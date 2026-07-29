Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα που παρίστανε τον εθελοντή ψυχολόγο σε κέντρο φιλοξενίας εκτοπισμένων κοντά στο Μπορντό, επιχειρώντας να αποσπάσει χρήματα από ανθρώπους που είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών. Παράλληλα, η αστυνομία συνεχίζει τις επιχειρήσεις κατά της εγκληματικότητας στις πληγείσες περιοχές, με δεκάδες συλλήψεις για εμπρησμούς, κλοπές και άλλες παράνομες ενέργειες.

Ψευδώς παρουσιαζόταν ως ψυχολόγος και ζητούσε χρήματα

Σύμφωνα με τη Γαλλική Εθνική Αστυνομία, ο άνδρας προσέγγιζε εκτοπισμένους που είχαν βρει καταφύγιο στο μεγάλο εκθεσιακό κέντρο Παρκ ντεζ Εξποζισιόν του Μπορντό, όπου χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν με αγωνία να μάθουν την τύχη των κατοικιών τους.

Όπως ανέφεραν οι αστυνομικοί στο Sky News, ο συλληφθείς παρουσιαζόταν ψευδώς ως εθελοντής ψυχολόγος και προσέφερε συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης επί πληρωμή. Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι δεν ήταν επαγγελματίας ψυχολόγος, αλλά προσποιούνταν την ιδιότητα αυτή με σκοπό να εξαπατήσει ανθρώπους που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση. Ο άνδρας συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Συλλήψεις και για κλοπές στις πληγείσες περιοχές

Μαζί με τον ψευτοψυχολόγο κρατούνται ακόμη δύο άνδρες, οι οποίοι είχαν συλληφθεί λίγες ημέρες νωρίτερα, καθώς κατηγορούνται ότι έκλεψαν προμήθειες τροφίμων που προορίζονταν για τους πληγέντες από την καταστροφή.

Το κέντρο φιλοξενίας των εκτοπισμένων, όπως και ολόκληρη η ζώνη των πυρκαγιών, φυλάσσεται αυστηρά από δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους στα σημεία διέλευσης.

Στην κοινότητα Λε Αγιάν, ένα καταπράσινο προάστιο στα βορειοδυτικά του Μπορντό, οι κάτοικοι ήταν μεταξύ εκείνων που έλαβαν εντολή εκκένωσης στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Την επόμενη ημέρα, οι αστυνομικοί σταμάτησαν μία γυναίκα που μετέφερε τσάντα με κοσμήματα, εργαλεία και άλλα αντικείμενα. Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτη για κατοχή κλοπιμαίων.

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι από τις 6 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 163 συλλήψεις για υποθέσεις που σχετίζονται με εμπρησμούς. Από αυτές, οι 15 αφορούν τη συγκεκριμένη μεγάλη πυρκαγιά και έγιναν μέσα στην τελευταία εβδομάδα.