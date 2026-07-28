Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη δράση του ιδιοκτήτη γραφείου τελετών Ρόμπερτ Μπους, καθώς άρχισε στη Βρετανία η διαδικασία επιμέτρησης της ποινής του.

Ο 48χρονος ιδιοκτήτης της εταιρείας Legacy Independent Funeral Directors στο Χαλ έχει παραδεχθεί συνολικά 67 αδικήματα, τα οποία περιλαμβάνουν την παρεμπόδιση της νόμιμης και αξιοπρεπούς ταφής 30 ανθρώπων, απάτες σε βάρος οικογενειών και κλοπή χρημάτων που προορίζονταν για φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Κατά την πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας, οι εισαγγελικές αρχές περιέγραψαν στο δικαστήριο μία εικόνα που προκάλεσε επιφωνήματα αποτροπιασμού στην αίθουσα. Δεκάδες σοροί είχαν βρεθεί σε ψυχόμενο χώρο του γραφείου τελετών, τοποθετημένες σε ράφια, με τις περισσότερες να είναι ακάλυπτες και σε διαφορετικά στάδια αποσύνθεσης.

Σοροί σε ράφια και προσωπικά αντικείμενα πεταμένα στο πάτωμα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2024, όταν δύο άλλοι επαγγελματίες του κλάδου επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του γραφείου τελετών, ενώ ο Μπους βρισκόταν σε διακοπές στην Αριζόνα μαζί με την κόρη του.

Ένας από τους άνδρες μέτρησε έως και 29 σορούς στον χώρο, τον οποίο περιέγραψε ως «σκηνή τρόμου», και ενημέρωσε τις Αρχές. Όταν η αστυνομία μπήκε στο κτίριο, εντόπισε μεγάλο αριθμό ανθρώπινων σορών, ορισμένες χωρίς στοιχεία αναγνώρισης.

Η απομάκρυνσή τους χρειάστηκε δύο ημέρες, ενώ για την ταυτοποίηση αρκετών νεκρών χρησιμοποιήθηκαν οδοντιατρικά αρχεία, γενετικό υλικό και δακτυλικά αποτυπώματα.

Λουλούδια, δαχτυλίδια, αρκουδάκια και κάρτες με αποχαιρετιστήρια μηνύματα, τα οποία οι οικογένειες πίστευαν ότι είχαν τοποθετηθεί δίπλα στους αγαπημένους τους, βρέθηκαν πεταμένα ή παρασυρμένα κάτω από το δάπεδο των εγκαταστάσεων.

Λείψανα αγοριού 18 εβδομάδων μέσα σε σακούλα

Ανάμεσα στα ευρήματα βρίσκονταν και τα λείψανα ενός αγοριού 18 εβδομάδων κύησης, του Σάνι Μπέβερλι-Κόνλιν.

Τα λείψανα εντοπίστηκαν στο πάτωμα, μέσα σε σακούλα που έμοιαζε με αστυνομικό σάκο αποδεικτικών στοιχείων. Η μητέρα του πίστευε ότι είχε πραγματοποιηθεί κανονικά η τελετή και ότι το παιδί της είχε αποτεφρωθεί.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, οικογένειες είχαν πληρώσει τον Μπους για τελετές, αποτεφρώσεις και ταφές που είτε δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ είτε πραγματοποιήθηκαν μόνο εικονικά. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι συγγενείς αποχώρησαν από τις τελετές πιστεύοντας ότι το φέρετρο περιείχε τον άνθρωπό τους, ενώ η σορός του εξακολουθούσε να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του γραφείου.

Έφτιαξαν κοσμήματα με τις στάχτες αγνώστων

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η κατάθεση της οικογένειας της Χίλντα Ρόουντς, γνωστής στους συγγενείς της ως Μέρι.

Μετά τον θάνατό της, τον Νοέμβριο του 2023, η οικογένεια παρέλαβε από τον Μπους μία ποσότητα τέφρας, μέρος της οποίας τοποθετήθηκε σε κοσμήματα που φορούσαν οι συγγενείς της.

Αργότερα πληροφορήθηκαν ότι οι στάχτες ανήκαν σε άγνωστο άνθρωπο. Η σορός της Μέρι βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του γραφείου τελετών 113 ημέρες μετά τον θάνατό της.

«Πέταξε τη μητέρα μου σαν να ήταν ένα κομμάτι σκουπίδι», ανέφερε η κόρη της, περιγράφοντας τις συνέπειες που είχε η αποκάλυψη στην ψυχική της υγεία και στις προσωπικές της σχέσεις.

Σε άλλη περίπτωση, η οικογένεια του Ντέιβιντ Μπέρτον είχε ενημερώσει τον Μπους ότι σκόπευε να τοποθετήσει τις στάχτες του σε μενταγιόν, ενώ ένα μέλος της οικογένειας ήθελε να αναμείξει ένα μέρος τους με το μελάνι ενός τατουάζ.

Ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών χαρακτήρισε την ιδέα «εξαιρετική», παρότι, όπως αποδείχθηκε, τους είχε παραδώσει τις στάχτες ενός αγνώστου και η σορός του συγγενή τους παρέμενε στις εγκαταστάσεις του.

Βρέθηκε σε χαρτονένιο φέρετρο σχεδόν έναν χρόνο μετά

Η κόρη του 94χρονου Νόρμαν Μπρίτζερ κατέθεσε ότι το σώμα του πατέρα της βρέθηκε μέσα σε χαρτονένιο φέρετρο 323 ημέρες μετά τον θάνατό του.

Η οικογένεια πίστευε ότι είχε πραγματοποιηθεί η αποτέφρωσή του και είχε τοποθετήσει τις στάχτες που παρέλαβε σε μενταγιόν. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε να φορά ακόμη το γκρι μπλουζάκι που φορούσε την ημέρα που πέθανε.

«Νιώθω παραβιασμένη, επειδή φορούσα τόσο κοντά μου τις στάχτες κάποιου άγνωστου ανθρώπου», ανέφερε η κόρη του στο δικαστήριο.

Ακόμη μία οικογένεια πληροφορήθηκε ότι ο άνθρωπός της είχε αφαιρεθεί από το προσωποποιημένο ξύλινο φέρετρο που είχε επιλέξει και είχε τοποθετηθεί σε χαρτονένιο.

Οι συγγενείς του Στίβεν Πέρινς είχαν διακοσμήσει το φέρετρο με μία πειρατική σημαία, το καπέλο του από τη δουλειά του ως μηχανοδηγού, φωτογραφίες και χειρόγραφα μηνύματα. Όταν η σορός του βρέθηκε τον Μάρτιο του 2024, βρισκόταν σε διαφορετικό, χαρτονένιο φέρετρο.

«Παραβίασε την εμπιστοσύνη σε σχεδόν βιομηχανική κλίμακα»

Ο εισαγγελέας Κρίστοφερ Πάξτον δήλωσε ότι ο Μπους παραβίασε την εμπιστοσύνη εκατοντάδων οικογενειών «σε σχεδόν βιομηχανική κλίμακα», δίνοντας ψεύτικες υποσχέσεις και παρακρατώντας ακόμη και δωρεές που προορίζονταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ο Μπους είχε υποστηρίξει στην αστυνομία ότι κρατούσε τις σορούς περισσότερο από όσο έπρεπε εξαιτίας προβλημάτων ρευστότητας. Κατά την άφιξή του στο δικαστήριο ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες και ανέφερε ότι είχε καταθέσει σχετική επιστολή.

Ωστόσο, συγγενείς των θυμάτων δήλωσαν ότι καμία συγγνώμη δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη ζημιά. Πολλοί περιέγραψαν εφιάλτες, μετατραυματικό στρες, ενοχές και αδυναμία να θυμηθούν τους αγαπημένους τους χωρίς να σκέφτονται όσα συνέβησαν στις εγκαταστάσεις του γραφείου.

Κατά τη διάρκεια των καταθέσεων, ο Μπους παρέμενε με χαμηλωμένο το κεφάλι. Η διαδικασία επιμέτρησης της ποινής αναμένεται να διαρκέσει έως και πέντε ημέρες, καθώς περισσότερες οικογένειες πρόκειται να καταθέσουν για τις επιπτώσεις των πράξεών του. Η τελική ποινή του δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.