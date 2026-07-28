Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια Κουμάμοτο της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, όταν κατέρρευσε τμήμα μεγάλου εμπορικού κέντρου μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 28/07. Οι αρχές συνέχισαν όλη τη νύχτα τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για ανθρώπους που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με την ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK και τις τοπικές αρχές, το εμπορικό κέντρο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ λίγο μετά τη δόνηση σημειώθηκε έκρηξη, η οποία φέρεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου, επιδεινώνοντας την κατάσταση. Παράλληλα, ο σεισμός προκάλεσε διακοπές ηλεκτροδότησης, ζημιές σε δρόμους και κτίρια, ενώ εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για ισχυρούς μετασεισμούς και κατολισθήσεις.

Ακόμη ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο όταν κατέρρευσε κατοικία στον νομό Κουμάμοτο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.