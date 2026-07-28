Η απόφαση των βρετανικών Αρχών να θέσουν σε «ανενεργή φάση» την πολύκροτη υπόθεση της εξαφάνισης της Σούζι Λάμπλαφ, 40 χρόνια μετά τα ίχνη της οποίας χάθηκαν, επαναφέρει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα: πόσο κοστίζει στην αστυνομία η επανεξέταση μιας ανεξιχνίαστης υπόθεσης; Η απάντηση είναι ότι καμία τέτοια έρευνα δεν είναι φθηνή και το τελικό κόστος μπορεί να διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με την έκταση των ερευνών και τα μέσα που απαιτούνται.

Η εξαφάνιση της μεσίτριας ακινήτων Σούζι Λάμπλαφ οδήγησε σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες για αγνοούμενους που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου σχεδιάζει να μεταφέρει την υπόθεση σε «ανενεργή φάση» μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε νέα πληροφορία θα εξακολουθεί να εξετάζεται, αλλά δεν θα υπάρχει πλέον ειδική ομάδα που θα εργάζεται ενεργά πάνω στην υπόθεση.

Η επανεξέταση εξαρτάται από τις πιθανότητες εξιχνίασης

Η απόφαση για την επανέναρξη μιας ανεξιχνίαστης έρευνας βασίζεται κυρίως στις πιθανότητες να οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Παρ’ όλα αυτά, πολλές αστυνομικές δυνάμεις επανεξετάζουν τακτικά παλαιές αποτυχημένες έρευνες, αναζητώντας στοιχεία που ενδεχομένως είχαν παραβλεφθεί ή νέες δυνατότητες αξιοποίησης σύγχρονων εγκληματολογικών μεθόδων.

Ακόμη και η απλή ανάσυρση των αρχειοθετημένων φακέλων, η ψηφιοποίησή τους και η εκ νέου μελέτη τους απαιτούν σημαντικό χρόνο και προσωπικό, αυξάνοντας το κόστος πριν καν ξεκινήσει η ουσιαστική αστυνομική έρευνα. Σε άλλες περιπτώσεις, η επανεξέταση μπορεί να περιορίζεται σε μια στοχευμένη αναζήτηση βάσει νέων πληροφοριών ή να εξελίσσεται σε πλήρη επανεκκίνηση μιας παλιάς έρευνας ανθρωποκτονίας.

Έρευνες εκατομμυρίων λιρών

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση της Μιούριελ ΜακΚέι, η οποία απήχθη και δολοφονήθηκε το 1969. Το 2024, η Μητροπολιτική Αστυνομία δαπάνησε 160.000 λίρες για οκταήμερες ανασκαφές σε αγρόκτημα του Χερτφορντσάιρ, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει η οικογένεια του θύματος. Οι έρευνες δεν απέδωσαν αποτέλεσμα, ενώ ανάλογη επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί και δύο χρόνια νωρίτερα, επίσης με βάση στοιχεία που είχαν προκύψει από τους συγγενείς της ΜακΚέι, οι οποίοι είχαν εντοπίσει και συνομιλήσει με τον μοναδικό επιζώντα απαγωγέα της.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το κόστος της έρευνας για την εξαφάνιση της μικρής Μάντλιν ΜακΚαν στην Πορτογαλία. Από το 2011, η ίδια αστυνομική δύναμη έχει δαπανήσει περισσότερα από 13 εκατομμύρια λίρες, με χρηματοδότηση του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών. Η επανεξέταση ξεκίνησε έπειτα από έκκληση της οικογένειας της Μάντλιν προς τον τότε πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, αν και η ομάδα της Σκότλαντ Γιαρντ έχει πλέον περιοριστεί σημαντικά, ενώ την κύρια ευθύνη της έρευνας έχουν αναλάβει οι γερμανικές Αρχές.

Το μεγαλύτερο κόστος είναι το ανθρώπινο δυναμικό

Το 2015, η Αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ έλαβε χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίου λιρών από τον επίτροπο αστυνομίας και εγκληματικότητας, προκειμένου να επανεξετάσει 55 ανεξιχνίαστες ανθρωποκτονίες, μεταξύ των οποίων και μία από το 1974. Τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσληψη 35 προσωρινών υπαλλήλων.

Η μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση σε τέτοιες έρευνες είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, οι σύγχρονες εγκληματολογικές εξετάσεις και κυρίως οι αναλύσεις DNA, που συχνά αποδεικνύονται καθοριστικές για την εξιχνίαση παλαιών εγκλημάτων, μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το συνολικό κόστος. Ενδεικτικά, η επανεξέταση ευαίσθητων ενδυμάτων που έχουν διατηρηθεί επί δεκαετίες μπορεί να κοστίζει χιλιάδες λίρες για κάθε αντικείμενο.

Με στόχο τον περιορισμό των δαπανών, οι 43 περιφερειακές αστυνομικές δυνάμεις της Αγγλίας και της Ουαλίας ενισχύουν τη συνεργασία τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Μονάδα Επανεξέτασης των Ανατολικών Μίντλαντς, η οποία εξυπηρετεί τις περιοχές του Ντέρμπισαϊρ, του Λέστερσαϊρ, του Λίνκολνσαϊρ, του Νορθάμπτονσαϊρ και του Νότιγχαμσαϊρ και εκτιμάται ότι εξοικονομεί περίπου 300.000 λίρες ετησίως σε λειτουργικά έξοδα.

Η υπόθεση της Σούζι Λάμπλαφ παραμένει ανοικτή

Παρότι δεν είναι γνωστό πόσο έχει κοστίσει συνολικά η έρευνα για τη Σούζι Λάμπλαφ από το 1986 μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένες ανασκαφές μετά από πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές, στην προσπάθεια εντοπισμού της σορού της.

Παράλληλα, οι επανεξετάσεις της υπόθεσης αποκάλυψαν σοβαρά λάθη στις αρχικές έρευνες, τα οποία ενδέχεται να είχαν οδηγήσει στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον του βασικού υπόπτου πολλά χρόνια πριν από τον θάνατό του.

Πριν από τρία χρόνια ξεκίνησαν νέες εγκληματολογικές εξετάσεις σε δείγμα από αλλοιωμένο αποτύπωμα που είχε εντοπιστεί στον εσωτερικό καθρέφτη του εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου της Σούζι Λάμπλαφ. Ωστόσο, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή του.

Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι η έρευνα για την εξαφάνιση και τη δολοφονία της θα συνεχιστεί για ακόμη έναν χρόνο, διάστημα κατά το οποίο θα επιχειρηθεί ο εντοπισμός 30 μαρτύρων που ενδέχεται να διαθέτουν κρίσιμες πληροφορίες. Αν δεν προκύψει κάποια σημαντική εξέλιξη, η υπόθεση θα μεταφερθεί στον φάκελο των «ανενεργών» ερευνών.

Οι ανεξιχνίαστες δολοφονίες δεν κλείνουν ποτέ

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ανεξιχνίαστες υποθέσεις ανθρωποκτονίας δεν θεωρούνται ποτέ οριστικά κλειστές. Παραμένουν σε αδράνεια μέχρι να προκύψει κάποιο νέο στοιχείο που να δικαιολογεί την επανεξέτασή τους.

Η πρακτική αυτή έχει αποδώσει καρπούς τα τελευταία χρόνια. Φέτος, δύο αδέλφια καταδικάστηκαν για τη δολοφονία του δημοσίου υπαλλήλου Άντονι Λίτλερ στο Λονδίνο το 1984, αφού ο νεότερος αδελφός τους ενημέρωσε την αστυνομία ότι είχαν παραδεχθεί το έγκλημα.

Αντίστοιχα, πέρυσι ο 92χρονος Ράιαν Χέντλεϊ κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό και τη δολοφονία της Λουίζα Νταν στο σπίτι της στο Μπρίστολ το 1967, σε μία από τις παλαιότερες ανεξιχνίαστες υποθέσεις που έφτασαν ποτέ στο δικαστήριο. Η καταδίκη του κατέστη δυνατή όταν δείγματα σπέρματος από τη φούστα της Νταν και από επιχρίσματα υποβλήθηκαν σε εξετάσεις DNA, τεχνολογία που δεν υπήρχε για περίπου δύο δεκαετίες μετά τη διάπραξη του εγκλήματος.

Παράλληλα, αποτύπωμα παλάμης που είχε συλλεχθεί από παράθυρο του σπιτιού της ταυτοποιήθηκε με τον Χέντλεϊ, ο οποίος είχε στο μεταξύ φυλακιστεί για δύο ακόμη βιασμούς, αφού η ανάλυση DNA αποκάλυψε την ταυτότητά του, όπως αναφέρει το Sky news.

Οι επιτυχίες αυτές ενισχύουν την εμπιστοσύνη στις επανεξετάσεις παλαιών υποθέσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ειδική ομάδα που καλύπτει τις αστυνομικές δυνάμεις του Μπέντφορντσάιρ, του Κέιμπριτζσαϊρ και του Χερτφορντσάιρ, η οποία έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επανεξέτασης 5.400 ανεξιχνίαστων υποθέσεων σεξουαλικών εγκλημάτων των τελευταίων 50 ετών.