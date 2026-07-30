Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, πέρασε «κάτω από τα ραντάρ» της προσοχής διότι ήταν αφενός κεκλεισμένων των θυρών και αφετέρου διότι την ίδια ημέρα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Κι όμως η επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας ήταν σημαντική κυρίως διότι στο εσωτερικό της χώρας του αντιμετωπίζει προβλήματα που έχουν και προεκτάσεις και στην εξωτερική του πολιτική.

Αντιμέτωπος με διαμαρτυρίες και έντονη δημόσια πίεση εξαιτίας της απομάκρυνσης του Φεντόροφ έχει εν μέρει υποκύψει προσφέροντάς του μια σειρά εναλλακτικών θέσεων —πιο πρόσφατα εκείνη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης αρμόδιου για τη στρατιωτική καινοτομία, σε συνδυασμό με έναν ανώτερο συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα εθνικής ασφάλειας, ελπίζοντας να δώσει τέλος στο πολιτικά τεταμένο αυτό επεισόδιο.

Ωστόσο, ο Φεντόροφ έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να επιστρέψει σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός από το υπουργείο Άμυνας, απορρίπτοντας δημόσια έναν πρόεδρο στον οποίο είχε επιδείξει πολυετή αφοσίωση και, παράλληλα, ενισχύοντας το δικό του πολιτικό προφίλ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόσωπα του στενού κύκλου του Ζελένσκι έχουν κατηγορήσει τον Φεντόροφ ότι τρέφει προεδρικές φιλοδοξίες.

Μήπως, λοιπόν, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη διαδοχή του Ζελένσκι; Επί του πεδίου, οι πολιτικές εξελίξεις υπονομεύουν την απόδοση στην πρώτη γραμμή, καθώς διαφαίνεται ακόμη ένας δύσκολος χειμώνας.

Για παράδειγμα, ο Φεντόροφ είχε επιδιώξει να ενοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες ταξιαρχίες αντί να συγκροτήσει νέες, καθώς και να συγκεντρώσει το περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό και τον διαθέσιμο εξοπλισμό στις πιο αποτελεσματικές, τεχνολογικά προηγμένες μονάδες. Σήμερα, στο υπουργείο Άμυνας υπάρχει μόνο υπηρεσιακός υπουργός, ενώ ο Ντραπάτι —ο νέος στρατιωτικός διοικητής— καλείται ακόμη να εδραιώσει την εξουσία του.

Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος αυτή η αστάθεια στις ηγετικές θέσεις να έχει αρνητικό αντίκτυπο, επιβραδύνοντας και καθυστερώντας τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο υπουργείο Άμυνας και την προετοιμασία της άμυνας στο πεδίο των επιχειρήσεων. Ο Ζελένσκι πήγε στις ΗΠΑ σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία αναζωπυρώνεται η δυναμική υπέρ της νομοθεσίας για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία.

Ο θάνατος του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, στενού συμμάχου της Ουκρανίας στη Γερουσία των ΗΠΑ και εκ των βασικών αρχιτεκτόνων της σχετικής νομοθεσίας, έχει ενισχύσει αυτή τη στήριξη, ενώ και στο εσωτερικό της πτέρυγας MAGA του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να μεταβάλλεται σταδιακά το κλίμα υπέρ της Ουκρανίας. Ιδανικά, ο Ζελένσκι θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία, αντί να παραμένει εγκλωβισμένος σε ένα εσωτερικό σκάνδαλο που υπονομεύει την αξιοπιστία και την ηγετική του εικόνα.

Ο Ζελένσκι συνεχίζει να αναζητά στηρίγματα όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη. Ο Επίτροπος Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριους Κουμπίλιους, χαρακτηρίζοντας την αποπομπή «αρκετά μεγάλη έκπληξη», προειδοποίησε ότι θα εγείρει ερωτήματα σχετικά με το γιατί αντικαταστάθηκε ένα τέτοιο πρόσωπο.

Οι Βρυξέλλες έχουν δεσμευθεί να χορηγήσουν στην Ουκρανία και τον στρατό της δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026–2027. Πλέον, αυτή η κρίσιμη χρηματοδοτική γραμμή, η οποία συνδέεται με προϋποθέσεις όπως το κράτος δικαίου και η καταπολέμηση της διαφθοράς, ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο.

Η εντύπωση ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Ουκρανίας επιβραδύνονται ή ακόμη και ανατρέπονται θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την ενταξιακή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προχωρά κεφάλαιο προς κεφάλαιο και περιλαμβάνει συγκεκριμένα ορόσημα στους τομείς του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Δεν υπάρχει για την ώρα επίσημο θέμα αμφισβήτησης του Ζελένσκι.

Όμως μετά το καλοκαίρι θα έχει πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει.