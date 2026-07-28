Ηχητικά ντοκουμέντα που ο Τζο Μπάιντεν προσπαθούσε επί χρόνια να παραμείνουν μακριά από τη δημοσιότητα δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο. Στις ηχογραφήσεις, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ακούγεται να παραδέχεται ότι είχε στην κατοχή του απόρρητο υλικό μετά την αποχώρησή του από τη θέση του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ συνομιλεί με τον συγγραφέα που τον βοήθησε στη συγγραφή των απομνημονευμάτων του.

Οι ηχογραφήσεις προέρχονται από συνεντεύξεις του Τζο Μπάιντεν με τον συγγραφέα Μαρκ Ζβονίτζερ, ο οποίος συνέγραψε μαζί του το βιβλίο Promise Me, Dad, το οποίο κυκλοφόρησε το 2017.

«Μόλις βρήκα όλα τα απόρρητα έγγραφα στο υπόγειο»

Σε ηχογράφηση του Φεβρουαρίου του 2017, έναν μήνα μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Τζο Μπάιντεν ακούγεται να λέει:

«Μόλις βρήκα όλα τα απόρρητα έγγραφα στο υπόγειο».

Σε άλλο σημείο των ηχογραφήσεων, συνολικής διάρκειας άνω των δύο ωρών, ακούγεται να αναφέρει στον συγγραφέα:

«Το επόμενο που έχω εδώ είναι… αυτό είναι απόρρητο».

Παράλληλα, σε ηχογράφηση του Οκτωβρίου του 2016, όταν εξακολουθούσε να υπηρετεί ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στην κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, λέει στον Μαρκ Ζβονίτζερ:

«Έχω εκτενείς σημειώσεις για όλη αυτή την περίοδο… Εκείνοι (ο Λευκός Οίκος) δεν ήξεραν ότι τα έχω».

Η έρευνα του ειδικού εισαγγελέα και η απόφαση να μην ασκηθούν διώξεις

Οι ηχογραφήσεις και τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αποκτήθηκαν από τον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Χουρ στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγε το 2024 για τον χειρισμό απόρρητων εγγράφων από τον Τζο Μπάιντεν.

Ο ειδικός εισαγγελέας του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης είχε καταλήξει ότι ο Μπάιντεν διατήρησε ακατάλληλα αρχεία που περιείχαν απόρρητες πληροφορίες, ωστόσο δεν εισηγήθηκε την άσκηση ποινικών διώξεων.

Αιτιολογώντας την απόφασή του, ο Ρόμπερτ Χουρ ανέφερε ότι είχε ανησυχίες πως ένα σώμα ενόρκων θα αντιμετώπιζε τον Μπάιντεν ως «έναν συμπαθή, καλοπροαίρετο, ηλικιωμένο άνθρωπο με αδύναμη μνήμη».

Οι δικαστικές προσφυγές και η αντίδραση του Μπάιντεν

Οι Ρεπουμπλικανοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μαζί με τη συντηρητική μη κερδοσκοπική οργάνωση Oversight Project, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας να δοθούν στη δημοσιότητα οι ηχογραφήσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαχείριση των απόρρητων εγγράφων.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν (2021-2025), το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε αρνηθεί να δημοσιοποιήσει το ηχητικό υλικό. Τον Μάιο, οι προσωπικοί δικηγόροι του πρώην προέδρου κατέθεσαν αγωγή με στόχο να παραμείνουν οι ηχογραφήσεις απόρρητες, όμως μετά από δικαστικές ήττες απέσυραν την προσφυγή τους.

Οι ηχογραφήσεις που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνουν εκτεταμένες περικοπές, όπως αναφέρει το BBC. Οι Ρεπουμπλικανοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής υποστηρίζουν ότι αυτές «αποσκοπούν στο να καλύψουν την αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών» από τον Τζο Μπάιντεν.

Απαντώντας στη δημοσιοποίηση των ηχογραφήσεων, ο εκπρόσωπος του Τζο Μπάιντεν, Τι Τζέι Ντάκλο, επέκρινε την κατεύθυνση που έχει λάβει το υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «το πιο πρόσφατο παράδειγμα εργαλειοποίησης του υπουργείου Δικαιοσύνης για πολιτικά αντίποινα».

Όπως πρόσθεσε, «είναι λάθος και παρότι ο πρόεδρος Μπάιντεν διαφωνεί με τη σημερινή απόφαση, σέβεται επίσης τα δικαστήρια και τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει μια ανεξάρτητη Δικαιοσύνη σε μια υγιή δημοκρατία».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης κατηγορηθεί για παράνομη διατήρηση απόρρητων εγγράφων στην κατοικία του στη Φλόριντα, ωστόσο οι κατηγορίες αποσύρθηκαν μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.