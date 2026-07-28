Ένας 32χρονος πεζοπόρος κατάφερε να διανύσει περίπου 16 χιλιόμετρα σε ιδιαίτερα δύσβατο ορεινό έδαφος, έχοντας ένα μπατόν πεζοπορίας καρφωμένο στο σώμα του.

Ο Ντέιβιντ Σιφάλντι βρισκόταν στις 20 Ιουλίου μαζί με δύο φίλους του στο Granite Peak, το ψηλότερο βουνό της αμερικανικής πολιτείας Μοντάνα, όταν γλίστρησε πάνω σε έναν βράχο και έπεσε. Αρχικά είδε το ένα από τα δύο μπατόν του στο έδαφος, αλλά δεν μπορούσε να εντοπίσει το δεύτερο.

Όταν γύρισε το σώμα του, αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. «Είπα: “Αυτό το πράγμα προεξέχει από μέσα μου”», περιέγραψε αργότερα.

Το μπατόν είχε εισχωρήσει στο αριστερό μέρος του σώματός του, κάτω από τη μασχάλη, και είχε βγει από την πλάτη του. Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, ο 32χρονος δεν αισθανόταν αρχικά πόνο, δεν αιμορραγούσε και μπορούσε να αναπνεύσει βαθιά.

Η εμπειρία του ως νοσηλευτή

Ο Σιφάλντι εργάζεται ως νοσηλευτής τραυμάτων στο St. Vincent Regional Hospital, στην πόλη Μπίλινγκς της Μοντάνα. Η επαγγελματική εμπειρία του τον βοήθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να αξιολογήσει την κατάστασή του.

Ένας από τους φίλους του ενεργοποίησε σήμα έκτακτης ανάγκης μέσω συσκευής GPS, ενώ ο δεύτερος φωτογράφισε το τραύμα ώστε ο Σιφάλντι να μπορέσει να το εξετάσει.

Όπως εκτίμησε, το μπατόν δεν φαινόταν να έχει διαπεράσει τον θώρακα ή τον πνεύμονά του. Περπάτησε για λίγο, διαπίστωσε ότι δεν ζαλιζόταν και πρότεινε στους φίλους του να επιχειρήσουν την κατάβαση, έχοντας τις ομάδες διάσωσης σε ετοιμότητα.

«Νομίζω ότι μπορούμε να φύγουμε από εδώ», τους είπε.

Έξι ώρες κατάβασης με το μπατόν στο σώμα του

Οι τρεις άνδρες κατέβηκαν αργά το βουνό, περνώντας από πεδία γεμάτα βράχους και σημεία καλυμμένα με χιόνι. Η διαδρομή μέχρι την αφετηρία του μονοπατιού, κοντά στη λίμνη Mystic, διήρκεσε περίπου έξι ώρες.

Ο ένας φίλος προπορευόταν και προειδοποιούσε τους άλλους πεζοπόρους ότι θα συναντούσαν έναν τραυματία με ιδιαίτερα σοκαριστική εικόνα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι παρέμενε σε καλή κατάσταση. Ο δεύτερος ακολουθούσε από κοντά, παρακολουθώντας το τραύμα βάσει των οδηγιών που του είχε δώσει ο Σιφάλντι.

Περίπου στις 15:30, έπειτα από διαδρομή σχεδόν 16 χιλιομέτρων, ο τραυματίας έφτασε σε ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση, οι τρεις φίλοι δεν έχασαν το χιούμορ τους. Σε μία στάση για φαγητό άρχισαν να κάνουν αστεία για «σουβλάκια», ενώ στη συνέχεια αποκαλούσαν τον τραυματία «Bob», από την αγγλική λέξη «kebab».

Το μπατόν παρέμεινε επτά ώρες μέσα στο σώμα του

Όταν ο Σιφάλντι έφτασε στο πρώτο νοσοκομείο, το μπατόν βρισκόταν ήδη μέσα στο σώμα του επί περίπου επτά ώρες. Ζήτησε να του το αφαιρέσουν, όμως το ιατρικό προσωπικό έκρινε ότι η διαδικασία ήταν πολύ επικίνδυνη, καθώς ενδεχόμενη αιμορραγία δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί επαρκώς.

«Αν αρχίσεις να αιμορραγείς, δεν μπορώ να σε βοηθήσω», του είπε μία νοσηλεύτρια.

Έτσι αποφασίστηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν ο ίδιος. Αντί να χρησιμοποιήσει ασθενοφόρο, ζήτησε από τους φίλους του να τον οδηγήσουν εκεί.

Στα επείγοντα υποβλήθηκε σε ακτινογραφίες και εξετάσεις αίματος. Οι γιατροί αρχικά σχεδίαζαν να τον χειρουργήσουν, όμως εξαιτίας άλλου σοβαρού περιστατικού θα έπρεπε να περιμένει περίπου δύο ώρες.

Τελικά, οι γιατροί τού χορήγησαν μέθη και αφαίρεσαν το μπατόν, τοποθετώντας παράλληλα σωλήνα παροχέτευσης στο τραύμα.

«Όταν συνήλθα, ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα πόνο», ανέφερε.

«Τρία εκατοστά πιο μέσα και θα ήμουν νεκρός»

Παρότι ήθελε να επιστρέψει στην εργασία του την επόμενη ημέρα, οι γιατροί τού συνέστησαν να ξεκουραστεί για μία εβδομάδα. Επέστρεψε τελικά στη δουλειά εμφανώς κουρασμένος και με ελαφρύ πόνο, αλλά χωρίς σοβαρές επιπλοκές.

Όπως του εξήγησαν, αν το μπατόν είχε εισχωρήσει περίπου τρία εκατοστά βαθύτερα, θα μπορούσε να είχε σκοτωθεί ή να είχε βρεθεί σε άμεσο κίνδυνο ζωής.

Ο 32χρονος τόνισε ότι το σημαντικότερο μάθημα από την περιπέτειά του είναι πως όσοι κινούνται σε απομακρυσμένες περιοχές πρέπει να έχουν αξιόπιστο τρόπο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Δεν είμαι ερασιτέχνης πεζοπόρος. Είμαι γυμνασμένος και δραστήριος. Προπονούμουν για μαραθώνιο όταν συνέβη αυτό. Ήταν απλώς ένα παράξενο ατύχημα», είπε.

Ο Σιφάλντι δήλωσε επίσης ότι αισθάνεται άσχημα επειδή οι φίλοι του δεν κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές.

«Θα τα καταφέρναμε, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Ελπίζω του χρόνου να μπορώ να πω ότι επέστρεψα και το ολοκλήρωσα», ανέφερε.