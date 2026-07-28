Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο το ινστιτούτο NIED.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, το μέγεθος του σεισμού ήταν 7,1 βαθμοί. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου, σύμφωνα με το NHK.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Όιτα και Μιγιαζάκι, όλες στο νησί Κιούσου της νότιας Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) , δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι στη Χαβάι και την Αμερικανική Σαμόα, μετά τον σεισμό στην Ιαπωνία.