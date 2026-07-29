Η αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να προχωρήσει στην κατάργηση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης που επιτρέπει να διατηρούνται χαμηλά τα κόστη της ασφάλισης υγείας και των φαρμάκων στο πλαίσιο του Medicare, προγράμματος για τους πολίτες άνω των 65 ετών, ανέφερε χθες βράδυ στην ψηφιακή της έκδοση η εφημερίδα Wall Street Journal.

Επικαλούμενη αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, τους οποίους δεν κατονόμασε, η εφημερίδα, η οποία ειδικεύεται σε χρηματοοικονομικά θέματα, εξήγησε πως η επιχορήγηση αυτή καταβάλλεται σε ασφαλιστικές εταιρείες και υπολόγισε πως με την κατάργησή της θα εξοικονομηθούν 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση από τα τέλη της χρονιάς.

Κατά το ρεπορτάζ της WSJ, κάπου 25 εκατ. Αμερικανοί άνω των 65 ετών ωφελούνται από πακέτο καλύψεων υγείας που είναι γνωστό με την ονομασία «Part D» και η επιδότησή του οδεύει προς κατάργηση, άρα θα βρεθούν αντιμέτωποι το φθινόπωρο με υψηλότερα κόστη.

«Τα υψηλά κόστη των φαρμάκων είναι μόνιμο ζήτημα — ειδικά για τους ηλικιωμένους που παίρνουν σταθερή σύνταξη — και το πόσο προσιτή είναι η υγειονομική περίθαλψη αναμένεται να είναι ανάμεσα στα κυρίαρχα ζητήματα της προεκλογικής εκστρατείας» ενόψει των βουλευτικών εκλογών του μέσου της προεδρικής θητείας τον Νοέμβριο, σημείωσε ακόμη η εφημερίδα.

Επικαλούμενη στοιχεία μη κερδοσκοπικού οργανισμού ειδικευμένου στην πολιτική υγείας, ανέφερε πως το κόστος σε μηνιαία βάση για την κάλυψη Part D είναι το τρέχον διάστημα μεσοσταθμικά περίπου 36 δολάρια.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, τον οποίο επικαλέστηκε η εφημερίδα, η κρατική επιχορήγηση «ωθεί τις ασφαλιστικές να αυξάνουν τις τιμές», βασιζόμενες στη βεβαιότητα πως το επιπλέον κόστος θα καλυφθεί από το δημόσιο.

Πηγή της εφημερίδας εκτίμησε πως το κόστος της ασφάλισης το 2027 αναμένεται να παραμείνει σταθερό ή να μειωθεί για περίπου το 25% των δικαιούχων και να αυξηθεί, αλλά κατά λιγότερα από 10 δολάρια τον μήνα, για περίπου το 30%.

Για το υπόλοιπο 45%, η αύξηση αναμένεται να βρίσκεται στο φάσμα από τα 11 ως τα 20 δολάρια τον μήνα κατά μέσον όρο.