Νεκρός από επίθεση αγνώστων ενόπλων έπεσε την Τρίτη ανώτερος τοπικός αξιωματούχος της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στην επαρχία Μπανταχσάν, στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Πληροφοριών και Πολιτισμού με έδρα την Καμπούλ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο εξήγησε ότι ο Ζαμπιουλά Αμιρί, διευθυντής πληροφοριών και πολιτισμού στην επαρχία Μπανταχσάν, υπέστη επίθεση από δυο ενόπλους καθώς επέστρεφε από την περιοχή Μπαχαράκ στη Φαϊζαμπάντ, την επαρχιακή πρωτεύουσα.

Οι φρουροί ασφαλείας του στελέχους του υπουργείου ανταπέδωσαν τα πυρά, σκοτώνοντας τον έναν από τους δράστες και θέτοντας υπό κράτηση τον δεύτερο, πρόσθεσε το υπουργείο, τονίζοντας πως διενεργείται έρευνα για την υπόθεση.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για την ενέργεια.

Ωστόσο στην Μπανταχσάν έχουν διαπραχτεί στο πρόσφατο παρελθόν επιθέσεις εναντίον αξιωματούχων των Ταλιμπάν.

Το 2023, η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ) αναλάμβανε την ευθύνη για βομβιστική ενέργεια η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή στον αντικυβερνήτη της.