Λίγο μετά την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωνε ότι το Ιράν είχε «ηττηθεί ολοκληρωτικά και θέλει συμφωνία».

Τον Μάρτιο, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμούσε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση θα ολοκληρωνόταν μέσα σε δύο ή τρεις εβδομάδες. «Θα αποχωρήσουμε πολύ σύντομα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η σύγκρουση εισέρχεται πλέον στον έκτο μήνα της και εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση έντονης αβεβαιότητας. Έπειτα από σχεδόν δύο εβδομάδες αμοιβαίων επιθέσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε μια σημαντική κλιμάκωση, όμως τα βασικά ζητήματα μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν άλυτα.

Οι διαδοχικοί κύκλοι των συγκρούσεων έχουν προκαλέσει τεράστιες απώλειες. Υπολογίζεται ότι περίπου 1.700 Ιρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες κατέστρεψαν σημαντικές υποδομές και επιδείνωσαν την οικονομική κρίση της χώρας. Από την αμερικανική πλευρά, 18 στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, το κόστος του πολέμου ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Φεβρουάριος: Η έναρξη του πολέμου

Όπως αναφέρουν στον απολογισμό τους οι New York Times μετά την έναρξη των επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το Ιράν ξεκίνησε επιθέσεις κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, κλείνοντας ουσιαστικά τη θαλάσσια οδό και προκαλώντας εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Στις 28 Φεβρουαρίου, στην πρώτη μεγάλη επίθεση του πολέμου, πύραυλοι κρουζ Tomahawk που εκτοξεύθηκαν από πολεμικά πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού έπληξαν δημοτικό σχολείο στη Μιναμπ, στο νότιο Ιράν, σκοτώνοντας 175 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν παιδιά.

Παράλληλα, ένα νέο αμερικανικό οπλικό σύστημα, ο Precision Strike Missile, έπληξε αθλητική αίθουσα, σχολείο και δύο κατοικημένες περιοχές στο νότιο Ιράν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 21 άνθρωποι.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν έχουν αναλάβει δημόσια την ευθύνη για καμία από τις δύο επιθέσεις.

Μάρτιος: Επιθέσεις και μεγάλες απώλειες

Την 1η Μαρτίου, δεύτερη ημέρα των συγκρούσεων, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή με βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας. Ένα ιρανικό drone σκότωσε έξι στρατιώτες του αμερικανικού στρατού στο Κουβέιτ.

Την ίδια ημέρα, τρία μαχητικά F-15 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ, σε περιστατικό που αποδίδεται σε φίλια πυρά. Όλα τα μέλη των πληρωμάτων διασώθηκαν.

Στις 4 Μαρτίου, αμερικανικό υποβρύχιο τορπίλισε ιρανικό πολεμικό πλοίο κοντά στη Σρι Λάνκα, με πιθανό απολογισμό περισσότερους από 100 νεκρούς Ιρανούς ναυτικούς. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε το περιστατικό «θηριωδία στη θάλασσα».

Στις 7 Μαρτίου, Αμερικανός στρατιώτης υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από επίθεση στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία.

Στις 12 Μαρτίου, έξι μέλη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 στο δυτικό Ιράκ.

Στις 31 Μαρτίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποχωρούσαν από το Ιράν μέσα σε δύο ή τρεις εβδομάδες.

Παράλληλα, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκε από τα 2,98 στα 3,98 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με την AAA.

Απρίλιος: Εκεχειρία χωρίς οριστική λύση

Στις αρχές Απριλίου καταρρίφθηκε ακόμη ένα αμερικανικό F-15 πάνω από το Ιράν. Ο πιλότος διασώθηκε γρήγορα, ενώ ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων περισυνελέγη αργότερα, σε επιχείρηση κατά την οποία καταστράφηκαν πολλά αμερικανικά αεροσκάφη και συμμετείχαν εκατοντάδες στελέχη των ειδικών δυνάμεων. Την ίδια περίοδο συνετρίβη και ένα αεροσκάφος A-10 Warthog, με τον πιλότο να διασώζεται.

Στις 6 Απριλίου, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι είχαν πληγεί περισσότεροι από 13.000 στόχοι στο Ιράν. Ήταν η τελευταία ενημέρωση για τον αριθμό των στόχων έως την επανέναρξη των εκτεταμένων αεροπορικών επιδρομών τον Ιούλιο.

Στις 7 Απριλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός.

Στις 11 Απριλίου, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι δύο πλευρές απέτυχαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία ύστερα από 21 ώρες συνομιλιών στο Πακιστάν.

Στις 12 Απριλίου, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Στις 19 Απριλίου, αμερικανικό αντιτορπιλικό άνοιξε πυρ εναντίον φορτηγού πλοίου με ιρανική σημαία στην Αραβική Θάλασσα και πεζοναύτες κατέλαβαν το σκάφος, το οποίο θεωρείται ότι ήταν το πρώτο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό.

Στις 21 Απριλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία.

Την ίδια περίοδο, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στα 4,30 δολάρια ανά γαλόνι.

Μάιος: Ελπίδες για ειρήνη και νέες εξελίξεις

Στις 3 Μαΐου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το «Project Freedom» με στόχο να βοηθήσει εμπορικά πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ να αποχωρήσουν με ασφάλεια. Η επιχείρηση διακόπηκε έπειτα από λιγότερο από 48 ώρες.

Στις 5 Μαΐου, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Νταν Κέιν ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους για τον πόλεμο, χωρίς να ακολουθήσει άλλη αντίστοιχη ενημέρωση.

Στις 7 Μαΐου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει.

Στις 10 Μαΐου, απέρριψε πρόταση του Ιράν για επιστροφή στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Στις 13 Μαΐου, η Υπηρεσία Έρευνας του Κογκρέσου ανέφερε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν υποστεί απώλειες ή ζημιές σε 42 πολεμικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στις 23 Μαΐου, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ειρηνευτική συμφωνία βρίσκεται κοντά.

Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι κατά τις τρεις εβδομάδες που προηγήθηκαν του τέλους Μαρτίου είχε συνοδεύσει περίπου 70 εμπορικά πλοία μέσω νέας διαδρομής κοντά στις ακτές του Ομάν.

Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης στις ΗΠΑ ανήλθε στα 4,42 δολάρια ανά γαλόνι.

Ιούνιος: Συμφωνίες, διαφωνίες και νέες επιθέσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τον Ιούνιο χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν «πολύ βαρετές», δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν τον απασχολεί αν καταρρεύσουν.

Στις 11 Ιουνίου, επανέλαβε ότι η ειρηνευτική συμφωνία είναι κοντά.

Στις 14 Ιουνίου, ο Λευκός Οίκος και η Τεχεράνη κατέληξαν σε συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, χωρίς όμως να επιλύσουν το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα Στενά θα παραμείνουν «μόνιμα χωρίς διόδια».

Στις 17 Ιουνίου, δημοσιοποιήθηκε το κείμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών, ωστόσο η διατύπωσή του κρίθηκε ασαφής και οι δύο πλευρές έδωσαν διαφορετικές ερμηνείες.

Στις 20 Ιουνίου, ο Τζέι Ντι Βανς αναχώρησε από την Ουάσινγκτον για νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών.

Στις 22 Ιουνίου, ο Ντόναλντ Τραμπ χαλάρωσε τις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Στις 23 Ιουνίου, το Ιράν επιτέθηκε σε εμπορικό πλοίο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ. Τις δύο επόμενες ημέρες, οι αμερικανικές δυνάμεις απάντησαν με αεροπορικές επιδρομές.

Μέχρι το τέλος του μήνα, η τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης στις ΗΠΑ είχε υποχωρήσει στα 3,91 δολάρια ανά γαλόνι.

Ιούλιος: Νέα κλιμάκωση και βαρύς απολογισμός

Ο Ιούλιος ξεκίνησε με την αναγκαστική προσθαλάσσωση ελικοπτέρου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Αραβική Θάλασσα. Λίγες ημέρες αργότερα, ο ανώτερος αεροπόρος που επέβαινε σε αυτό κηρύχθηκε αγνοούμενος στη θάλασσα.

Στις 4 Ιουλίου, το Πεντάγωνο πραγματοποίησε αεροπορική επίδειξη πάνω από το National Mall στην Ουάσινγκτον με τη συμμετοχή πολεμικών αεροσκαφών, ελικοπτέρων και αλεξιπτωτιστών, παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί εντολή εκκένωσης λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.

Στις 8 Ιουλίου, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως η εκεχειρία τριών εβδομάδων μεταξύ των δύο χωρών είχε λήξει.

Στις 9 Ιουλίου, το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς εναντίον της Ιορδανίας. Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι μέσα στις πρώτες 48 ώρες των νέων επιχειρήσεων είχαν πληγεί 170 στόχοι.

Στις 11 Ιουλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε νέες αεροπορικές επιδρομές μετά από ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα Στενά του Ορμούζ.

Στις 13 Ιουλίου, απείλησε να επιβάλει τέλη στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Στις 17 Ιουλίου, τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ιρανική επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία.

Στις 18 Ιουλίου, ακόμη ένας στρατιώτης των ΗΠΑ έχασε τη ζωή του κατά την εξουδετέρωση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο βόρειο Ιράκ.

Στις 26 Ιουλίου, το Πεντάγωνο άλλαξε τον τρόπο καταγραφής των απωλειών του πολέμου, ανακοινώνοντας συνολικά 624 τραυματίες και 18 νεκρούς Αμερικανούς στρατιωτικούς.

Την ίδια περίοδο, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε στα 4,11 δολάρια ανά γαλόνι.

Έπειτα από σχεδόν δύο εβδομάδες αμοιβαίων επιθέσεων, οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν παραμείνει σε παύση για αρκετές ημέρες, ενώ η πορεία της σύγκρουσης εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα.