Μια νέα, συναισθηματικά φορτισμένη έκκληση προς τους ανθρώπους που ενδέχεται να βρίσκονται πίσω από την απαγωγή της μητέρας της απηύθυνε η γνωστή Αμερικανίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η παρουσιάστρια του NBC ζήτησε από τους πιθανούς απαγωγείς της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι να αποκαλύψουν πού βρίσκεται, ώστε να δοθεί τέλος στην αγωνία της οικογένειάς της.

«Σας ζητώ, σας ικετεύω, να κάνετε τώρα το σωστό. Βοηθήστε μας να τη βρούμε. Πείτε μας πού να την αναζητήσουμε», ανέφερε η Σαβάνα Γκάθρι, απευθυνόμενη ευθέως σε όσους μπορεί να γνωρίζουν τι συνέβη στη μητέρα της.

Η Νάνσι Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου, όταν συγγενείς της την άφησαν στο σπίτι της, κοντά στο Τούσον της Αριζόνα. Σύμφωνα με τις Αρχές, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι απομακρύνθηκε από το σπίτι της παρά τη θέλησή της.

Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο πιθανό κίνητρο, ούτε έχει συλληφθεί ύποπτος για την υπόθεση.

«Η οικογένειά μας ζει έναν εφιάλτη»

Στο νέο μήνυμά της, η Σαβάνα Γκάθρι περιέγραψε την αγωνία που βιώνει η οικογένειά της όλους αυτούς τους μήνες.

«Έχουν περάσει μήνες από τότε που μας πήραν τη μητέρα μας. Η οικογένειά μας υποφέρει. Ζούμε σε έναν εφιάλτη που δεν τελειώνει», είπε.

Όπως τόνισε, οι συγγενείς της 84χρονης δεν πρόκειται να σταματήσουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό της.

«Τίποτα στην κατάστασή μας δεν έχει αλλάξει. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να την αναζητούμε. Θα μας λείπει πάντα και θα αισθανόμαστε για πάντα αυτό το κενό στις καρδιές μας», πρόσθεσε.

Η παρουσιάστρια ολοκλήρωσε την έκκλησή της ζητώντας από τους υπεύθυνους να βάλουν τέλος στην υπόθεση.

«Βοηθήστε μας να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Όπου κι αν έχουμε βρεθεί και ό,τι κι αν έχουμε κάνει, πιστεύω ότι υπάρχει πάντα ένας δρόμος επιστροφής. Σας παρακαλώ, πάρτε τη σωστή απόφαση», ανέφερε.

Τα μυστηριώδη σημειώματα για λύτρα

Τις ημέρες που ακολούθησαν την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι, εστάλησαν σε μέσα ενημέρωσης σημειώματα που απευθύνονταν στην οικογένειά της.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, τουλάχιστον δύο από αυτά θεωρήθηκαν αξιόπιστα από τους ερευνητές. Στο πρώτο φέρεται να ζητούνταν η καταβολή λύτρων ύψους εκατομμυρίων σε Bitcoin, προκειμένου να αφεθεί ελεύθερη η 84χρονη.

Το σημείωμα περιείχε, σύμφωνα με πληροφορίες, συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το σπίτι, την κρεβατοκάμαρα της Νάνσι Γκάθρι και τον περιβάλλοντα χώρο της κατοικίας της – στοιχεία που ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι ο αποστολέας γνώριζε τι είχε συμβεί.

Σε δεύτερο μήνυμα φέρεται να υποστηριζόταν ότι η ηλικιωμένη γυναίκα είχε πεθάνει. Οι Αρχές, πάντως, δεν έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σημειωμάτων.

Η Σαβάνα Γκάθρι έχει δηλώσει ότι ορισμένα από τα μηνύματα που έφτασαν στην οικογένεια αποδείχθηκαν ψεύτικα. Παράλληλα, έχει παραδεχθεί πως φοβάται ότι η μητέρα της μπορεί να μην είναι πλέον στη ζωή.

Ο μασκοφόρος άνδρας έξω από το σπίτι

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες ενός μασκοφόρου και ένοπλου άνδρα, ο οποίος εμφανίζεται να πλησιάζει το σπίτι της 84χρονης και να καλύπτει την κάμερα ασφαλείας της εξώπορτας πριν από την εξαφάνισή της.

Η Νάνσι Γκάθρι, η οποία χρειάζεται καθημερινά συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, είχε επιστρέψει στο σπίτι της το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου. Το επόμενο πρωί δεν εμφανίστηκε στο σπίτι φίλης της, όπως είχε προγραμματίσει, για να παρακολουθήσουν μαζί μέσω διαδικτύου την κυριακάτικη λειτουργία.

Η απουσία της προκάλεσε άμεσα ανησυχία στους οικείους της και σήμανε την έναρξη μιας μεγάλης επιχείρησης αναζήτησης.

Το FBI και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση. Οι τοπικές Αρχές επισημαίνουν ότι η έρευνα παραμένει ενεργή, χωρίς όμως να έχουν δώσει στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για την τύχη της 84χρονης.