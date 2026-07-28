Με το θέμα των F-35 και την Τουρκία ως παίκτη στην περιοχή θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ώρες η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η συνάντηση είναι σημαντική για πολλούς λόγους, κυρίως όμως διότι και οι δύο ηγέτες βρίσκονται αντιμέτωποι με εκλογικές προκλήσεις τους επόμενους μήνες, ενώ τα συμφέροντά τους φαίνεται να αποκλίνουν ολοένα και περισσότερο όσον αφορά τον πόλεμο με το Ιράν.

Πριν αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον, ο Νετανιάχου δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι αυτή θα είναι η όγδοη συνάντησή του με τον Τραμπ από τότε που ο πρόεδρος εξελέγη για τη δεύτερη θητεία του, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα βρίσκεται «πρώτο και κύριο» στην ατζέντα. «Αναλαμβάνω αυτή την αποστολή με έναν ξεκάθαρο στόχο: να διασφαλίσω την ασφάλεια, τη δύναμη και το μέλλον του αγαπημένου μας κράτους, του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος φαίνεται να είχε δείξει ελάχιστο ενδιαφέρον για τον προγραμματισμό συνάντησης με τον Νετανιάχου, διαμηνύοντας αντ’ αυτού μέσω διπλωματικών διαύλων ότι θα έπρεπε να φτάσει στην Ουάσιγκτον έχοντας επιτύχει ένα απτό διπλωματικό επίτευγμα.

Έτσι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ πίεσε το συμβούλιο ασφαλείας να εγκρίνει την ανάπτυξη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, προκειμένου να εξασφαλίσει την επικείμενη συνάντησή του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, όπως μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12. Ο Νετανιάχου, ο οποίος υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των ισραηλινών εκλογών του φθινοπώρου, δέχεται πιέσεις να αποδείξει στο εγχώριο κοινό ότι εξακολουθεί να διατηρεί στενή σχέση συνεργασίας με τον Τραμπ, παρά τις μεταξύ τους διαφωνίες, σύμφωνα με αναλυτές.

Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ οδεύει προς τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο, μετά από έναν αντιδημοφιλή πόλεμο, για τον οποίο πολλοί θεωρούν ότι παρασύρθηκε από το Ισραήλ, και ο οποίος έχει προκαλέσει εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ουάσιγκτον. Κανένας από τους δύο ηγέτες δεν πέτυχε τους πολεμικούς του στόχους, δηλαδή τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την ανατροπή του αυταρχικού θεοκρατικού καθεστώτος της χώρας, κατά τη διάρκεια της κοινής τους πολεμικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο «ελέφαντας» όμως στο δωμάτιο της συνάντησης αναμένεται να είναι η Τουρκία, καθώς όταν ρωτήθηκε ο Τραμπ σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία, επέμεινε ότι η χώρα αυτή «ήταν ένας σπουδαίος σύμμαχός μου». Χαρακτηρίζοντας τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως «φίλο», ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε και τι όχι».

«Η Τουρκία δεν είναι και πολύ οπαδός του Ισραήλ, ούτε και του Νετανιάχου. Αλλά έχουν φερθεί υπέροχα σε μένα», σημείωσε. Ο πλανητάρχης δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά το Ιράν».

Ανέφερε ότι υπάρχουν «καλές πιθανότητες να συμβεί κάτι» όσον αφορά τις αμερικανικές συνομιλίες με την Τεχεράνη και πρόσθεσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση «μέσω των εκπροσώπων του και απευθείας, και θα συναντηθούμε». «Αυτή τη στιγμή συζητάμε με το Ιράν», είπε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Οι συζητήσεις μας είναι θετικές».

«Δεν θα είχαν ζητήσει τη συνάντηση αν τα πηγαίναμε άσχημα. Ο μόνος λόγος που θέλουν να συναντηθούν είναι επειδή τους χτυπάμε πολύ σκληρά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι σχέσεις των δύο ανδρών έχουν περάσει διάφορες διακυμάνσεις. Όμως η απόψινη κρίνεται ότι θα είναι κομβική που θα επηρεάσει τις διαθέσεις του Τραμπ για το πώς θα διαχειριστεί τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων στο Ιράν. Και σε δεύτερο επίπεδο πώς θα χειριστεί τις σχέσεις του με τον Ταγίπ Ερντογάν.