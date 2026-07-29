Στην πρώτη της ομιλία μετά την ορκωμοσία της την Τρίτη, η νέα πρόεδρος του Περού, Κέικο Φουχιμόρι, γνωστοποίησε ότι θα αναθέσει στον στρατό την αποκατάσταση της τάξης σε περιοχές που πλήττονται από τη δράση κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών και την παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή της να υλοποιήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για αυστηρότερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

«Σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, οι ένοπλες δυνάμεις θα αναλαμβάνουν προσωρινά τη διεύθυνση των επιχειρήσεων ασφαλείας και της διατήρησης της εσωτερικής τάξης» προκειμένου να «αποδίδονται οι περιοχές (που πλήττονται) στους πολίτες», ανήγγειλε η νέα πρόεδρος της δεξιάς στην ομιλία της μετά την ορκωμοσία της ενώπιον του Κογκρέσου.

Keiko Fujimori was just sworn in as Peru's new president.



Another defeat for communism in South America. pic.twitter.com/QwLEsnsGNs — Visegrád 24 (@visegrad24) July 28, 2026

«Δεν ήρθα να προσφέρω θαύματα, ούτε ρηχές υποσχέσεις. Ήρθα να προσφέρω μέθοδο, πειθαρχία, επιμονή και καθαρή ματιά», διαβεβαίωσε.

Με πτυχίο δημόσιας διοίκησης αμερικανικού πανεπιστημίου, πρώην μέλος του κοινοβουλίου, η κ. Φουχιμόρι, 51 ετών, επικράτησε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών την 7η Ιουνίου με διαφορά μερικών λιγότερων από 50.000 ψήφους έναντι του υποψηφίου παράταξης της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες.

Είχε ηττηθεί στις τρεις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Οι φετινές εκλογές στο Περού χαρακτηρίστηκαν από τις πιο αμφίρροπες στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Λατινικής Αμερικής.

«Ορκίζομαι (…) να ασκήσω πιστά τα καθήκοντα της προέδρου της Δημοκρατίας που μου εμπιστεύτηκε το έθνος για την περίοδο 2026-2031», απήγγειλε νωρίτερα η κόρη του αυταρχικού πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), που πέθανε το 2024, μετά την ατιμωτική καταδίκη και φυλάκισή του για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και διαφθορά.

La presidenta de la República Keiko Fujimori llegó a Palacio de Gobierno para dar inicio oficial a su mandato, orientado a fortalecer el orden, la estabilidad y la seguridad que el país necesita. pic.twitter.com/44Erxl0s1J — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) July 28, 2026

Μετά την ορκωμοσία της, ομάδα κοινοβουλευτικών της αριστεράς, που αμφισβητεί την νίκη της, αποχώρησε από το ημικύκλιο σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η ενθρόνισή της σήμανε την επάνοδο στην εξουσία του λεγόμενου φουχιμορισμού, λαϊκιστικού ρεύματος κινούμενου στο εκκρεμές μεταξύ συντηρητισμού και φιλελευθερισμού — που διχάζει το Περού.

Με την ανάδειξή της στην εξουσία εξάλλου, το Περού προστέθηκε στο κύμα της δεξιάς στροφής στη Λατινική Αμερική, της ευθυγράμμισης πολλών κρατών της περιφέρειας με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχηγοί κρατών της δεξιάς –οι πρόεδροι της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ, της Βολιβίας Ροδρίγο Πας, του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα– κι ένας της αριστεράς –ο πρόεδρος της Ουρουγουάης Ζαμαντού Ορσί– ήταν, μεταξύ άλλων επισήμων, παρόντες στην τελετή.

«Δεν την εμπιστεύομαι, αλλά τι να κάνουμε, το Περού είναι διχασμένο», είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φράνκλιν Γκονσάλες, 62χρονος ανεξάρτητος επαγγελματίας, στο κέντρο της Λίμας, της πρωτεύουσας.

Υποσχέσεις για πάταξη του εγκλήματος

Η Κέικο Φουχιμόρι διεξήγαγε προεκλογική εκστρατεία υποσχόμενη να πατάξει το έγκλημα. Η χώρα των Άνδεων βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη κρίση ασφαλείας εδώ και δεκαετίες, που τροφοδοτεί η δράση συμμοριών, ντόπιων ή από το εξωτερικό, που επιδίδονται κυρίως σε εκβιάσεις και δολοφονίες για χρήμα.

Αυτό που θα κάνει είναι να επαναλάβει τις πολιτικές «του πατέρα της», προέβλεψε ο Σέσαρ Φουέντες, 80άρης συνταξιούχος, που θεωρεί ότι οι εξαγγελίες της περί αποκατάστασης της ασφάλειας δεν θα φέρουν παρά καταχρήσεις και κρατικά εγκλήματα.

Κόρη οικογένειας με καταγωγή από την Ιαπωνία, η νέα αρχηγός του περουβιανού κράτους εξαγγέλλει ότι θα καταπολεμήσει την εγκληματικότητα προχωρώντας σε μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών, εγκαθιδρύοντας δικαστήρια με ανώνυμους δικαστές και προχωρώντας στην επιβολή της υποχρέωσης στους κρατούμενους να εργάζονται καταναγκαστικά, αν θέλουν να τους χορηγείται τροφή.

«Συμφωνώ απόλυτα» με τις προτάσεις της νέας προέδρου για την ασφάλεια, τόνισε από την πλευρά της η Νέλι Βέγα, 68χρονη νοικοκυρά, που θεωρεί πως ζει σε μια χώρα την οποία έχει «καταλάβει ο τρόμος».

Στο Περού ο αριθμός των ανθρωποκτονιών απογειώθηκε, από τις 1.000 το 2018 στις 2.600 το 2025, ενώ οι καταγγελίες για εκβιάσεις εξερράγησαν, περνώντας από τις 3.200 στις 26.500 την ίδια χρονική περίοδο.

Ο κοινωνιολόγος Νταβίντ Σουλμόντ προεξόφλησε πως «αν η κυβέρνηση δεν μπορέσει να φέρει γρήγορα απτά αποτελέσματα» στον αγώνα εναντίον της ανασφάλειας, θα αντιμετωπίσει ταχύτατη διάβρωση «της νομιμοποίησης και της δημοτικότητάς της».

Η Κέικο Φουχιμόρι δεσμεύτηκε εξάλλου να αντιμετωπίσει το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρό φέτος, πιθανόν το πιο καταστροφικό από το 1998.

Είπε ακόμη πως θα επιδιώξει «εθνική συμφιλίωση» στη χώρα που διχάζει η μορφή του πατέρα της.

Το κόμμα της, η Λαϊκή Ισχύς (Fuerza Popular, FP), που διαθέτει τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά όχι πλειοψηφία, επικρίνεται διότι υποστήριξε τους νόμους περί αμνηστίας που ωφέλησαν μέλη της αστυνομίας και του στρατού αντιμέτωπα με ποινικές διώξεις για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την περίοδο του εμφυλίου πολέμου (1980-2000).

Συγγενείς θυμάτων της καταστολής του ξεσηκωμού εναντίον της κυβέρνησης υπό την καθαιρεθείσα πρώην πρόεδρο Ντίνα Μπολουάρτε (2022-2025) την κατηγορούν ότι προστάτευσε αυτήν την τελευταία, της επέτρεψε να παραμείνει στην εξουσία παρά τις κατηγορίες σε βάρος της.

«Συγκυβέρνησαν (…) έχουν τα χέρια τους βαμμένα με το αίμα των δικών μας», κατήγγειλε ο Ραούλ Σαμιγιάν, ο αδελφός του οποίου, ο Μάρκο, σκοτώθηκε από σφαίρα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης εναντίον της κυβέρνησης της πρώην προέδρου Μπολουάρτε, στο πλαίσιο των μαζικών κινητοποιήσεων που κατέστειλε ο στρατός το 2023.

Η Κέικο Φουχιμόρι είναι η ένατη πρόεδρος που αναλαμβάνει την εξουσία μέσα σε μια δεκαετία κι η δεύτερη γυναίκα που αναδείχτηκε αρχηγός του κράτους. Διαδέχτηκε τον υπηρεσιακό πρόεδρο Χοσέ Μαρία Μπαλκάσαρ.