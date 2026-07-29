Η Γαλλία προειδοποίησε ότι το νέο κύμα έντονου καύσωνα που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα, την ώρα που περισσότερες πόλεις κοντά στο Μπορντό εκκενώνονται λόγω των ανεξέλεγκτων δασικών πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τη Meteo France, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως και τους 44 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ οι μετεωρολόγοι στην Ισπανία εκτιμούν ότι ο καύσωνας θα συνεχιστεί έως την Κυριακή.

Οι γαλλικές αρχές έδωσαν εντολή για την απομάκρυνση ακόμη 4.000 ανθρώπων από τουριστικές περιοχές κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού, διευρύνοντας μία από τις μεγαλύτερες εκκενώσεις σε περίοδο ειρήνης στη χώρα, καθώς η τεράστια πυρκαγιά δυτικά του Μπορντό εξακολουθεί να μαίνεται.

Η φωτιά στη Ζιρόντ έχει κάψει έκταση τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι και έχει αναγκάσει περίπου 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ένα νέο κύμα καύσωνα απειλεί να δυσκολέψει το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι δίνουν μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά. Νέες εστίες ξέσπασαν κοντά στο Γκραν Κροό, μια δημοφιλή παραλία στον Ατλαντικό, στη χερσόνησο Λεζ-Καπ-Φερέ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δυσκολότερη κατάσταση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και κάλεσε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να «παραμείνουν δυνατές».

Στην Ισπανία, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 63.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους σε περιοχές κοντά στη Μαδρίτη.

«Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε», λένε κάτοικοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στο Μπορντό.

Κάτοικοι που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις πυρκαγιές οι οποίες πλησιάζουν το Μπορντό περιγράφουν τη δυσκολία να αναπνεύσουν, καθώς ο καπνός τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν κληθεί να απομακρυνθούν από την περιοχή, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν αγώνα δρόμου για να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 14 χιλιομέτρων από την κύρια μητροπολιτική περιοχή.

Η ΕΕ ζητά αλλαγή στη στρατηγική αντιμετώπισης των πυρκαγιών λόγω κλιματικής αλλαγής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να ενισχύσει τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση των δασών και την ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους πυρκαγιάς, καθώς η κλιματική αλλαγή εντείνει τα φαινόμενα, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διαχείρισης κρίσεων, την ώρα που Γαλλία και Ισπανία αντιμετωπίζουν καταστροφικές πυρκαγιές.

Οι πυρκαγιές έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανείς εκκενώσεις δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ πλήττουν μια περιοχή που ήδη δοκιμάζεται από ένα εξαιρετικά θερμό και ξηρό καλοκαίρι.

«Η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται. Επομένως, η αντίδρασή μας πρέπει να εξελίσσεται εξίσου γρήγορα», δήλωσε η επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, Χάτζα Λαχμπίμπ.

Η ίδια τόνισε ότι δεν αρκεί η αγορά περισσότερου πυροσβεστικού εξοπλισμού, αλλά απαιτούνται επενδύσεις στη διαχείριση των δασών που μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών, καθώς και καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για συμπεριφορές που πρέπει να αποφεύγονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, περίπου το 90% των δασικών πυρκαγιών προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως φωτιές στην ύπαιθρο ή απορριφθέντα τσιγάρα, σύμφωνα με τον Independent.