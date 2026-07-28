Νέα συζήτηση γύρω από την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης προκαλεί δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο εξετάζει τους κινδύνους κακής χρήσης προηγμένων μοντέλων AI, όπως το ChatGPT, από άτομα που ενδέχεται να αναζητούν πληροφορίες για επικίνδυνες ή παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η έρευνα βασίζεται σε συνομιλίες που καταγράφηκαν το καλοκαίρι του 2025 και οι οποίες, όπως αναφέρεται, περιείχαν απαντήσεις με επιστημονικές πληροφορίες που ειδικοί χαρακτήρισαν ως ιδιαίτερα ανησυχητικές λόγω της δυνητικής δυνατότητας κακής αξιοποίησής τους.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ορισμένες συνομιλίες με το ChatGPT περιλάμβαναν πληροφορίες σχετικές με επικίνδυνα επιστημονικά θέματα, διατυπωμένες με τρόπο που, σύμφωνα με τους ειδικούς που εξέτασαν το υλικό, θα μπορούσε να γίνει εύκολα κατανοητός ακόμη και από άτομα χωρίς εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Η Wall Street Journal επισημαίνει ότι η δυνατότητα των σύγχρονων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης να παρέχουν σύνθετες επιστημονικές πληροφορίες έχει εντείνει τις ανησυχίες για πιθανή κακόβουλη χρήση της τεχνολογίας.

Η απάντηση της OpenAI

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η OpenAI προχώρησε στον αποκλεισμό των λογαριασμών που συνδέονταν με τις συγκεκριμένες ύποπτες συνομιλίες.

Η εταιρεία, ωστόσο, φέρεται να μην ενημέρωσε τις αμερικανικές αρχές, κάτι που –όπως σημειώνει η εφημερίδα– δεν παραβιάζει την ισχύουσα ομοσπονδιακή νομοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς δεν υπάρχει γενική υποχρέωση αναφοράς τέτοιων περιστατικών.

Σε δήλωσή της προς τη Wall Street Journal, η OpenAI ανέφερε ότι τα μοντέλα της εκπαιδεύονται ώστε να απορρίπτουν αιτήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βλάβη ανθρώπων και ότι κάθε νέα έκδοση υποβάλλεται σε εκτεταμένους ελέγχους ασφαλείας πριν από τη διάθεσή της.

Παράλληλα, η εταιρεία διευκρίνισε ότι ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές μόνο όταν διαπιστώνεται «άμεσος και αξιόπιστος κίνδυνος» για την ασφάλεια τρίτων.

Αυξανόμενος προβληματισμός στις ΗΠΑ για την ασφάλεια της AI

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η ολοένα μεγαλύτερη ικανότητα των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης να παρέχουν εξειδικευμένες επιστημονικές πληροφορίες έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ήδη από την περίοδο της κυβέρνησης Μπάιντεν υπήρχαν συζητήσεις για τους πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από την κακή χρήση προηγμένων μοντέλων AI.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξετάζει αυστηρότερο πλαίσιο εποπτείας για τα πλέον εξελιγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου επέβαλε πρόσφατα προσωρινούς περιορισμούς σε δύο μοντέλα της Anthropic, μέχρι να αντιμετωπιστούν ζητήματα που σχετίζονται με την παράκαμψη των μηχανισμών ασφαλείας.

Προτάσεις νόμου στο Κογκρέσο

Την ίδια στιγμή, στο αμερικανικό Κογκρέσο έχουν κατατεθεί διακομματικές προτάσεις νόμου που προβλέπουν την υποχρέωση των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όταν εντοπίζουν ενδείξεις ότι χρήστες αναζητούν πληροφορίες που σχετίζονται με όπλα μαζικής καταστροφής ή άλλες σοβαρές απειλές για τη δημόσια ασφάλεια.

Οι σχετικές πρωτοβουλίες εντάσσονται στη συνολικότερη προσπάθεια διαμόρφωσης ενός αυστηρότερου κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι δυνατότητες των σύγχρονων μοντέλων συνεχίζουν να εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς.