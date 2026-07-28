Νέα ανθρώπινα απολιθώματα που εντοπίστηκαν σε σπήλαιο της βόρειας Ισπανίας προσθέτουν ακόμη ένα σκοτεινό κεφάλαιο στην ιστορία των πρώτων πληθυσμών της Ευρώπης. Τα οστά φέρουν ίχνη κοπής από λίθινα εργαλεία, τα οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, αποτελούν νέες ενδείξεις ότι πριν από περίπου 850.000 χρόνια ο Homo antecessor κατανάλωνε τόσο παιδιά όσο και ενήλικες.

Τα ευρήματα προέρχονται από το σπήλαιο Gran Dolina, στο αρχαιολογικό συγκρότημα της Σιέρα ντε Αταπουέρκα, κοντά στο Μπούργος. Κατά την ανασκαφική περίοδο του 2026, οι αρχαιολόγοι ανέσυραν τουλάχιστον 24 νέα ανθρώπινα απολιθώματα από το λεγόμενο «Στρώμα Aurora», το οποίο χρονολογείται στο Κατώτερο Πλειστόκαινο.

Ανάμεσα στα ευρήματα βρίσκονται τμήματα κρανίου, αυχενικοί και οσφυϊκοί σπόνδυλοι, δόντια, οστά από τα χέρια και τα πόδια, καθώς και τμήματα ωλένης, κνήμης, μηριαίου και βραχιονίου. Αρκετά από αυτά διατηρούν σημάδια που δημιουργήθηκαν κατά την επεξεργασία και τον τεμαχισμό των σωμάτων.

Τα θύματα δεν ήταν μόνο παιδιά

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες ανασκαφές είναι η παρουσία περισσότερων ενηλίκων. Μέχρι σήμερα, τα ανθρώπινα κατάλοιπα της Gran Dolina προέρχονταν κυρίως από παιδιά, εφήβους και νεαρά άτομα.

Αυτό είχε οδηγήσει ορισμένους ερευνητές στην υπόθεση ότι τα νεότερα και περισσότερο ευάλωτα μέλη μιας άλλης ομάδας αποτελούσαν ευκολότερους στόχους. Τα νέα ευρήματα, ωστόσο, δείχνουν ότι η πρακτική δεν περιοριζόταν στους ανηλίκους.

«Η ανακάλυψη περισσότερων ενηλίκων, ορισμένοι από τους οποίους φέρουν επίσης ίχνη κοπής, αποδεικνύει ότι ο κανιβαλισμός δεν περιοριζόταν στα νεότερα άτομα», ανέφερε η βιολογική ανθρωπολόγος Παλμίρα Σαλαδιέ, η οποία συντονίζει τις ανασκαφές στη Gran Dolina.

Τα τρία δόντια που ανακαλύφθηκαν το 2026 φαίνεται ότι ανήκουν σε έναν ακόμη ενήλικο. Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις ανεβάζουν πλέον τον ελάχιστο αριθμό των ανθρώπων που εκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο στρώμα σε 12 έως 15, αν και ο ακριβής αριθμός θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αναλύσεων.

Επεξεργάζονταν τα ανθρώπινα σώματα όπως τα ζώα

Οι ενδείξεις κανιβαλισμού στη Gran Dolina δεν βασίζονται σε ένα μεμονωμένο οστό. Τα ίχνη των λίθινων εργαλείων στα ανθρώπινα κατάλοιπα αντιστοιχούν στις τεχνικές τεμαχισμού που έχουν παρατηρηθεί στα οστά ζώων από το ίδιο σημείο.

Στο σπήλαιο έχουν βρεθεί εργαλεία από πυριτόλιθο, χαλαζίτη, ψαμμίτη και χαλαζία, μαζί με οστά από ελάφια, άλογα, ρινόκερους, ύαινες και κάστορες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα ανθρώπινα και τα ζωικά σώματα τεμαχίζονταν και απορρίπτονταν με παρόμοιο τρόπο. Σε παλαιότερα ανθρώπινα οστά έχουν εντοπιστεί ακόμη και σημάδια από ανθρώπινα δόντια, τα οποία θεωρούνται από τις ισχυρότερες αποδείξεις ότι τα σώματα καταναλώθηκαν.

Η Gran Dolina θεωρείται ότι φιλοξενεί ένα από τα αρχαιότερα και σαφέστερα τεκμηριωμένα παραδείγματα κανιβαλισμού στην Ευρώπη.

Το κίνητρο παραμένει άγνωστο

Παρά τον όγκο των ευρημάτων, οι επιστήμονες δεν μπορούν ακόμη να προσδιορίσουν με βεβαιότητα γιατί οι Homo antecessor κατανάλωναν άλλους ανθρώπους.

Μελέτη του 2010 υποστήριξε ότι η επαναλαμβανόμενη παρουσία τεμαχισμένων ανθρώπινων οστών σε διαφορετικά σημεία του στρώματος παραπέμπει σε κανιβαλισμό με διατροφικό χαρακτήρα και όχι σε ένα μεμονωμένο περιστατικό ακραίας πείνας ή σε κάποια τελετουργική πρακτική.

Άλλες έρευνες έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο βίας μεταξύ διαφορετικών ομάδων, ανταγωνισμού για τους διαθέσιμους πόρους ή ελέγχου της περιοχής. Τα οστά, ωστόσο, δεν μπορούν από μόνα τους να αποκαλύψουν εάν τα θύματα ήταν μέλη της ίδιας κοινότητας ή μιας αντίπαλης ομάδας.

Οι αναλύσεις των νέων απολιθωμάτων βρίσκονται σε εξέλιξη και θα επικεντρωθούν στις ηλικιακές διαφορές των θυμάτων, στον αριθμό και στη διάρκεια των επεισοδίων κανιβαλισμού, καθώς και στην κοινωνική οργάνωση του Homo antecessor.

«Μόλις αρχίσαμε να ανασκάπτουμε αυτή τη νέα περιοχή και τα πρώτα αποτελέσματα αποδεικνύουν ήδη το τεράστιο επιστημονικό δυναμικό της», δήλωσε η αρχαιολόγος Μαρίνα Μοσκέρα.