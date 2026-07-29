Η Μπεγκόνια Γκόμεθ, σύζυγος του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, βρίσκεται αντιμέτωπη με αίτημα επιβολής ποινής 13 ετών φυλάκισης, καθώς η οργάνωση Hazte Oír, η οποία ηγείται της λεγόμενης λαϊκής κατηγορίας στην υπόθεση, κατέθεσε το τελικό της κατηγορητήριο προσαρμοσμένο στην πρόσφατη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Μαδρίτης.

Στην Ισπανία, η λαϊκή κατηγορία είναι ένας θεσμός που επιτρέπει σε πολίτες, οργανώσεις ή συλλόγους να συμμετέχουν σε ποινικές δίκες ως κατήγοροι, ακόμη και αν δεν είναι τα άμεσα θύματα της υπόθεσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επικεφαλής της είναι η υπερσυντηρητική καθολική οργάνωση Hazte Oír, ενώ συμμετέχουν επίσης το κόμμα Vox, το Iustitia Europa, η οργάνωση Manos Limpias και η Movimiento de Regeneración Política de España.

Η αρχική απαίτηση της Hazte Oír προέβλεπε ποινή 24 ετών κάθειρξης για την Μπεγκόνια Γκόμεθ. Ωστόσο, μετά την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου, που περιόρισε τις κατηγορίες από τέσσερις σε δύο, η ποινή που ζητείται μειώθηκε στα 13 χρόνια φυλάκισης.

Οι κατηγορίες που παραμένουν σε βάρος της

Το δικαστήριο έκρινε ότι η υπόθεση θα προχωρήσει μόνο για τα αδικήματα της άσκησης επιρροής και της υπεξαίρεσης δημόσιων πόρων, αφήνοντας εκτός τη διαφθορά στις επιχειρηματικές συναλλαγές και την υπεξαίρεση, όπως είχαν αρχικά αποδοθεί από τον ανακριτή Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο.

Η Hazte Oír ζητά δύο χρόνια φυλάκισης για την κατηγορία της άσκησης επιρροής, υποστηρίζοντας ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ αξιοποίησε την ιδιότητά της ως συζύγου του Ισπανού πρωθυπουργού για να προωθήσει τη δημιουργία πανεπιστημιακής έδρας στο Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης.

Για την κατηγορία της υπεξαίρεσης δημόσιων πόρων ζητά επιπλέον έντεκα χρόνια φυλάκισης. Από αυτά, τα τρία αφορούν τον δημόσιο μισθό της συνεργάτιδάς της στη Λα Μονκλόα, Κριστίνα Άλβαρες, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο εκτελούσε καθήκοντα που σχετίζονταν με την πανεπιστημιακή έδρα. Τα υπόλοιπα οκτώ χρόνια αφορούν την υποτιθέμενη «ιδιοποίηση με σκοπό οικονομικό όφελος» ή, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, τη «χρήση για ιδιωτικούς σκοπού χωρίς πρόθεση ιδιοποίησης» λογισμικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της ίδιας έδρας.

Εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι τα δύο αδικήματα συνδέονται μεταξύ τους και ότι το ένα τελέστηκε για να διευκολύνει το άλλο, η Hazte Oír ζητά να επιβληθεί στην Μπεγκόνια Γκόμεθ ενιαία ποινή 10 ετών φυλάκισης.

Οι επιπλέον ποινές που ζητά η κατηγορούσα πλευρά

Εκτός από τη φυλάκιση, η Hazte Oír ζητά να επιβληθεί στην Μπεγκόνια Γκόμεθ χρηματικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του οικονομικού οφέλους που φέρεται να επιδίωξε ή να απέκτησε μέσω της άσκησης επιρροής. Παράλληλα, ζητά να της αφαιρεθεί για δέκα χρόνια το δικαίωμα λήψης δημόσιων επιχορηγήσεων και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων.

Για την κατηγορία της υπεξαίρεσης δημόσιων πόρων, η λαϊκή κατηγορία ζητά επίσης τετραετή αναστολή από οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα και 20ετή οριστική στέρηση όλων των δημόσιων αξιωμάτων, θέσεων και τιμητικών διακρίσεων. Επιπλέον, ζητά από το δικαστήριο να εξετάσει την οικονομική κατάσταση της Μπεγκόνια Γκόμεθ, ώστε να καθοριστεί το ύψος του χρηματικού προστίμου.