Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τρομοκρατική επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον πλήθους στο Βερολίνο, καθώς εντοπίστηκε βίντεο στο κινητό τηλέφωνο του δράστη να αναλαμβάνει την ευθύνη για την πράξη του.

Στο βίντεο, το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί από τις Αρχές, ο Αμπντούλ Μπαλούτ εμφανίζεται να δηλώνει στα αραβικά πίστη στο «Ισλαμικό Κράτος».

Οι Αρχές είχαν ανακοινώσει ότι ο 21χρονος ήταν ο δράστης της επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί το περασμένο Σάββατο στο Βερολίνο για την Ημέρα της Οδού Christopher, μια εκδήλωση για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Ο 21χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στο Σπαντάου, λίγες ώρες μετά το περιστατικό με το όχημα.

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας επιβεβαίωσε πριν από λίγη ώρα στο περιοδικό «Der Spiegel» τη σχετική πληροφορία που είχε μεταδώσει νωρίτερα η εφημερίδα «BILD». Το τηλέφωνο του 21χρονου Λιβανέζου είχε εντοπιστεί μέσα στο βαν που οδήγησε ο δράστης εναντίον του πλήθους, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.