεις εφοδιασμού και αποθήκευσης όπλων, τις οποίες χαρακτήρισε τρομοκρατικές, στην ανατολική περιοχή του Ιράκ. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα πλήγματα αποτέλεσαν απάντηση σε περισσότερες από 30 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι οποίες, όπως υποστήριξε, είχαν καθοδηγηθεί από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης μέσα στις τελευταίες 72 ώρες.

Οι ιρακινές παραστρατιωτικές Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF), στις οποίες κυριαρχούν σιιτικές πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 20 μέλη τους σκοτώθηκαν από τις κοινές αμερικανο-σαουδαραβικές επιδρομές στις βάσεις τους.

Η προεδρία του Ιράκ καταδίκασε τους βομβαρδισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «απαράδεκτη επίθεση και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Ιράκ».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι οι επιδρομές είχαν πραγματοποιηθεί «σε συντονισμό με την ιρακινή κυβέρνηση».

Η Σαουδική Αραβία, η οποία θεωρεί τον εαυτό της ηγετική δύναμη του σουνιτικού μουσουλμανικού κόσμου και το Ιράν, η μεγαλύτερη σιιτική μουσουλμανική χώρα, βρίσκονται εδώ και δεκαετίες σε αντιπαράθεση για την περιφερειακή κυριαρχία.