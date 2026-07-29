Το Ιράν αναμένεται να παραλάβει μέσα στις επόμενες εβδομάδες την πρώτη παρτίδα από έως και 400 κινεζικής κατασκευής φορητούς εκτοξευτές αντιαεροπορικών πυραύλων, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τη συμφωνία και μίλησαν στο Reuters. Η αγορά πραγματοποιείται καθώς η Τεχεράνη επιχειρεί να ανασυγκροτήσει την αεράμυνά της μετά τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Η συμφωνία, αξίας 60-70 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γνωστές κινήσεις του Ιράν για την ενίσχυση της αεράμυνας μικρού βεληνεκούς από την έναρξη της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η οποία ανέδειξε αδυναμίες στην προστασία στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το συμβόλαιο προβλέπει την αγορά από 300 έως 400 φορητών αντιαεροπορικών συστημάτων (MANPADS), μεταξύ των οποίων οι κινεζικοί πύραυλοι QW-12 και FN-16. Η συμφωνία υπογράφηκε με την εταιρεία Zhongqing Baoshang International Investment, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, η οποία φέρεται να λειτούργησε ως ενδιάμεσος μεταξύ της ιρανικής πλευράς και του κινεζικού προμηθευτή.

Η Τεχεράνη επιχειρεί να επανεξοπλιστεί μετά από μήνες πολέμου

Οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι «οι σχετικές αναφορές είναι εντελώς αβάσιμες», προσθέτοντας πως το Πεκίνο «έχει διαχρονικά διαδραματίσει ρόλο στην προώθηση της ειρήνης και στον τερματισμό της σύγκρουσης».

Η μητρική εταιρεία Zhong Qing Bao Shang, με έδρα το Πεκίνο, επίσης δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Το Ιράν επιδιώκει να επανεξοπλιστεί μετά από μήνες συγκρούσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έπληξαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τα προγράμματα πυραύλων, drones και αεράμυνας της χώρας. Η Τεχεράνη απάντησε με αλλεπάλληλες επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η σύγκρουση ανέδειξε τις δυσκολίες στην προστασία σταθερών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και στρατηγικών υποδομών απέναντι σε προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη και όπλα ακριβείας.

Πώς θα πραγματοποιηθούν οι παραδόσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν αιφνιδιαστικά τους βομβαρδισμούς το περασμένο Σάββατο, ωστόσο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιθέσεις θα επαναληφθούν εάν οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν στον τερματισμό της πεντάμηνης σύγκρουσης, η οποία θεωρητικά βρίσκεται σε καθεστώς εκεχειρίας από τον Απρίλιο.

Η παράδοση εκατοντάδων φορητών αντιαεροπορικών συστημάτων αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το απόθεμα όπλων αεράμυνας μικρού βεληνεκούς του Ιράν, αναδεικνύοντας παράλληλα την εμβάθυνση των στρατιωτικών σχέσεων μεταξύ Τεχεράνης και Πεκίνου.

Παράλληλα, οι πηγές επισημαίνουν ότι, παρότι η συμφωνία έχει υπογραφεί, τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης, οι τελικές ποσότητες και άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής ενδέχεται να μεταβληθούν.

Σύμφωνα με το σχέδιο που συμφωνήθηκε, οι πρώτες αποστολές θα πραγματοποιηθούν αεροπορικώς από το Ουρούμτσι, στη δυτική Κίνα και στη συνέχεια θα διέρχονται μέσω Πακιστάν προς το Ιράν. Οι ίδιες πηγές δεν διευκρίνισαν εάν το τελευταίο τμήμα της διαδρομής θα γίνει αεροπορικώς ή οδικώς.

Η υπηρεσία δημοσίων σχέσεων των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν (ISPR) απέρριψε τα σχετικά δημοσιεύματα, δηλώνοντας ότι οι εικασίες περί συμμετοχής του Πακιστάν στη μεταφορά κινεζικών αντιαεροπορικών όπλων προς το Ιράν είναι «απολύτως κατασκευασμένες και ψευδείς». Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν δεν απάντησε σε αιτήματα σχολιασμού.

Το Ιράν εξετάζει και χερσαίες διαδρομές μεταφοράς

Παρότι το Ιράν έχει επενδύσει σημαντικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες σε πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και συστήματα ραντάρ, στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι τα φορητά αντιαεροπορικά συστήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορούν να διασκορπιστούν γρήγορα, να χρησιμοποιηθούν από μικρές ομάδες και να μετακινηθούν εύκολα, γεγονός που τα καθιστά λιγότερο ευάλωτα σε σχέση με τις σταθερές συστοιχίες αεράμυνας.

Ευρωπαϊκή πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι οι αρχές της χώρας της γνωρίζουν την ύπαρξη αρκετών συμβολαίων που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση για πιθανή πώληση συστημάτων MANPADS της σειράς QW στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των QW-12, QW-18 και QW-19.

Δεύτερη πηγή ασφαλείας από τη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι η Τεχεράνη αναζητούσε την αγορά πυραύλων QW-12 και QW-18, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει ότι είχε ήδη ολοκληρωθεί συμφωνία.

Τα συστήματα QW-12 και FN-16 είναι φορητοί πύραυλοι εδάφους-αέρος υπέρυθρης καθοδήγησης, σχεδιασμένοι για την αντιμετώπιση αεροσκαφών που πετούν σε χαμηλό ύψος, ελικοπτέρων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η ευκολία μεταφοράς τους επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξή τους γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και άλλους ευαίσθητους στόχους.

Αναλυτές άμυνας εκτιμούν ότι το QW-12 διαθέτει χαμηλότερες δυνατότητες σε σύγκριση με νεότερες εκδόσεις της σειράς, όπως τα QW-18 και QW-19, ωστόσο μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική προστασία μικρού βεληνεκούς απέναντι σε drones και στόχους που πετούν χαμηλά.

Η Τεχεράνη συνεχίζει να βασίζεται στην Κίνα

Δύο δυτικές πηγές πληροφοριών και ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσαν ότι η Τεχεράνη έχει επίσης εξετάσει τη χρήση χερσαίων διαδρομών για τη μεταφορά κινεζικού στρατιωτικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων διπλής χρήσης, με στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος διακοπής των αποστολών.

Η συγκεκριμένη προμήθεια αναδεικνύει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξακολουθεί να βασίζεται στον συνδυασμό εγχώριας παραγωγής οπλικών συστημάτων και ξένων προμηθευτών, παρά τα χρόνια κυρώσεων και περιορισμών στις αμυντικές εισαγωγές.

Το Reuters έχει μεταδώσει στο παρελθόν ότι το Ιράν βρισκόταν κοντά στην επίτευξη ξεχωριστής συμφωνίας με την Κίνα για την προμήθεια πυραύλων cruise κατά πλοίων, επικαλούμενο πρόσωπα που γνώριζαν τις σχετικές διαπραγματεύσεις, χωρίς όμως να έχει καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθεί εάν η συμφωνία τελικά ολοκληρώθηκε.