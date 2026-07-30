Στους 17 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη τον νομό Κουμαμότο, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του νομού ανακοίνωσε ακόμη ότι έξι άνθρωποι παραμένουν χωρίς ζωτικά σημεία, ενώ πέντε τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις σε κτίρια που έχουν καταρρεύσει και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Οι έρευνες εξελίσσονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς η περιοχή έχει καταγράψει εκατοντάδες μετασεισμούς, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο νέων καταρρεύσεων και δυσχεραίνει το έργο των διασωστών. Παράλληλα, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε κέντρα προσωρινής στέγασης, ενώ πολλές περιοχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, την υδροδότηση και τις μεταφορές.

Σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί σε δρόμους, γέφυρες και κτίρια, ενώ οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι ισχυροί μετασεισμοί ενδέχεται να συνεχιστούν για αρκετές ακόμη ημέρες, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση.