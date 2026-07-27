Δύσκολη είναι η μάχη που δίνουν οι Ισπανοί πυροσβέστες για τον περιορισμό των μεγάλων πυρκαγιών που καίνε περιοχές δυτικά της Μαδρίτης, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για πρόοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά να προειδοποιούν ότι οι επόμενες ώρες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, σε δηλώσεις του στην ισπανική δημόσια τηλεόραση ανέφερε ότι «η νύχτα εξελίχθηκε αρκετά θετικά, χάρη στις τεράστιες προσπάθειες όλων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», αλλά προειδοποίησε ότι «ζούμε κρίσιμες ώρες».

Η κυβέρνηση είχε κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης την περασμένη εβδομάδα, μηχανισμός που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να σβήσει τις φωτιές που δεν έχουν προηγούμενο στην ιστορία της χώρας.

Οι πυρκαγιές έχουν ήδη μετατρέψει σε στάχτη περίπου 770.000 στρέμματα, διευκρίνισε ο υπουργός, επτά φορές την έκταση του Παρισιού, ενώ 63.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

«Σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη αισιοδοξία, κυρίως εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για τις επόμενες ώρες», πρόσθεσε.

«Η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά», δήλωσε η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, προσθέτοντας ότι «μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι σήμερα και να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε την επιστροφή αρκετών πολιτών στα σπίτια τους».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, από τις αρχές του έτους, οι πυρκαγιές έχουν ήδη μετατρέψει σε στάχτες 1.750.000 στρέμματα στην Ισπανία, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υπερθέρμανσης του πλανήτη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ωστόσο, η Ισπανία ετοιμάζεται για ένα νέο κύμα καύσωνα που θα αρχίσει από την Τετάρτη και θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet, προειδοποιώντας για «εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιών».