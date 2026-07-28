Ο Ντόναλντ Τραμπ κυβερνά τις ΗΠΑ χωρίς ουσιαστική αντίσταση και χάρη στους Δημοκρατικούς, οι οποίοι με τη στρατηγική τους έχουν παραδώσει «λευκή επιταγή» στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, πριν ακόμη εκλεγεί για δεύτερη φορά.

Στο βιβλίο «Nothing Left» η Evan Barker, πρώην στέλεχος των Δημοκρατικών, γράφει πως όχι μόνο γύρισε πλάτη στο κόμμα που στήριζε παραδοσιακά η οικογένειά της, αλλά και πως ψήφισε Τραμπ στις τελευταίες προεδρικές εκλογές -και όχι γιατί την έπεισε.

Προερχόμενη από οικογένεια Δημοκρατικών συνδικαλιστών στο Κάνσας, από τα μαθητικά της χρόνια στήριζε τους Δημοκρατικούς, συγκεντρώνοντας δωρεές για τις προεκλογικές εκστρατείες του Μπαράκ Ομπάμα, της Χίλαρι Κλίντον και του Τζο Μπάιντεν.

Το 2024 «αηδίασε» όμως, με όσα έβλεπε και στο παρασκήνιο, γεγονότα που περιγράφει στο νέο της βιβλίο. Σύμφωνα με όσα έγραψε και αναπαρήγαγε η New York Post, το Δημοκρατικό κόμμα σταμάτησε να ενδιαφέρεται για τους ψηφοφόρους του και φρόντισε να το δείχνει με την πρώτη ευκαιρία.

I was a ruthless fundraiser who helped progressives infiltrate the Democratic party – until it all became unbearable https://t.co/WAF0WkQwXe pic.twitter.com/piHMqbIH3p — New York Post (@nypost) July 28, 2026

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι μια ιδιωτική συγκέντρωση για δωρεές τον Μάρτιο του 2022. Οι ομιλητές τόνισαν ότι «το μέλλον ανήκει στους νέους από τις μειονότητες» και όχι στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους, «των οποίων χάσαμε την ψήφο το 2016 μάλλον, άρα και δεν πρόκειται να τις πάρουμε ξανά πίσω».

«“Αυτός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να επανεκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ”, σκέφτηκα, νιώθοντας εκνευρισμό καθώς κοίταζα γύρω μου ένα κοινό που αποτελείτο κυρίως από λευκούς και εξαιρετικά πλούσιους ανθρώπους, οι οποίοι χειροκροτούσαν κάθε της λέξη σαν μεθυσμένοι».

«Άκουγα δηλώσεις σχετικά με την ανατροπή της πολιτικής ισορροπίας και για τους νέους των μειονοτήτων ως μια παραμελημένη εκλογική ομάδα του κόμματος, αλλά, ειλικρινά, δεν είχα ακούσει ποτέ τόσο απροκάλυπτα να λένε ότι δεν είχε νόημα να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε ξανά ανθρώπους όπως η γιαγιά μου ή ο θείος μου».

Επιπλέον, τόνισε ότι νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές που εφάρμοσαν διαχρονικά οι Δημοκρατικοί έδιωξαν ακόμη περισσότερους ψηφοφόρους, καθώς το κόμμα έκανε πράξη το πρόγραμμα των αντιπάλων του.

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, έγραψε: «Να εφάρμοζε νεοφιλελεύθερες πολιτικές ο Μπους, το καταλαβαίνω. Αυτό στήριζε τότε, για αυτό τον ψήφιζαν. Τι λόγο είχε ο Κλίντον όμως, ο οποίος και ταύτισε το όνομά του; Δεν τον ψήφισαν για αυτό».

Η στιγμή της ρήξης

Η Evan Barker αποφάσισε να εγκαταλείψει το Δημοκρατικό κόμμα, όταν αναγκάστηκε να ασχοληθεί με την προεκλογική καμπάνια στο Τέξας.

Σε αντίθεση με όσα γνώριζε, οι υπεύθυνοι ζήτησαν να προσεγγίσει τους Λατίνους της Πολιτείας και γενικώς τις μειονότητες, αδιαφορώντας για τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του κόμματος.

«Αρχικά, με εξέπληξε ότι αδιαφορήσαμε για “κάστρα” του κόμματος, θεωρώντας δεδομένο ότι θα μας στηρίξουν… Υποψιάζομαι ότι εγκατέλειψαν περιοχές όπως το Μιζούρι επειδή θα έπρεπε να υιοθετήσουν μια πιο μετριοπαθή πολιτισμική στάση για να κερδίσουν εκεί. Πίστευαν ότι το Τέξας θα άλλαζε τελικά πλευρά λόγω των δημογραφικών αλλαγών -συγκεκριμένα λόγω των νέων ανθρώπων διαφορετικής εθνικότητας, τους οποίους θεωρούσαν αυτομάτως προοδευτικούς-. Το απόλυτο όνειρό τους ήταν να αλλάξουν το Τέξας, μεταβάλλοντας τον εκλογικό χάρτη υπέρ των Δημοκρατικών για πάντα, χωρίς να χρειαστεί ποτέ να απευθυνθούν στους “αξιοθρήνητους” παραδοσιακούς ψηφοφόρους όπως τα μέλη της οικογένειάς μου, μεσήλικες και ηλικιωμένους που στήριζαν ανέκαθεν το κόμμα».

Επίσης, η συζήτηση με έναν συνδικαλιστή θείο της, την έπεισε να ψηφίσει τον Τραμπ και όχι γιατί συμφωνεί με τις ιδέες του.

«Ο θείος μου είπε ότι το 70% της Ένωσης του θα ψήφιζε Τραμπ. Όταν είπα πως είναι κατά των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μου απάντησε: “Το ξέρω. Αλλά ο Τραμπ συμμερίζεται τις ανησυχίες μας τουλάχιστον, οι Δημοκρατικοί συμπεριφέρονται σαν να μην υπάρχουμε”».

«Δεν είναι μόνο η οικονομική πολιτική που απομάκρυνε τους ψηφοφόρους. Υπήρξαν και πολιτισμικοί παράγοντες. Η εμμονή στον δικαιωματισμό, η συμμετοχή αγοριών σε αθλήματα κοριτσιών και η μετανάστευση αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες στην απομάκρυνση της λευκής εργατικής τάξης από τους Δημοκρατικούς. Είναι προφανές, από τις πολιτικές για τις οποίες μιλούν οι Δημοκρατικοί έως και την κουλτούρα που επικρατεί στο εσωτερικό του κόμματος, ότι το Δημοκρατικό Κόμμα δεν ενδιαφέρεται για αυτούς τους τύπους ψηφοφόρων, πόσο μάλλον αν είναι λευκοί», έγραψε η Evan Barker, τονίζοντας ότι και η εναλλακτική προσέγγιση των Δημοκρατικών δεν έφερε αποτέλεσμα.

Ως παράδειγμα, έρχεται και πάλι η Πολιτεία του Τέξας, όπου οι Δημοκρατικοί επένδυσαν στις μειονότητες, οι οποίες ψήφιζαν μαζικά Τραμπ.

Όπως είχε δηλώσει το 2024 ένας νεαρός Λατίνος που θα ψήφιζε για πρώτη φορά και μάλιστα Τραμπ: «Η οικογένειά μου κατάγεται από το Μεξικό και μόνο η γιαγιά μιλάει τη γλώσσα. Εγώ είμαι γεννημένος εδώ, δεν έχω καμία σχέση με το Μεξικό. Γιατί να ψηφίσω τους Δημοκρατικούς που με περιγράφουν ως μετανάστη; Αν είμαι μετανάστης θέλω άδεια παραμονής και πρέπει να εργαστώ με μικρότερες απολαβές. Οι Ρεπουμπλικανοί -αν και δεν θέλουν όλοι τους άτομα σαν εμάς- τουλάχιστον μας αναγνωρίζουν σαν Αμερικανούς, άρα και έχουμε ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους».