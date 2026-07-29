Φρίκη προκαλεί η υπόθεση της δολοφονίας μιας δίχρονης στη Βρετανία, η οποία, σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο, υπέστη συστηματική κακοποίηση επί εβδομάδες πριν χάσει τη ζωή της από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Η 25χρονη Αλεξάνδρα Γουόκερ και ο 22χρονος σύντροφός της, Χάρισον Σίμπσον, κρίθηκαν ένοχοι την Τρίτη για τη δολοφονία της δίχρονης Ιζαμπέλ Γουέλς, κόρης της Γουόκερ.

Το ζευγάρι βρέθηκε αντιμέτωπο με κατηγορίες για ανθρωποκτονία, πρόκληση ή ανοχή στον θάνατο παιδιού, σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση ανηλίκου. Ο Σίμπσον καταδικάστηκε επιπλέον για τη σεξουαλική κακοποίηση της δίχρονης, ενώ η μητέρα αθωώθηκε για τη συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με το BBC.

Η Αλεξάνδρα Γουόκερ και ο Χάρισον Σίμπσον

Κατά τη διάρκεια της δίκης έγινε γνωστό ότι, ενώ το παιδί αργοπέθαινε, η μητέρα του καθυστέρησε να καλέσει ασθενοφόρο. Προηγουμένως είχε πραγματοποιήσει αναζήτηση στο διαδίκτυο με τη φράση «γιατί να αιμορραγεί το μικρό μου παιδί», ενώ στη συνέχεια κάπνιζε στην κουζίνα. Μόνο όταν επικοινώνησε με τον πατριό της και εκείνος την προέτρεψε να ζητήσει βοήθεια, κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σπίτι εντόπισαν εκτεταμένους μώλωπες σε όλο το σώμα της Ιζαμπέλ, καθώς και τραύματα στο κεφάλι, τον λαιμό, την κοιλιά, την πλάτη και τα γεννητικά όργανα. Στην πάνα του παιδιού υπήρχαν επίσης ίχνη αίματος.

Η δίχρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της την επόμενη ημέρα. Η νεκροψία αποκάλυψε ότι είχε υποστεί συνολικά 21 κατάγματα τις εβδομάδες που προηγήθηκαν του θανάτου της.

Η άτυχη Ίζαμπελ

Ιατροδικαστές κατέθεσαν ότι το παιδί είχε υποστεί βίαιο ταρακούνημα, ενώ ο θανατηφόρος τραυματισμός προκλήθηκε όταν το κεφάλι του χτύπησε με μεγάλη δύναμη είτε σε τοίχο είτε στο πάτωμα.

«Για εβδομάδες αυτό το παιδί δεχόταν βίαιες επιθέσεις και ο θάνατός του από τον φρικτό τραυματισμό στο κεφάλι ήταν η κατάληξη αυτής της εκστρατείας βίας», ανέφερε ο εισαγγελέας Ρίτσαρντ Ράιτ.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η Γουόκερ είχε εκφράσει κατά το παρελθόν φόβους ότι ο Σίμπσον ίσως ήταν παιδόφιλος, ενώ θεωρούσε ύποπτο το γεγονός ότι προτιμούσε να βρίσκεται μαζί με την ίδια και την Ιζαμπέλ αντί να περνά χρόνο μόνο με τη σύντροφό του. Παρά τις υποψίες της, δεν διέκοψε τη σχέση, αν και είχε ελέγξει αν το όνομά του βρισκόταν στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων.

Μόλις 11 ημέρες πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό, η Ιζαμπέλ είχε μεταφερθεί σε γιατρό και στη συνέχεια στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι.

Η μητέρα της Γουόκερ είχε επίσης εκφράσει έντονη ανησυχία για την κατάσταση της εγγονής της, λέγοντας μετά από επίσκεψη στο σπίτι ότι «μοιάζει σαν να κακοποιείται».

Το βράδυ του θανάσιμου τραυματισμού, το ζευγάρι παρέμεινε ξύπνιο μέχρι αργά, με τη Γουόκερ να καταναλώνει μπίρες και τον Σίμπσον να κάνει χρήση κάνναβης.