Ένα σχολικό συμβούλιο σε αγροτική περιοχή της πολιτείας της Νέας Υόρκης ανέστειλε προσωρινά τα σχέδιά του για την εισαγωγή ενός ανθρωποειδούς ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης στις σχολικές αίθουσες, ύστερα από τις έντονες αντιδράσεις πολιτειακών εκπαιδευτικών αρχών, εκπαιδευτικών και κατοίκων της περιοχής. Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκαν τόσο ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων όσο και οι δεσμοί της κατασκευάστριας εταιρείας με επιχείρηση που παράγει υπερρεαλιστικές κούκλες του σεξ.

Το σχολικό συμβούλιο της περιφέρειας Σαλαμάνκα Σίτι Σέντραλ είχε εγκρίνει την αγορά του ρομπότ από τη Realbotix, έναντι σχεδόν 60.000 δολαρίων. Το ρομπότ, που έχει ήδη αποκτήσει το παρατσούκλι «Σάλι» λόγω των μακριών καστανών μαλλιών του, προοριζόταν να ενισχύσει τη διδασκαλία μαθητών λυκείου που σπουδάζουν ρομποτική και τεχνολογικούς κλάδους.

Ο ρόλος που θα είχε η «Σάλι» στην εκπαίδευση

Ο διευθυντής της σχολικής περιφέρειας, Μαρκ Μπίλερ, δήλωσε ότι η «Σάλι» θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές σε τεχνικά ζητήματα, όπως ο προγραμματισμός μιας πλακέτας Arduino, αλλά και να τους εξηγήσει βασικές έννοιες όταν δεν γνωρίζουν από πού να ξεκινήσουν.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, το ρομπότ θα προσέφερε τη δυνατότητα στους μαθητές να μάθουν πώς γίνεται η συντήρησή του, η ενημέρωσή του με νέο εγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, καθώς και η αντιμετώπιση πιθανών τεχνικών προβλημάτων.

Ωστόσο, καθώς η είδηση έγινε γνωστή στη μικρή κοινότητα που βρίσκεται στο καταφύγιο του Έθνους των Ινδιάνων Σενέκα, γονείς και εκπαιδευτικοί εξέφρασαν ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούνταν τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών. Το συνδικάτο των εκπαιδευτικών έστρεψε επίσης τα πυρά του προς την αδελφή εταιρεία της Realbotix, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή σεξουαλικών κουκλών, παρά τις διαβεβαιώσεις τόσο της σχολικής περιφέρειας όσο και της εταιρείας ότι οι δύο επιχειρήσεις λειτουργούν ανεξάρτητα.

Η πρόεδρος του συνδικάτου Νιου Γιορκ Στέιτ Γιουνάιτεντ Τίτσερς, Μελίντα Πέρσον, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ένα ρομπότ που κατασκευάζεται από εταιρεία συνδεδεμένη με κούκλες του σεξ δεν έχει καμία θέση στις σχολικές μας αίθουσες».

Το πρόγραμμα παραμένει σε αναστολή

Η σχολική περιφέρεια ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Facebook ότι το πιλοτικό πρόγραμμα τίθεται προσωρινά σε αναστολή, έως ότου ολοκληρωθούν ενισχυμένες συμφωνίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών με τις πολιτειακές εκπαιδευτικές αρχές και συνεχιστεί η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.

Η επίτροπος Εκπαίδευσης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Μπέτι Ρόζα, γνωστοποίησε ότι εξακολουθεί να διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για τον ρόλο του ρομπότ στην εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμη και μετά τη συνάντηση των υπηρεσιών της με εκπροσώπους της σχολικής περιφέρειας.

Σε επιστολή της προς τη διοίκηση του σχολείου σημείωσε ότι, παρότι επιβεβαιώθηκε πως το ρομπότ δεν θα αναλάμβανε διδακτικό έργο μέσα στην τάξη, σε πρόσφατη παρουσίαση προς το σχολικό συμβούλιο είχε χαρακτηριστεί ως «πλατφόρμα φροντιστηριακής υποστήριξης». Παράλληλα, επανέλαβε τις ανησυχίες των κατοίκων σχετικά με τις δικλείδες ασφαλείας για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων.

Την ίδια ώρα, οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι η πρωτοβουλία αυτή ενδέχεται να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την αντικατάσταση των εκπαιδευτικών από μηχανές. Η «Σάλι» θα μπορεί να κινεί τα χέρια και τους βραχίονές της, ωστόσο τα πόδια της δεν είναι λειτουργικά.

Η Μελίντα Πέρσον υπογράμμισε ότι οι μαθητές δεν χρειάζονται ρομπότ, αλλά ουσιαστικές σχέσεις με ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά για αυτούς.

Η σχολική περιφέρεια απορρίπτει τα σενάρια αντικατάστασης των εκπαιδευτικών

Από την πλευρά του, ο Μαρκ Μπίλερ ξεκαθάρισε ότι το πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη ενός εικονικού βοηθού εκπαιδευτικού με τεχνητή νοημοσύνη και ενός προγράμματος κατ’ οίκον υποστήριξης μαθητών, δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση του προσωπικού.

Όπως τόνισε, δεν υπάρχει κανένας τρόπος ένα ρομπότ να αντικαταστήσει έναν άνθρωπο μέσα σε ένα σχολείο, ενώ ακόμη κι αν αυτό ήταν τεχνικά εφικτό, δεν θα εξυπηρετούσε το συμφέρον των μαθητών, καθώς η διδασκαλία αποτελεί μια καθαρά ανθρώπινη διαδικασία.

Ο ίδιος εξήγησε ότι γνώρισε τη Realbotix μέσω πρώην συνεργάτη του και ότι η εταιρεία αποτέλεσε φυσική επιλογή, επειδή τα ρομπότ της είναι ήδη προγραμματισμένα με το WozEd, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του συνιδρυτή της Apple, Στιβ Βόζνιακ, το οποίο χρησιμοποιεί ήδη η σχολική περιφέρεια.

Υπενθύμισε ακόμη ότι την προηγούμενη χρονιά σχολείο τσάρτερ στο Σαν Ντιέγκο είχε προμηθευτεί δύο ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης από τη βρετανική εταιρεία Εντζινίρντ Αρτς, έναντι 500.000 δολαρίων.

Οι διαβεβαιώσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η σχολική περιφέρεια τόνισε μέσω αναρτήσεών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η «Σάλι» δεν θα συλλέγει προσωπικά στοιχεία μαθητών, ούτε θα καταγράφει ήχο ή εικόνα από τις συνομιλίες της, ενώ δεν θα αποστέλλει δεδομένα στη Realbotix.

Παράλληλα, το ρομπότ έχει προγραμματιστεί ώστε να αποφεύγει θέματα όπως το σεξ, η βία και ο τζόγος, ενώ δεν θα έχει δυνατότητα αναζήτησης στο δημόσιο διαδίκτυο ούτε πρόσβαση σε μη ελεγμένες υπηρεσίες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, όπως αναφέρει η nypost.

Σύμφωνα με τη σχολική περιφέρεια, όλες οι πληροφορίες θα αποθηκεύονται τοπικά, ενώ το ανθρωποειδές ρομπότ φυσικού μεγέθους θα καταναλώνει περίπου την ίδια ποσότητα ενέργειας με έναν φορητό υπολογιστή.

Η απάντηση της Realbotix στις επικρίσεις

Η Realbotix διευκρίνισε ότι η ταυτοποίηση των μαθητών θα πραγματοποιείται μέσω των υφιστάμενων συστημάτων της σχολικής περιφέρειας, ενώ κάθε πληροφορία που σχετίζεται με μαθητές θα παραμένει κρυπτογραφημένη και υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του σχολείου.

Η εταιρεία απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό ότι η «Σάλι» αποτελεί τροποποιημένη έκδοση μιας κούκλας του σεξ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια νέα μονάδα σχεδιασμένη αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση, χωρίς επαναχρησιμοποίηση ή μετατροπή εξοπλισμού.

Το σχολικό ρομπότ κατασκευάζεται από τη Realbotix LLC, εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και άλλων μη ενηλίκων εμπορικών εφαρμογών. Ωστόσο, η αδελφή εταιρεία Ίντιμα LLC διατηρεί μετοχική συμμετοχή στη RealDoll, γνωστή εδώ και χρόνια για την κατασκευή κουκλών του σεξ, μεταξύ των οποίων και σειρά μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που προβάλλονται ως τα «πιο προηγμένα ρομπότ του σεξ στον κόσμο».

Σε ανακοίνωσή της, η Realbotix υπογράμμισε ότι η ίδια και η Ίντιμα διαθέτουν διαφορετικές σειρές προϊόντων, χωρίς καμία επικάλυψη, ενώ λειτουργούν με ξεχωριστή διοίκηση, προσωπικό, μισθοδοσία, εγκαταστάσεις, παραγωγή, ανάπτυξη προϊόντων και εμπορική στρατηγική.

Κάτοικοι εξακολουθούν να διαφωνούν

Ο Μαρκ Μπίλερ υποστήριξε ότι για απομονωμένες σχολικές περιφέρειες όπως η Σαλαμάνκα, η οποία βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Αλεγκέινι κοντά στα σύνορα με την Πενσιλβάνια, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναζητούνται νέοι τρόποι ώστε οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με τεχνολογίες αιχμής.

Όπως ανέφερε, οι μαθητές της περιοχής χρειάζεται συνήθως να ταξιδεύουν μία έως δύο ώρες για να δουν από κοντά αναδυόμενες τεχνολογίες και ένας από τους βασικούς στόχους της «Σάλι» είναι να συμβάλει στην εξίσωση των ευκαιριών και να ενθαρρύνει τους νέους να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιστήμες STEAM.

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, αρκετοί κάτοικοι παραμένουν επιφυλακτικοί. Η Τζόπλιν Φίτσεκ, απόφοιτη του Λυκείου της Σαλαμάνκα το 2024 και εργαζόμενη σήμερα σε παιδικό σταθμό, δήλωσε ότι δεν βλέπει κανέναν λόγο τα ρομπότ ή η τεχνητή νοημοσύνη να αποκτήσουν τόσο σημαντικό ρόλο στο πρώην σχολείο της.

Όπως υποστήριξε, το σχολείο χρειάζεται περισσότερους ανθρώπους πρόθυμους να αφιερώσουν χρόνο και προσπάθεια στα παιδιά, καθώς αυτά έχουν ανάγκη από περισσότερη ανθρώπινη αλληλεπίδραση και όχι από ένα ρομπότ που θα συμβάλει στην ανατροφή τους.