Ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής κατά την κηδεία του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, όταν μια σύντομη συνομιλία του με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, καταγράφηκε από τις κάμερες και άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γκράχαμ άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου 2026, έπειτα από «σύντομη και αιφνίδια ασθένεια», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Η συζήτηση που τράβηξε τα βλέμματα

Κατά τη διάρκεια της τελετής στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον, ο 80χρονος Αμερικανός πρόεδρος γύρισε προς τον 42χρονο αντιπρόεδρο, ο οποίος καθόταν δίπλα του, και του μίλησε χαμηλόφωνα.

President Trump pulls out some Tic Tacs and shows them to JD Vance. pic.twitter.com/JXG76yUKGg — Acyn (@Acyn) July 28, 2026

Οι κάμερες κατέγραψαν τη σύντομη αυτή συνομιλία, με τον Βανς να αντιδρά χαμογελώντας και να ξεσπά σε γέλια, ενώ η χορωδία συνέχιζε να ψάλλει στο πλαίσιο της εξόδιου ακολουθίας.

Η Mirror US, επικαλούμενη τη Νίκολα Χίκλινγκ, ειδικό στην ανάγνωση χειλιών, υποστηρίζει ότι το αντικείμενο της συζήτησης δεν ήταν άλλο από τις γνωστές καραμέλες Tic Tac.

Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, ο Τραμπ είπε στον Βανς: «Βρήκα αυτές στην τσέπη μου. Θέλεις μία;».

Η ειδικός εκτιμά ότι ο αντιπρόεδρος απάντησε: «Όχι, είμαι καλά».

Όπως υποστηρίζει ακόμη, ο Τραμπ στη συνέχεια προσέφερε τις καραμέλες στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, λέγοντάς του: «Θα νιώσεις πιο φρέσκος».

Ο Βανς φέρεται να σχολίασε χαμογελώντας: «Είναι Tic Tac. Έρχονται σε ένα μικρό κουτάκι».

President Trump’s unexpected moment during Lindsey Graham’s funeral service caught attention — as he was seen pulling out a pack of mint-flavored Tic Tacs during the ceremony. (🎥: X) pic.twitter.com/Mf57kwhm6u — OK! Magazine USA (@OKMagazine) July 28, 2026

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση

Η εκδοχή για το περιεχόμενο της συνομιλίας δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον Λευκό Οίκο ούτε από κάποιον από όσους παραβρέθηκαν στην κηδεία και βασίζεται αποκλειστικά στην ερμηνεία της ειδικού στην ανάγνωση χειλιών.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα έγινε viral λίγες μόλις ώρες μετά τη δημοσιοποίηση ακόμη ενός βίντεο από την ίδια τελετή, στο οποίο ο Τραμπ και ο Βανς εμφανίζονται να ανταλλάσσουν ψιθυριστά σχόλια για άλλον παρευρισκόμενο.