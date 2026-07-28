Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 17χρονος στο Σαν Ντιέγκο στις ΗΠΑ την Κυριακή 26 Ιουλίου, όταν επιχείρησε να κάνει άλμα από τα βράχια, έχοντας ως στόχο μια… εντυπωσιακή βουτιά.

Βίντεο που καταγράφηκε από παρευρισκόμενους δείχνει τον έφηβο να πηδά από τον γκρεμό, να προσκρούει στην πλαγιά του βράχου και στη συνέχεια να καταλήγει στη θάλασσα, ενώ πλήθος κόσμου παρακολουθεί τη στιγμή του ατυχήματος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα άτομο που βρισκόταν κοντά, πέφτει στο νερό προκειμένου να τον βοηθήσει.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν αμέσως και έσπευσαν στο σημείο. Οι διασώστες ανέσυραν τον 17χρονο από τη θάλασσα και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και Υπηρεσίας Διάσωσης του Σαν Ντιέγκο, Κάντας Χάντλεϊ, υπογράμμισε τους κινδύνους που εγκυμονεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα. «Δεν είναι μόνο εξαιρετικά επικίνδυνο, αλλά και αντίθετο με τον νόμο του Σαν Ντιέγκο», δήλωσε στη Daily Mail. Όπως εξήγησε, ο Δημοτικός Κώδικας της πόλης απαγορεύει τα άλματα και τις βουτιές στον Ειρηνικό Ωκεανό ή στον κόλπο Mission Bay από σημεία που βρίσκονται σε ύψος μεγαλύτερο του 1,5 μέτρου από την επιφάνεια του νερού.

Η Χάντλεϊ επισήμανε ακόμη ότι κατά μήκος της ακτογραμμής υπάρχουν πολυάριθμες προειδοποιητικές πινακίδες, καλώντας τους επισκέπτες να αποφεύγουν εντελώς τα υπερυψωμένα σημεία. «Θέλουμε ο κόσμος να απολαμβάνει τις ακτές μας, αλλά με ασφάλεια και χωρίς να προχωρά σε τέτοιου είδους επικίνδυνα άλματα», είπε.

«Δυστυχώς, το βλέπουμε συχνά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο κόσμος βρίσκεται έξω και απολαμβάνει την περιοχή», ανέφερε η Χάντλεϊ.

Αν και η ακριβής κατάσταση της υγείας του 17χρονου δεν έχει γίνει γνωστή, η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι ο νεαρός είχε τις αισθήσεις του και ανέπνεε όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Δείτε το βίντεο: