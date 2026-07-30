Δύο άνθρωποι διασώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν το καταμαράν στο οποίο επέβαιναν βγήκε εκτός ελέγχου και προσέκρουσε σε πυλώνα στην Intracoastal Waterway, κοντά στη γέφυρα Manatee Avenue Bridge στη Φλόριντα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έσπασε το κατάρτι του περίπου 9 μέτρων (30 ποδιών) σκάφους, με αποτέλεσμα οι δύο επιβαίνοντες να εγκλωβιστούν μέχρι να φτάσουν στο σημείο τα σωστικά συνεργεία. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ένας υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο κεφάλι.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι στην πρόκληση του ατυχήματος ενδέχεται να συνέβαλαν οι ισχυροί άνεμοι, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται.

Marine deputies assisted Beach Patrol and West Manatee Fire yesterday to rescue two boaters after a 30-foot catamaran struck a piling near the Manatee Avenue Bridge, snapping its mast. One person suffered a minor head injury. Always check the forecast before heading out! pic.twitter.com/6PWMgcPoGK — Manatee Sheriff (@ManateeSheriff) July 28, 2026

Στην επιχείρηση συμμετείχαν άνδρες της θαλάσσιας μονάδας του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μανάτι, ναυαγοσώστες και πυροσβέστες, οι οποίοι μετέφεραν με ασφάλεια τους δύο επιβαίνοντες στη στεριά.

Βίντεο από κάμερα σώματος που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές καταγράφει το κατάρτι του καταμαράν να έχει πέσει μέσα στο νερό, ενώ οι διασώστες προσεγγίζουν το σκάφος και βοηθούν τους εγκλωβισμένους να επιβιβαστούν στο διασωστικό σκάφος.

Μετά το περιστατικό, το γραφείο του σερίφη κάλεσε όσους βγαίνουν στη θάλασσα να ελέγχουν προσεκτικά τις προγνώσεις του καιρού πριν από κάθε ταξίδι, επισημαίνοντας ότι οι καλοκαιρινές καταιγίδες μπορούν να εκδηλωθούν μέσα σε λίγα λεπτά και να μετατρέψουν μια ήρεμη έξοδο σε επικίνδυνη κατάσταση.