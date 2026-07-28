Ένα απρόοπτο αλλά ιδιαίτερα χαριτωμένο περιστατικό διέκοψε για λίγα λεπτά την κανονική ροή ενός αγώνα μπέιζμπολ στις ΗΠΑ, όταν ένας μικρός σκίουρος έκανε την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να «κλέψει» την παράσταση.

Ένας μαύρος σκίουρος μπήκε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο του Comerica Park, την ώρα που οι Tigers αντιμετώπιζαν τους Orioles, διακόπτοντας για λίγο τον αγώνα και προκαλώντας ένα απρόσμενο θέαμα. Για αρκετά λεπτά, μέλη του προσωπικού του γηπέδου προσπάθησαν να τον απομακρύνουν, όμως ο μικρός «εισβολέας» τους ξεφύγει συνεχώς.

Ο σκίουρος εμφανίστηκε στο γήπεδο περίπου κατά τη διάρκεια του έκτου inning και περιφερόταν ανενόχλητος μέχρι τα μέσα του έβδομου, όταν η ομάδα συντήρησης αποφάσισε να επέμβει.

A squirrel got on the field at Comerica Park and Orioles third base coach Buck Britton made sure it had some snacks for the game. 😂 pic.twitter.com/I0VBTQlaT2 — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) July 28, 2026

Σε μια από τις πιο αστείες στιγμές του αγώνα, ο σκίουρος πλησίασε τον προπονητή τρίτης βάσης των Orioles, Μπακ Μπρίτον, ο οποίος του πρόσφερε έναν ηλιόσπορο.

Τουλάχιστον δώδεκα μέλη της ομάδας συντήρησης μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και άρχισαν να κυνηγούν τον σκίουρο, προσπαθώντας να τον απομακρύνουν από το γήπεδο. Καθώς το μικρό ζώο έτρεχε προς την εξωτερική περιοχή του γηπέδου, οι εργαζόμενοι το καταδίωκαν σε μια σκηνή που θύμιζε περισσότερο επεισόδιο από καρτούν τύπου «Looney Tunes» παρά αγώνα μπέιζμπολ.

Μάλιστα, σε μία προσπάθεια να βοηθήσει, ο δεξιός αμυντικός των Orioles, Λέοντι Ταβέρας, επιχείρησε να πιάσει τον σκίουρο, όμως το ζώο ξέφυγε τρέχοντας μακριά.

It took the entire Tigers grounds crew and Orioles outfielder Leody Taveras to remove this squirrel from the field



Home plate umpire Bill Miller even asked the crowd for a round of applause for the grounds crew 😂 pic.twitter.com/v1230aOIvj — Jomboy Media (@JomboyMedia) July 28, 2026

Τελικά, ο σκίουρος πιάστηκε όταν ένα μέλος του προσωπικού του γηπέδου κατάφερε να του ρίξει μια πετσέτα και να τον απομακρύνει με ασφάλεια από τον αγωνιστικό χώρο. Το ζώο είναι καλά στην υγεία του και στη συνέχεια αφέθηκε ξανά στο φυσικό του περιβάλλον, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο διαιτητής Μπιλ Μίλερ θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια την ομάδα συντήρησης για την προσπάθειά της: «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα συντήρησης. Ας τους δώσουμε ένα χειροκρότημα!».