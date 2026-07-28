Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη κοντά στην άκρως απόρρητη στρατιωτική βάση της Περιοχής 51 στη Νεβάδα των ΗΠΑ, προκαλώντας νέο κύμα θεωριών συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρότι οι αρμόδιες αρχές αποδίδουν την έναρξη της φωτιάς σε κεραυνό, αρκετοί χρήστες υποστηρίζουν χωρίς αποδείξεις ότι πίσω από το περιστατικό ενδέχεται να βρίσκεται δοκιμή μυστικού οπλικού συστήματος.

Η πυρκαγιά καίει χιλιάδες στρέμματα κοντά στην Περιοχή 51

Η πυρκαγιά, που έχει ονομαστεί Quail Springs Fire, ξέσπασε το Σάββατο και μέχρι σήμερα έχει κάψει περισσότερα από 4.400 στρέμματα γης. Εκδηλώθηκε στην κομητεία Λίνκολν της Νεβάδα, νότια της περιοχής Ρέιτσελ, κοντά στο όρος Μπαλντ, εντός των εκτάσεων της Περιοχής Δοκιμών και Εκπαίδευσης της Νεβάδα (Nevada Test and Training Range – NTTR), όπου η πρόσβαση του κοινού απαγορεύεται.

Μέχρι τη Δευτέρα η πυρκαγιά παρέμενε μη οριοθετημένη, ενώ εξακολουθεί να εξαπλώνεται μέσα στη στρατιωτική ζώνη εκπαίδευσης.

Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι δεν έχει δοθεί εντολή εκκένωσης, καθώς δεν απειλούνται κατοικίες, δημόσιοι χώροι ή άλλες εγκαταστάσεις.

Οι θεωρίες για μυστικά όπλα και εξωγήινους

Παρά την επίσημη εκτίμηση ότι η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό, στο διαδίκτυο εμφανίστηκαν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, όπως αναφέρει η Daily Mail. Κάτω από ζωντανή μετάδοση που έδειχνε τις φλόγες κοντά στην Περιοχή 51, αρκετοί χρήστες υπέθεσαν ότι η πυρκαγιά ίσως συνδέεται με δοκιμή μυστικού όπλου.

Ένας χρήστης έγραψε: «Δεν θέλω να είμαι αυτός ο τύπος, αλλά αναρωτιέμαι αν δοκιμάζουν όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας (Directed Energy Weapons – DEW) και αυτό είναι το αποτέλεσμα», αναφερόμενος σε προηγμένα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούν λέιζερ, μικροκύματα υψηλής ισχύος ή δέσμες σωματιδίων για την καταστροφή στόχων.

Άλλος σχολίασε: «Ίσως δοκίμασαν ένα νέο χαζό όπλο και ανατινάχθηκαν μόνοι τους», ενώ ένας τρίτος υποστήριξε ότι η φωτιά άναψε για να «καταστραφούν τα στοιχεία» που σχετίζονται με εξωγήινους.

Η Περιοχή 51 αποτελεί εδώ και δεκαετίες αντικείμενο θεωριών συνωμοσίας που τη συνδέουν με ΑΤΙΑ, εξωγήινους και δοκιμές πειραματικών αεροσκαφών.

Επιχείρηση περιορισμού της πυρκαγιάς

Βίντεο από την πυρκαγιά κατέγραψε το κανάλι Dreamland Resort στο YouTube, δείχνοντας πυκνούς καπνούς γύρω από το όρος Μπαλντ, την υψηλότερη κορυφή της οροσειράς Γκρουμ, η οποία βρίσκεται εντός της απαγορευμένης στρατιωτικής ζώνης της Περιοχής 51.

Η ευθύνη της περιοχής ανήκει στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, το οποίο είναι ο ιδιοκτήτης της γης όπου βρίσκεται η Περιοχή 51 και οι γύρω εκτάσεις.

Σύμφωνα με το Γραφείο Διαχείρισης Γης των ΗΠΑ (BLM), η φωτιά παρουσίασε μέτρια εξάπλωση, κυρίως λόγω των ισχυρών ανέμων, των υψηλών θερμοκρασιών και της χαμηλής σχετικής υγρασίας.

Όπως ανέφεραν οι αρμόδιοι, οι πυροσβέστες εφαρμόζουν στρατηγική περιορισμού και συγκράτησης της πυρκαγιάς αντί για πλήρη καταστολή της. Συνολικά 26 άτομα προσωπικό επιχειρούν υπό τις οδηγίες διοικητή συμβάντος Τύπου 3.

Επειδή η πυρκαγιά εκδηλώνεται μέσα σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή εκπαίδευσης, τα συνεργεία επικεντρώνονται στον περιορισμό της εξάπλωσης και όχι στην άμεση επίθεση στο μέτωπο. Παράλληλα, λαμβάνονται μέτρα για την προστασία συγκεκριμένων κτιρίων, υποδομών και άλλων εγκαταστάσεων που ενδέχεται να κινδυνεύσουν.

Το BLM πρόσθεσε ότι οι πυροσβέστες θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς οι θερμές και ξηρές καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τους απογευματινούς ανέμους, αναμένεται να διατηρηθούν έως και την Τρίτη.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ένταση της φωτιάς θα αυξάνεται τις απογευματινές ώρες και θα υποχωρεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η θερμοκρασία μειώνεται και η υγρασία αυξάνεται. Παράλληλα, μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να προκαλέσουν αιφνίδιες και απρόβλεπτες ριπές ανέμου, οι οποίες μπορούν να επιταχύνουν την εξάπλωση των φλογών. Προς το παρόν, πάντως, δεν προβλέπεται κάποια σημαντική μεταβολή των καιρικών συνθηκών.

Η ιστορία της Περιοχής 51 και τα έγγραφα της CIA

Η Περιοχή 51 ιδρύθηκε το 1955, όμως παρέμεινε σχεδόν άγνωστη μέχρι το 1989, όταν ο Ρόμπερτ Λάζαρ υποστήριξε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι εργαζόταν σε μυστική εγκατάσταση κοντά στη λίμνη Γκρουμ, γνωστή ως «S-4», όπου, όπως ισχυρίστηκε, μελετούσε εξωγήινη τεχνολογία και διαστημόπλοια.

Η απομακρυσμένη βάση της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας στη Νεβάδα, περίπου 133 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά του Λας Βέγκας, διατηρούσε για δεκαετίες απόλυτη μυστικότητα γύρω από τις δραστηριότητές της. Ωστόσο, το 2013 η CIA αναγνώρισε επίσημα για πρώτη φορά την ύπαρξη της Περιοχής 51, αποχαρακτηρίζοντας έκθεση άνω των 400 σελίδων.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι οι δοκιμές των μυστικών κατασκοπευτικών αεροσκαφών U-2 και A-12 ευθύνονταν για περισσότερο από το μισό των αναφορών για ΑΤΙΑ στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στο μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 1960.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι πτήσεις των αεροσκαφών U-2 σε ύψη άνω των 60.000 ποδιών προκάλεσαν απρόσμενη αύξηση στις αναφορές για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας λάμβαναν ολοένα και περισσότερες σχετικές αναφορές.

Η ίδια έκθεση, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για τον σκοπό λειτουργίας της Περιοχής 51 μετά το 1974.