Τόνους νιτρικής αμμωνίας ανακάλυψαν κυανόκρανοι του ΟΗΕ στον Λίβανο και συγκεκριμένα σε ζώνη που ελέγχει ο στρατός του Ισραήλ.

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) δεν ανακοίνωσε την πλευρά στην οποία ανήκει η χημική ουσία, πέραν από το ότι εξουδετερώθηκε.

«Κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας κοντά στο μεθοριακό χωριό Χούλα, στις 2 Ιουλίου ανακαλύφθηκαν 385 δοχεία που είχαν εγκαταλειφθεί σε ένα κτίριο και περιείχαν περίπου 4.000 κιλά εκρηκτικών υλών, κυρίως νιτρική αμμωνία», ανέφερε σχετική ανακοίνωση.

Η ανακάλυψη της συγκεκριμένης χημικής ουσίας ξύπνησε μαύρες μνήμες, αλλά και προβλημάτισε, καθώς ευθύνεται για την καταστροφή του λιμανιού της Βηρυτού, γεγονός που ενέτεινε την οικονομική κρίση στον Λίβανο, καθώς καταστράφηκε το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Υπενθυμίζεται πως στις 4 Αυγούστου 2020, περίπου 2.750 τόνοι λιπασμάτων με βάση τη νιτρική αμμωνία, αποθηκευμένα στο λιμάνι της Βηρυτού, εξερράγησαν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 220 άνθρωποι, να τραυματιστούν 6.500 και να προκληθούν τεράστιες ζημιές σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας.