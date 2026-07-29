Η ουγγρική Βουλή ενέκρινε τη σύσταση του Εθνικού Γραφείου Ανάκτησης και Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας (NVH), υλοποιώντας μία από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις του πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η νέα ανεξάρτητη αρχή θα έχει ως αποστολή να διερευνήσει υποθέσεις που αφορούν τη διασπάθιση δημόσιας περιουσίας κατά τη διάρκεια των 16 ετών διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, αλλά και να προχωρήσει στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, μεταφέρθηκαν παράνομα σε ιδιωτικά χέρια.

Το σχετικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 143 ψήφους υπέρ και 47 κατά, με τις αρνητικές ψήφους να προέρχονται κυρίως από το κυβερνών επί σειρά ετών κόμμα Φίντες του Βίκτορ Όρμπαν.

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Μπάλιντ Ρουφ, υπογράμμισε ότι «χωρίς τη διερεύνηση των συστημικών καταχρήσεων που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, δεν μπορεί να επιτευχθεί η διαφανής και υπεύθυνη λειτουργία του κράτους που απαιτείται για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών».

Όπως πρόσθεσε, «σύμφωνα με τον νόμο, η διερεύνηση των απωλειών της δημόσιας περιουσίας του παρελθόντος αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοκρατική ανασυγκρότηση».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, περίπου 30 τρισεκατομμύρια φιορίνια, δηλαδή περίπου 83 δισεκατομμύρια ευρώ, δημόσιας περιουσίας έχουν μεταφερθεί παράνομα σε ιδιωτικά χέρια κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών.

Εκτεταμένες εξουσίες για τη νέα αρχή

Σε αντίθεση με αντίστοιχες υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ευρώπη, το νέο ουγγρικό γραφείο θα συγκεντρώνει αρμοδιότητες που συνήθως κατανέμονται μεταξύ εισαγγελικών αρχών, αστυνομίας, οικονομικών ερευνητών και αστικών δικαστικών υπηρεσιών.

Η Αρχή θα μπορεί να ξεκινά έρευνες για δημόσια περιουσία ακόμη και χωρίς να υπάρχει προηγούμενη υπόνοια τέλεσης ποινικού αδικήματος. Παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει υποθέσεις διαφθοράς που έχουν ήδη ξεκινήσει από άλλες Αρχές, να εξετάζει εμπιστευτικά τραπεζικά στοιχεία, επίσημα έγγραφα και οικονομικά αρχεία, καθώς και να ζητά τη συνδρομή της αστυνομίας, της εισαγγελίας και της Εθνικής Φορολογικής και Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Ανάλογα με τα ευρήματα των ερευνών, θα μπορεί να κινεί ποινικές διαδικασίες, να καταθέτει αστικές αγωγές για την ανάκτηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων και να ενεργοποιεί διαδικασίες προστασίας της δημόσιας περιουσίας.

Στις σημαντικότερες εξουσίες της περιλαμβάνεται η επιβολή προστίμων έως και 5 δισεκατομμυρίων φιορινιών (περίπου 14 εκατ. δολάρια) σε όσους παρεμποδίζουν τις έρευνες, αλλά και η δυνατότητα να θέτει επιχειρήσεις που θεωρούνται ύποπτες για κατάχρηση δημόσιας περιουσίας υπό προσωρινή κρατική εποπτεία.

Το νέο γραφείο θα λογοδοτεί απευθείας στο κοινοβούλιο και όχι στην κυβέρνηση. Ο πρόεδρος και οι τέσσερις αντιπρόεδροι θα εκλεγούν εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Οι τρεις από τους τέσσερις αντιπροέδρους θα είναι εισαγγελείς, ενώ η διοίκηση θα απολαμβάνει ασυλία και ειδική αστυνομική προστασία.

Βασική προεκλογική δέσμευση του Πέτερ Μάγιαρ

Η δημιουργία της νέας υπηρεσίας αποτέλεσε μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις του κόμματος Τίσα του Πέτερ Μάγιαρ κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2026.

Ο Μάγιαρ είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά την πρόταση τον Ιούλιο του 2025, υποστηρίζοντας ότι τρισεκατομμύρια φιορίνια δημόσιου πλούτου είχαν καταλήξει σε ιδιωτικά χέρια κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν. Τότε είχε δεσμευτεί ότι η νέα Αρχή θα διερευνήσει μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς, θα επανεξετάσει συμβάσεις παραχωρήσεων και θα ελέγξει τον τρόπο διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας από προηγούμενες κυβερνήσεις.

Μετά τη νίκη του κόμματος Τίσα στις εκλογές του Απριλίου, η κυβέρνηση του Πέτερ Μάγιαρ κατέθεσε το σχετικό νομοσχέδιο στις 10 Ιουλίου.

Λίγα λεπτά μετά την ψήφισή του από τη Βουλή, ο Μάγιαρ ανέφερε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ότι οι βουλευτές ενέκριναν τη δημιουργία της νέας υπηρεσίας παρά την αντίθεση του Φιντές.

Ήδη σε εξέλιξη οι πρώτες κινήσεις κατά της διαφθοράς

Η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζει το πρόγραμμα καταπολέμησης της διαφθοράς. Πρόσφατα παρέπεμψε στην αστυνομία υπόθεση που αφορά ύποπτη κακή χρήση δημόσιων πόρων και συνδέεται με την προμήθεια λογισμικού εκπαίδευσης από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Παράλληλα, ο Πέτερ Μάγιαρ έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να διευρύνει τη φορολογική βάση των επιχειρήσεων, καταργώντας, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τους «επιλεκτικούς» φόρους που θεσπίστηκαν κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν.

Η ίδρυση του Εθνικού Γραφείου Ανάκτησης και Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές αλλαγές που προωθεί η νέα κυβέρνηση μετά την εκλογική επικράτηση του κόμματος Τίσα απέναντι στο Φιντές του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές του Απριλίου 2026.

Η κυβέρνηση έχει θέσει στο επίκεντρο του προγράμματός της τις μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ανάκτηση δημόσιας περιουσίας που φέρεται να υπεξαιρέθηκε και την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας, ενώ έχει δεσμευθεί να επανεξετάσει σημαντικές κρατικές συμβάσεις και να διερευνήσει υποθέσεις που συνδέονται με προηγούμενες κυβερνήσεις.

Παράδοξη κατάσταση με την Αρχή Ακεραιότητας

Την ίδια στιγμή, το τοπίο της καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ουγγαρία χαρακτηρίζεται από μια παράδοξη κατάσταση. Ενώ η κυβέρνηση του Πέτερ Μάγιαρ δημιουργεί μια νέα, ισχυρή υπηρεσία για την ανάκτηση δημόσιας περιουσίας και τη διερεύνηση υποθέσεων υψηλού επιπέδου, ο επικεφαλής της υφιστάμενης Αρχής Ακεραιότητας, Φέρεντς Παλ Μπίρο, παραμένει τυπικά στη θέση του, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες.

Τον Ιούνιο, η Κεντρική Εισαγγελία της Ουγγαρίας άσκησε δίωξη σε βάρος του για κατάχρηση εξουσίας, κακοδιαχείριση δημόσιων πόρων και άλλα ποινικά αδικήματα. Το κατηγορητήριο κατατέθηκε στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Βουδαπέστης στις 5 Ιουνίου, με τους εισαγγελείς να υποστηρίζουν ότι σειρά παράνομων αποφάσεων και δαπανών προκάλεσε στην Αρχή Ακεραιότητας ζημία που ξεπερνά τα 140 εκατομμύρια φιορίνια (περίπου 350.000 ευρώ).

Η Αρχή Ακεραιότητας ιδρύθηκε το 2022 στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουγγαρίας να ανταποκριθεί στις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαφθορά και την προστασία των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αποτέλεσε βασικό εργαλείο της Βουδαπέστης για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις σχέσεις της με τις Βρυξέλλες, έπειτα από πολυετείς διαφωνίες για το κράτος δικαίου.